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ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে বিজেপির ৩ মাথাব্যথা, বড় রাজনৈতিক সমস্যা বিজেপির!

Dharmendra Pradhan Resignation: মোদী মন্ত্রিসভায় ধর্মেন্দ্র প্রধান ওড়িশার প্রধান মুখ। কেন্দ্র এবং ওড়িশায় বিজেপির সংগঠনের তিনি ছিলেন সেতুর মতো

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:47 PM IST
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে বিজেপির ৩ মাথাব্যথা, বড় রাজনৈতিক সমস্যা বিজেপির!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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