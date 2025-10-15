Dhanteras 2025: অকল্পনীয়! অবিশ্বাস্য! এই ধনতেরসে সোনা কিনুন মাত্র ১০ টাকায়! এই দীপাবলিতে খুলছে বিনিয়োগের নতুন দরজা?

Dhanteras 2025: অকল্পনীয়! অবিশ্বাস্য! এই ধনতেরসে সোনা কিনুন মাত্র ১০ টাকায়! এই দীপাবলিতে খুলছে বিনিয়োগের নতুন দরজা?
Digital Gold or Physical Gold on Dhanteras 2025: ধনতেরাস হল দীপাবলি-উদযাপনের প্রথমদিন। তার আগেই আসতে শুরু করেছে সুখবর। এই সময়ে মানুষ কিছু না কিছু কিনতে পছন্দ করেন, বিনিয়োগ করেন। মনে করেন, এটা করা শুভ। সেই প্রথামতোই কিছু না কিছু কেনাকাটা চলে। এবার কিনুন সোনা, তবে একটু অন্য ভাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধনতেরাস, অথবা ধনত্রয়োদশী (Dhanteras 2025) -- দিয়ে এই দীপাবলি (Diwali) উৎসব-অনুষ্ঠানের শুরু। এই উপলক্ষে মা লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয়। সম্পদ, উন্নতি সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ এই তিথিতে এঁদের পুজো করা হয়। ধনতেরাসেও ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়, বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে ও সংসারে যাতে ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়। পঞ্জিকামতে, এবার ধনতেরাস শনিবার পড়েছে, ১৮ অক্টোবর। ধনতেরাসের পূজা মুহূর্ত পড়ছে-- সন্ধে ৭টা ১৬ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিট। ত্রয়োদশী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর শনিবার বেলা ১২টা ১৮ মিনিটে। তিথি শেষ হচ্ছে পরের দিন ১৯ অক্টোবর রাত ১টা ৫১ মিনিটে।
১০ টাকায় সোনা
এই সময়ে মানুষ কিছু না কিছু কিনতে পছন্দ করেন, বিনিয়োগ করেন। মনে করেন, এটা করা শুভ। সেই প্রথামতোই কিছু না কিছু কেনাকাটা চলে। যেমন ইদানীং ডিজিটাল গোল্ড কেনার খুব চল হয়েছে। ফিজিক্যাল গোল্ড কিনতে গেলে যেমন বিপুল পরিমাণ টাকা প্রয়োজন, ডিজিটাল গোল্ডে ঠিক উল্টো-- মাত্র ১০ টাকা থেকে শুরু করা যায় এই বিনিয়োগ। এর কেনাবেচা সারাদিন ২৪ ঘণ্টা ধরে চলে। এই ধনতেরাসে কিনুন ডিজিটাল গোল্ড।
কোনটি বেশি সাশ্রয়ী?
ডিজিটাল গোল্ডের উপর ৩% জিএসটি (GST) এবং কখনও কখনও ০.৩-০.৪% বার্ষিক চার্জও অবশ্য লাগে। তবে এই চার্জগুলি স্বচ্ছ। অন্য দিকে, ফিজিক্যাল গোল্ড বা বাজার থেকে সোনা কেনার ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং চার্জ, জিএসটি এবং লকার ফি লাগে। তাই এটি বেশি ব্যয়বহুল। তাই, ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য ডিজিটাল গোল্ডে বিনিয়োগ করা সহজ এবং সাশ্রয়ী।
বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগের জন্য কোনটি ভালো?
তবে যদি কেউ সোনায় ২-৩ লাখ টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগ করতে চায়, তবে ফিজিক্যাল সোনার বার (bars) বা কয়েন (coins) বেশি লাভজনক হতে পারে। তবে, যদি কেউ নিয়মিতভাবে ₹১০০ থেকে ₹১০,০০০-র মধ্যে বিনিয়োগ করতে চান, তবে সুবিধা এবং লিকুইডিটির জন্য ডিজিটাল গোল্ডই সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্প।
ডিজিটাল গোল্ডের সবচেয়ে বড় সুবিধা
ডিজিটাল গোল্ডের সবচেয়ে বড় সুবিধা এর তাৎক্ষণিক বিক্রির ক্ষমতা। অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মে সঙ্গে সঙ্গেই এটি বিক্রি করা সম্ভব। এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা চলে আসে। ফিজিক্যাল সোনা বিক্রির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা পরীক্ষা দামের উপর ছাড় বাই ব্যাক সময় ইত্যাদির মতো ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। তাই, তারল্যের দিক থেকে ডিজিটাল গোল্ডের বড় সুবিধা রয়েছে।
নিরাপত্তা
ডিজিটাল গোল্ড নিরাপদে ভল্টে সংরক্ষণ করা হয়। বিনিয়োগকারীদের চুরি বা লকারের চাবি হারানোর বিষয়ে চিন্তা করতে হয় না। অন্য দিকে, ফিজিক্যাল সোনা চুরি হতে পারে, এর নানা ঝুঁকি থাকে।
(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
