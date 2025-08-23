Dharmasthala 'Mass Burial' Case: ধর্মস্থল 'গণহ*ত্যা-গণক*বর' মামলায় নাটকীয় মোড়! প্রথম গ্রেফতার 'হুইসেলব্লোয়ার'ই...

Dharmasthala 'Mass Burial' Case: ধর্মস্থল 'গণহ*ত্যা-গণক*বর' মামলায় নাটকীয় মোড়! প্রথম গ্রেফতার 'হুইসেলব্লোয়ার'ই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধর্মস্থল 'গণহত্যা-গণকবর' মামলায় নাটকীয় মোড় (Dharmasthala 'Mass Burial' Case)। ধর্মস্থলের নামে মিথ্যে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের দায়ে মূল অভিযোগকারী সেই 'হুইসেলব্লোয়ার'কেই গ্রেফতার করল সিট (Dharmasthala whistleblower arrested)। লাগাতার জেরায় তাঁর বয়ানে অসঙ্গতি মেলার পরই এদিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইসঙ্গে আরও জানা গিয়েছে, আদালতে যে মাথার খুলি এনে দেখিয়েছিলেন ওই 'হুইসেলব্লোয়ার', তাও নকল।
ধৃত সেই 'হুইসেলব্লোয়ার'-এর নাম সিএন চিন্নায়া ওরফে চেন্না। কালো কাপড়ের মুখোশে মুখ ঢেকে আদালতে এসে সিএন চিন্নায়া দাবি করেছিলেন, কর্নাটকের প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান ধর্মস্থলে শতাধিক মেয়ে-মহিলাকে ধর্ষণের পর দক্ষিণ কন্নড় জেলার গ্রামে শত শত মৃতদেহ গণকবর দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেও এরকম বহু বডি সরিয়েছেন। কিন্তু সেইসবই মিথ্যে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে খননে SIT সেরকম কোনও গণকবর বা দেহের সন্ধান পায়নি। এরপরই আরও অনুসন্ধান ও জেরায়, SIT জানতে পারে যে তিনি মিথ্যা বলছেন।
একইসঙ্গে ধর্মস্থল কাণ্ডে আরও একটি নাটকীয় মোড়, সুজাটা ভাটের তাঁর পূর্বের দাবি থেকে সরে আসা। তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর মেয়ে অনন্যা ভাট ধর্মস্থলে ঘুরতে এসে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুজাটা ভাট-ই এখন আবার দাবি করেছেন যে, অনন্যার কখনও কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তাঁকে এই ধরনের বিবৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।
খুব স্বাভাবিকভাবেই ধর্মস্থল বিতর্ক ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনার তৈরি করেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মন্দির শহরকে অপমানের অভিযোগ করেছে বিজেপি। ওদিকে কংগ্রেসের পালটা দাবি, বিজেপি এই গোটা বিষয়টি থেকে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। ওদিকে কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার তদন্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "ধর্মস্থল পরিবার নিজেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছে যে তদন্ত চলছে এবং যেই ভুল করুক না কেন আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আমরা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নই।"
