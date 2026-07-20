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CJP-র প্রতিবাদ তীব্র হতেই অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে ধর্মেন্দ্র প্রধান; জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতের পথে দলের শীর্ষ নেতারা

CJP Protest in Delhi: নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP) তাদের আন্দোলন আরও জোরালো করে তুলেছে। এই আবহে সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 20, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:44 PM IST
CJP-র প্রতিবাদ তীব্র হতেই অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে ধর্মেন্দ্র প্রধান; জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতের পথে দলের শীর্ষ নেতারা
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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