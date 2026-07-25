Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Dharmendra Pradhan Resign: যুবশক্তিকে কোনও কুচক্রে ফাঁসতে দেব না, ইস্তফা দিয়ে দেশের ছাত্রসমাজকে খোলা চিঠি ধর্মেন্দ্রর

Dharmendra Pradhan Resign: 'যুবশক্তিকে কোনও কুচক্রে ফাঁসতে দেব না', ইস্তফা দিয়ে দেশের ছাত্রসমাজকে খোলা চিঠি ধর্মেন্দ্রর

NEET বিতর্কে বড় ধাক্কা, ইস্তফা দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান! CJP-র লাগাতার আন্দোলন ও 'নন-নেগোশিয়েবল' আল্টিমেটামের মুখে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ইস্তফাপত্র পাঠালেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। দেশের যুবসমাজের উদ্দেশ্যে পোস্ট করলেন ২ পাতার আবেগঘন বার্তা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 25, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:14 PM IST
Dharmendra Pradhan Resign: 'যুবশক্তিকে কোনও কুচক্রে ফাঁসতে দেব না', ইস্তফা দিয়ে দেশের ছাত্রসমাজকে খোলা চিঠি ধর্মেন্দ্রর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আন্দোলন এখানেই শেষ নয়...! শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পরও আরও দাবিতে অনড় যন্তর মন্তর
Dharmendra Pradhan resignation50 min ago
2
CJP Protest1 hr ago
3
CJP Protest2 hrs ago
4
CM Suvendu Adhikari3 hrs ago
5
Raped 100 women3 hrs ago