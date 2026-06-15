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Bagladesh PM Advisor: দিল্লি বিমানবন্দরে আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাকে, ভারতীয় উপ হাইকমিশনাকে তলব ঢাকার


Bagladesh PM Advisor: বাংলাদেশি ডেলিগেশনের অন্যান্য সদস্যদের ছেড়ে দেওয়া হয় কিন্তু আটকে দেওয়া হয় জাহেদকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 15, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:52 PM IST
Bagladesh PM Advisor: দিল্লি বিমানবন্দরে আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাকে, ভারতীয় উপ হাইকমিশনাকে তলব ঢাকার

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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দিল্লি বিমানবন্দরে আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাকে
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