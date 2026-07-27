মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা! সংসদে 'বীরের সংবর্ধনা' ধর্মেন্দ্রকে, 'প্রধান জিন্দাবাদ' স্লোগান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখন আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নন, শুধুই সাংসদ। নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ইস্তফা দেওয়ার পর, প্রথমদিন সাংসদে এসে 'বীরের অভ্যর্থনা' পেলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। মাথায় পাগড়ি পরিয়ে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন বিজেপি সাংসদরা। উঠল 'প্রধান জিন্দাবাদ'।
এদিকে মকর দ্বার দিয়ে যখন সংসদের ঢুকেছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, তখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল বিরোধীরাও। পালটা 'চোর চোর, পেপার চোর' স্লোগান দেন তাঁরা। কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, 'এরা সেই একই লোক যারা বিলকিস বানো মামলায় ধর্ষকদেরও স্বাগত জানিয়েছিল, তাই এদের কথা বাদই দেওয়া যাক। প্রধান হলেন আরএসএসের (RSS) একজন নায়ক, কারণ তিনি শিক্ষা মন্ত্রকের মাধ্যমে আরএসএস-এর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন। সেই জন্যই তিনি তাদের নায়ক। তবে প্রধানের বিষয়টি বলতে গেলে, মানুষ এখন তাঁর আসল রূপ জেনে গেছে, যা আমরা সোশ্যাল মিডিয়া এবং রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি'।
নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে তুমুল বিক্ষোভ। ককরোচ জনতা পার্টি মূল দাবিই ছিল, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। বলা হয়েছিল, মন্ত্রীর ইস্তফা ছাড়া কোনও শর্তেই আন্দোলন প্রত্য়াহার করা হবে না। শেষপর্যন্ত গত শনিবার পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।
সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ধর্মেন্দ্র জানান, 'কোনও মেধবী ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেব না, কারও সঙ্গে অন্যায় হতে দেব না— এটাই আমার সঙ্কল্প ছিল। গত ১০ দিনের ঘটনাক্রমে আমি ব্যথিত। যন্তর মন্তর এবং সারা দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, দেশবিরোধী শক্তিগুলি যাতে তার সুযোগ নিতে না পারে, দেশের ঐক্য যাতে অটুট থাকে, কোনও পড়ুয়া যাতে আইনি জটিলতায় না জড়িয়ে পড়ে, আমাদের সন্তানেরা যাতে কেরিয়ারে মনোনিবেশ করতে পারে, সে কথা বিবেচনা করে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি'।
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বে এখন প্রহ্লাদ যোশী। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছেন,ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীকে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বও প্রদান করা হবে।
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