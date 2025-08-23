English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dharmasthala 'Mass Burial' Case: ধর্মস্থল 'গণহ*ত্যা-গণক*বর' মামলায় নাটকীয় মোড়! প্রথম গ্রেফতার 'হুইসেলব্লোয়ার'ই...

Dharmasthala Mass Burial Case whistleblower Arrested: SIT-এর খননে মেলেনি কোনও গণকবর বা দেহের সন্ধান। আদালতে দেখানো মাথার খুলিও নকল! অস্তিত্ব নেই অনন্যারও!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 23, 2025, 03:45 PM IST
Dharmasthala 'Mass Burial' Case: ধর্মস্থল 'গণহ*ত্যা-গণক*বর' মামলায় নাটকীয় মোড়! প্রথম গ্রেফতার 'হুইসেলব্লোয়ার'ই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধর্মস্থল 'গণহত্যা-গণকবর' মামলায় নাটকীয় মোড় (Dharmasthala 'Mass Burial' Case)। ধর্মস্থলের নামে মিথ্যে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের দায়ে মূল অভিযোগকারী সেই 'হুইসেলব্লোয়ার'কেই গ্রেফতার করল সিট (Dharmasthala whistleblower arrested)। লাগাতার জেরায় তাঁর বয়ানে অসঙ্গতি মেলার পরই এদিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইসঙ্গে আরও জানা গিয়েছে, আদালতে যে মাথার খুলি এনে দেখিয়েছিলেন ওই 'হুইসেলব্লোয়ার', তাও নকল। 

নকল খুলি, ধর্ষণ-গণকবরের মিথ্যে অভিযোগ...
ধৃত সেই 'হুইসেলব্লোয়ার'-এর নাম সিএন চিন্নায়া ওরফে চেন্না। কালো কাপড়ের মুখোশে মুখ ঢেকে আদালতে এসে সিএন চিন্নায়া দাবি করেছিলেন, কর্নাটকের প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান ধর্মস্থলে শতাধিক মেয়ে-মহিলাকে ধর্ষণের পর দক্ষিণ কন্নড় জেলার গ্রামে শত শত মৃতদেহ গণকবর দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেও এরকম বহু বডি সরিয়েছেন। কিন্তু সেইসবই মিথ্যে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে খননে SIT সেরকম কোনও গণকবর বা দেহের সন্ধান পায়নি। এরপরই আরও অনুসন্ধান ও জেরায়, SIT জানতে পারে যে তিনি মিথ্যা বলছেন।

সুজাতা ভাটের ১৮০ ডিগ্রি ইউটার্ন...
একইসঙ্গে ধর্মস্থল কাণ্ডে আরও একটি নাটকীয় মোড়, সুজাটা ভাটের তাঁর পূর্বের দাবি থেকে সরে আসা। তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর মেয়ে অনন্যা ভাট ধর্মস্থলে ঘুরতে এসে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুজাটা ভাট-ই এখন আবার দাবি করেছেন যে, অনন্যার কখনও কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তাঁকে এই ধরনের বিবৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।
 
ধর্মস্থল বিতর্কে কংগ্রেস-বিজেপি... 
খুব স্বাভাবিকভাবেই ধর্মস্থল বিতর্ক ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনার তৈরি করেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মন্দির শহরকে অপমানের অভিযোগ করেছে বিজেপি। ওদিকে কংগ্রেসের পালটা দাবি, বিজেপি এই গোটা বিষয়টি থেকে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। ওদিকে কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার তদন্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "ধর্মস্থল পরিবার নিজেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছে যে তদন্ত চলছে এবং যেই ভুল করুক না কেন আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আমরা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নই।"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Dharmasthala Mass Burial Casewhistleblower ArrestedDharmasthala Controversy
