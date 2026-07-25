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ইস্তফার 'কালি' লাগার আগে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ঝুলিতে একাধিক মাইলস্টোন! সংগঠন থেকে সংসদ, পেয়েছেন সেরার সম্মানও

Dharmendra Pradhan political journey: শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার আগে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী (২০১৪-২১), দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী (২০১৭-২৪), ইস্পাত মন্ত্রী (২০১৯-২১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 25, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:58 PM IST
ইস্তফার 'কালি' লাগার আগে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ঝুলিতে একাধিক মাইলস্টোন! সংগঠন থেকে সংসদ, পেয়েছেন সেরার সম্মানও

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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