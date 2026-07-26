/ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে বিজেপির ৩ মাথাব্যথা, বড় রাজনৈতিক সমস্যা বিজেপির!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করার পর নৈতিকতার কথা বলেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর দাবি, ছাত্রছাত্রীরা যাতে কোনও দেশবিরোধী শক্তির হাতে চলে না য়ায় তার জন্যই তাঁর সরে দাঁড়ানো। কিন্তু তিনি কি লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মাধবরাও সিন্ধিয়া বা শিবরাজ পাটিলের মত কিছু করছেন? একদমই না। তিনি জেল মেপেছেন, তা সে দলের নির্দেশ হলেও। তবে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফার পর বিজেপির বিপদ কিছু কম হয়নি।
লালবাহাদুর শাস্ত্রী
১৯৫৬ সালে অরিয়ালুর ট্রেন দুর্ঘটনায় ১৪৪ জনের মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে রেলমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন লাল বাহাদুর শাস্। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে তিনি বলেছিলেন, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। আমাকে যেতে দিন। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে সাংবিধানিক সৌজন্যের একটি উদাহরণ তৈরি হয়েছিল। যদিও কয়েক মাসের মধ্যেই শাস্ত্রী সরকারে ফিরে আসেন। এক বছর পরই তাঁকে তাঁকে পরিবহণ মন্ত্রকে আনা হয়।
মাধবরাও সিন্ধিয়া
১৯৯৩ সালে দিল্লির কুয়াশায় টিইউ-১৫৪ বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে। নৈতিক দায় স্বীকার করে নিয়ে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন মাধবরাও সিন্ধিয়া। তাঁর বিবেক সায় নি। ১৯৯৫ সালে পি ভি নরসিমা রাওয়ের মন্ত্রিসভায় তাঁকে ফেরানো হয়।
শিবরাজ পাটিল
২০০৮ সালের মুম্বই হামলার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ছাড়েন শিবরাজ পাতিল। তার কিছুদিন পরেই তাঁকে রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে মুন্ধড়া কেলেঙ্কারির পর অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল টি টি কৃষ্ণমাচারীকে। কিন্তু ১৯৬২ সালে তাঁকে আবারও মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১৯৬৪ সালে তিনি পুনরায় অর্থমন্ত্রী হন।
চারবারের সাংসদ, রাজ্যসভার বর্ষীয়ান সদস্য থেকে সম্বলপুরের লোকসভা সাংসদ হওয়া এবং সরকারের মধ্যে আরএসএস-এর অন্যতম নির্ভরযোগ্য মধ্যস্থতাকারী ধর্মেন্দ্র প্রধানও এই ধারার ব্যতিক্রম হবেন, এমন সম্ভাবনা কম। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি দেশের যুবসমাজের উদ্দেশে লেখা তাঁর ইস্তফাপত্রটি ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি কম। তা বলে অন্যকিছু।
ধর্মেন্দ্র প্রধান তাঁর চিঠিতে নিট প্রশ্ন পাঁস নিয়ে সরাকারের একাধিক সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেছেন। সিবিআই তদন্ত, পরীক্ষা বাতিল, আগামী বছর থেকে নিট অনলাইন বা কম্পিউটার-ভিত্তিক করার সিদ্ধান্ত এবং ২১ জুন ২০ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থীর জন্য সফলভাবে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া।
ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা এনডির উপরে কী চাপ তৈরি করবে?
মোদী মন্ত্রিসভায় ধর্মেন্দ্র প্রধান ওড়িশার প্রধান মুখ। কেন্দ্র এবং ওড়িশায় বিজেপির সংগঠনের তিনি ছিলেন সেতুর মতো। ২০২৪ সালে নবীন পট্টনায়কের বিজেডি-কে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ধর্মেন্দ্রের সরে যাওয়া সঙ্ঘ ভেতরের সমীকরণ কিছুটা গোলমাল করে দিতে পারে। ধর্মেন্দ্রের পর যিনি শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বে এসেছেন তাঁকে একদিকে যেমন মাঝপথে থাকা নীতিগুলো রূপায়ণ করতে হবে, তেমনই সামলাতে হবে এমন এক আন্দোলনকে। ককরোচদের এই আন্দোলন প্রমাণ করে, কংগ্রেস, সপার ডাক ছাড়াও কোনও আন্দোলন তৈরি করা যেতে পারে।
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, সরকারি চাকরি এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতার প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে উত্তরপ্রদেশেই। 'ব্যাপম' কাণ্ডের মতো আতঙ্ক থেকে শুরু করে গত এক দশক ধরে প্রশ্নফাঁস নিয়ে তরুণ সমাজের ক্ষোভ উত্তরপ্রদেশের যুব-রাজনীতিকে বারবার উত্তপ্ত করেছে। সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস—দুই দলই বিভিন্ন সময়ে এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছে, যদিও তাতে খুব একটা স্থায়ী সাফল্য মেলেনি।
'কাকরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র উত্থান সেই রাজনৈতিক ছকটাকেই অনেকটা জটিল করে দিয়েছে। এই দল কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠন থেকে উঠে আসেনি; ভারতের প্রধান বিচারপতির একটি মন্তব্যের জেরে দানা বাঁধা ক্ষোভ থেকেই এর জন্ম। আর এখন লাখ লাখ তরুণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যাঁরা মূলত বিজেপি, কংগ্রেস বা এসপি-র মতো সমস্ত সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের ওপরই সমান বিরক্ত। অখিলেশ যাদব এবং রাহুল গান্ধীর জন্য এটি একটি বড় কৌশলগত সমস্যা। যে যুব আন্দোলন বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রণে আসতে রাজি নয়, তা বিজেপি সরকারের পাশাপাশি এসপি-কংগ্রেস শিবিরের জন্যও কম অস্বস্তিকর নয়।
শাস্ত্রী, সিন্ধিয়া বা পাতিল—এই ধারার সমস্ত পদত্যাগই বাধ্য হয়েছিল কোনো না কোনো দুর্ঘটনা, কেলেঙ্কারি অথবা সংসদীয় বিরোধীদের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর চাপে: কোনো দলনেতা, অনাস্থা প্রস্তাব, তদন্ত কমিশন বা সংবাদপত্রের কলাম। কিন্তু প্রধানকে এর কোনোটি দিয়েই সরানো যায়নি। তাঁকে নামাতে বাধ্য করেছে এমন এক আন্দোলন, যার কোনো রাজনৈতিক প্রতীক নেই, নির্বাচন কমিশনের খাতায় নথিভুক্ত কর্মী-সমর্থক নেই এবং এমন কোনো নেতাও নেই যাকে সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকা যেতে পারে।
সরকারের রণকৌশল কী হতে চলেছে তা খানিকটা স্পষ্ট। সিজেপি-র এই অসংগঠিত, রাজনীতি-বিমুখ যুবশক্তি এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়া বিরোধী দলগুলোর চেষ্টার মাঝে একটি ফাটল ধরানো। এই কৌশলের পেছনের হিসাবটা খুবই সোজা। নেতাহীন আন্দোলন মানেই যার পরবর্তী কোনো পরিকল্পনা নেই; এটি হয়তো কারও ইস্তফা দাবি করতে পারে, কিন্তু সেই ইস্তফাকে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সুবিধা বা শক্তিতে পরিণত করা তাদের পক্ষে কঠিন।
সরকারের সবচেয়ে পছন্দের পরিণতি হবে যদি নিট (NEET) প্রশ্নফাঁসের একক সমাধান হওয়ার সাথে সাথে সিজেপি-র এই ক্ষোভের আগুন নিভে যায়। প্রধানের এই পদত্যাগটি মূলত ক্ষোভ প্রশমনের ভাল্ব হিসেবে কাজ করেছে, যাতে এই আন্দোলন কখনোই এসপি বা কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন—যেমন এনএসইউআই (NSUI) বা সমাজবাদী ছাত্রসভার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মিশে যেতে না পারে। কারণ উত্তরপ্রদেশে এই সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তি যুক্ত হলে আন্দোলনটি প্রথমবারের মতো নির্বাচনী শক্তিতে রূপ নিতে পারত।
প্রধান তাঁর চিঠিতে ইতিমধ্যেই এই চালটি খেলে রেখেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করেছেন যেন কোনো "দেশবিরোধী শক্তি" এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে না পারে এবং তাদের আবারও পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারে মনোনিবেশ করতে বলেছেন—যে ভাষার মূল লক্ষ্যই ছিল আন্দোলনের আসল দাবিকে বিরোধীদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেওয়ার চেষ্টা থেকে আলাদা করা।
সরকার যদি এই বিভাজন তৈরিতে সফল হয়, অর্থাৎ প্রধানের পদত্যাগকে নিট বিতর্কের চূড়ান্ত নিদান হিসেবে তুলে ধরে এবং এসপি ও কংগ্রেসকে এর কৃতিত্ব নেওয়া থেকে দূরে রাখতে পারে, তবে উত্তরপ্রদেশের বিরোধীরা এমন একটি সুযোগ হারাবে যা তারা নিজেরা তৈরি করেনি এবং যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণও ছিল না। আর যদি সরকার ব্যর্থ হয় এবং সিজেপি-র এই শক্তি কোনোভাবে রাজ্যের আগামী নির্বাচনের আগে বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের এই পদত্যাগ এমন এক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যেখানে সরকার এমন জমি হাতছাড়া করেছিল যা তারা সহজে পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)