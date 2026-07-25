ইস্তফার 'কালি' লাগার আগে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ঝুলিতে একাধিক মাইলস্টোন! সংগঠন থেকে সংসদ, পেয়েছেন সেরার সম্মানও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁস বিতর্কের জেরে পড়ুয়াদের আন্দোলনে দেশজুড়ে আলোড়ন দেখা দিলে, তুমুল চাপের মুখে পড়ে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তবে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সামলেছেন। শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার আগে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী (২০১৪-২১), দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী (২০১৭-২৪), ইস্পাত মন্ত্রী (২০১৯-২১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।
যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ ও পড়ুয়াদের প্রধান দাবি-ই ছিল শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। এদিন পদত্যাগের ঘোষণার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় এক্স হ্যান্ডেলে ধর্মেন্দ্র প্রধান লেখেন— "দেশের যুবসমাজ ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ যাতে কোনও আইনি জটিলতায় না পড়ে এবং অসামাজিক বা দেশবিরোধী কোনও শক্তি যাতে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে, দেশের যুবশক্তি যাতে কোনও কুচক্রে না পড়ে, তাই তিনি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" চলুন দেখে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, ছাত্রজীবন থেকে সাংসদ হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব, ধর্মেন্দ্র প্রধানের রাজনৈতিক সফর-
ছাত্র রাজনীতি থেকে উত্থান
ধর্মেন্দ্র প্রধান ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)-এর মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি তরুণ সংগঠক হিসেবে বিজেপিতে নিজের অবস্থান মজবুত করেন।
সংসদীয় রাজনীতিতে পদার্পণ
২০০৪ সালে তিনি ওড়িশার দেবগড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার সাংসদ নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি ওড়িশা বিধানসভার সদস্যও ছিলেন।
রাজ্যসভা
পরবর্তীতে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হন এবং বিহার ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।
সংগঠনের দায়িত্বে
বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী সাফল্যের পেছনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব
নরেন্দ্র মোদীর প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি দীর্ঘদিন সফলতার সঙ্গে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের (২০১৪-২০২১) দায়িত্ব সামলান। দেশের যুব সমাজকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক (২০১৭-২০২৪)-এরও দায়িত্ব সামলান। ছিলেন ইস্পাতমন্ত্রীও (২০১৯-২১)। এরপর ২০২১ সালে তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আমলেই জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) বাস্তবায়নের কাজ গতি হয়। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ওড়িশার সম্বলপুর আসন থেকে পুনরায় সাংসদ নির্বাচিত হয়ে ফের শিক্ষামন্ত্রী-ই হন ধর্মেন্দ্র প্রধান।
শেষে ২০২৬-এর মে মাসে অনুষ্ঠিত নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁস বিতর্ককে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তীব্র ছাত্র অসন্তোষ ও আন্দোলনের জেরে এদিন শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।
একনজরে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পলিটিক্যাল কেরিয়ার
১৯৮৩: তালচের কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)-এর একজন কর্মী হিসেবে নিজের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি তালচের কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতি হন।
১৯৯০-এর দশক: পদোন্নতি পেয়ে ABVP-র জাতীয় সম্পাদক হন। ১৯৯৭ সালে তিনি নিজে ওড়িশায় পরীক্ষার অনিয়মের বিরুদ্ধে একাধিক বড় ধরণের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।
১৯৯৮: আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)-তে যোগদান করেন।
২০০০ – ২০০৪: ওড়িশার পাললহড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। এই সময়কালে ওড়িশার সেরা বিধায়ক হিসেবে তাঁকে 'উৎকলমণি গোপবন্ধু প্রতিভা সম্মান'-এও ভূষিত করা হয়।
২০০৪ – ২০০৬: বিজেপির যুব সংগঠন 'ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা' (BJYM)-র জাতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
২০০৪ – ২০০৯: ওড়িশার দেওঘর আসন থেকে ১৪তম লোকসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।
২০১০: বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং বিহার, কর্ণাটক ও উত্তরাখণ্ডের মতো একাধিক রাজ্যে দলের একজন নির্ভরযোগ্য সাংগঠনিক কৌশলী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।
২০১২ – ২০২৪: রাজ্যসভার সংসদ সদস্য হিসেবে বিহার (২০১২-২০১৮) এবং পরবর্তীতে মধ্যপ্রদেশের (২০১৮-২০২৪) প্রতিনিধিত্ব করেন।
২০২৪: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ওড়িশার সম্বলপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হন।
#WATCH | Nadia, West Bengal: On Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation, BJP MP Jagannath Sarkar says, "... Our party is committed. Action has been taken against those who committed wrongdoing... This was a responsible and correct step." pic.twitter.com/hN4HWZHujV— ANI (@ANI) July 25, 2026
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