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মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা! সংসদে 'বীরের সংবর্ধনা' ধর্মেন্দ্রকে, 'প্রধান জিন্দাবাদ' স্লোগান

Dharmendra Pradhan:  সংসদের মকর দ্বারের কাজে বিক্ষোভ বিরোধীদের। পালটা স্লোগান উঠল, 'চোর চোর, পেপার চোর'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 27, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:30 PM IST
মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা! সংসদে 'বীরের সংবর্ধনা' ধর্মেন্দ্রকে, 'প্রধান জিন্দাবাদ' স্লোগান
Image Credit: সংসদে &#039;বীরের সংবর্ধনা&#039; ধর্মেন্দ্র প্রধানকে

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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