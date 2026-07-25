Dharmendra Pradhan Resign: 'যুবশক্তিকে কোনও কুচক্রে ফাঁসতে দেব না', ইস্তফা দিয়ে দেশের ছাত্রসমাজকে খোলা চিঠি ধর্মেন্দ্রর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট (NEET) পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি ও প্রশ্নফাঁস বিতর্কে অবশেষে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনটি ঘটল। আন্দোলনকারী 'ককোরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র চরম আল্টিমেটাম ও প্রবল চাপের মুখে পড়ে পদত্যাগ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শনিবার কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে সিজিপির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ঠিক আগেই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। শুধু পদত্যাগই নয়, নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সেই পদত্যাগপত্রটি প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি।
ধর্মেন্দ্র প্রধান লেখেন:
"আমার তরুণ সহযোদ্ধারা,
আমি বিগত ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষা সংস্কারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আমার সবসময় এই বিশ্বাস ছিল যে, একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দূরদর্শী শিক্ষা ব্যবস্থাই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর।
আমি দেশের যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি এবং তাদের ন্যায্য প্রত্যাশাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ভারতের যুবপ্রজন্মের স্বপ্নকে সত্যি করা আমাদের সকলের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের এক নীতিগত সংকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে রাষ্ট্রসেবার যে সুযোগ আমি পেয়েছি, তার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
কিন্তু ৩ মে ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত NEET-UG পরীক্ষায় অনিয়ম দেখা যায়। ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে এর বিষয়টি আমলে নিয়ে তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই (CBI)-কে প্রদান করে, পরীক্ষা বাতিল করে এবং পুনরায় পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি আগামী বছর থেকে এই পরীক্ষা সিবিটি (Computer-based-test) মোডে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এই সময় আমাদের মূল অগ্রাধিকার ছিল যাতে ২০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এর জন্য 'whole of government approach'-এর অধীনে কাজ করা হয়েছে। এতে ভারত সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেইসাথে শিক্ষার্থী এবং বাবা-মায়ের সহায়তায় ২১ জুন ২০২৬-এ এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
প্রথম দিন থেকেই আমি এর দায়িত্ব নিয়েছিলাম এবং এই পরিস্থিতি থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিইনি। আমার সংকল্প ছিল যে, কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পরীক্ষা মাফিয়াদের কারণে নষ্ট হতে দেব না এবং কোনো শিক্ষার্থীর সাথে অন্যায় হতে দেব না।
১৬ জুলাই ঘোষিত NEET-UG পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক ছিল, যেখানে দরিদ্র পটভূমি থেকে আসা বহু মেধাবী শিক্ষার্থীও সাফল্য পেয়েছে। তবে এই সময়টিতেও কিছু দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তি ছাত্রদের বিভ্রান্ত করতে এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, যা দেখে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে।
আমি সবসময় আমাদের গণতন্ত্রের শক্তিতে অটুট বিশ্বাস রেখেছি এবং যুবদের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও প্রত্যাশার গভীর সম্মান জানিয়েছি। তারা কেবল ভারতের ভবিষ্যৎই নয়, বরং একটি নতুন ও উন্নত ভারতের বাহক, নির্মাতা এবং ভবিষ্যতের স্থপতি।
গত ১০ দিনের ঘটনাবলী দেখে আমার মনখারাপ। এটি আমার জন্য কোনো ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির বিষয় নয়।
ভারতের যুবশক্তিই এই দেশের আসল শক্তি। দেশের যুবশক্তিকে কোনো বিভ্রান্তির কুচক্রে ফাঁসতে দেব না, এটাই আমার সংকল্প।
যন্তর- মন্তর এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, দেশবিরোধী শক্তি যেন তার সুযোগ নিতে না পারে, দেশের ঐক্য বজায় থাকুক, ভারতের একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎও যেন আইনি জটিলতায় না জড়িয়ে পড়ে, আমাদের সন্তানরা যেন তাদের সময় পড়াশোনায় দেয়, কেরিয়ার গড়ায় মনোযোগ দেয়—এইসব কথা বিবেচনা করে আমি আমার পদত্যাগপত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।
আমি শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা, বিশ্বাস এবং নিরন্তর সহায়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সাথে, মন্ত্রিসভার আমার সমস্ত সম্মানিত সহকর্মী, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রাষ্ট্রসেবা আমার জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমি এর জন্য সর্বদাই নিবেদিত থাকব।
প্রভু শ্রী জগন্নাথজির আশীর্বাদে আমি ভবিষ্যতেও ভারত মাতা, ওড়িশার জনগণ এবং দেশের যুবদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সর্বাত্মকভাবে নিজেকে উৎসর্গ রাখব।"
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খবর পৌঁছাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন যন্তর-মন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সিজিপি-র পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানানো হয়, "শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। এটি দেশের শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক বিজয়।"
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