/ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের? পড়ুয়া বিক্ষোভে চাপের মুখে পদত্যাগ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর? চিঠি ঘিরে শোরগোল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাপের মুখে মাথা নোয়ালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান? নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে শেষমেশ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান? সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্র! আর তারপরই জোর গুঞ্জন... সত্যিই? পিছু হঠল সরকার? জেনে নিন আসল সত্যিটা।
কী লেখা ভাইরাল চিঠিতে?
পদত্যাগের যে চিঠিটি ভাইরাল হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রপতিকে সম্মোধন করে লেখা , “আমি শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, এত দ্বারা ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছি। দেশের সেবা করা এবং ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে অবদান রাখা আমার কাছে এটি এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমার কার্যকালে তাঁদের সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সহকর্মীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাই।”
কিন্তু আসল সত্যি কী?
পদত্যাগ করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান? উত্তর হচ্ছে 'না'। কোনও পদত্যাগ করেননি ধর্মেন্দ্র প্রধান। সরকারও তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্রটি সম্পূর্ণ-ই ভুয়ো। জাতীয় স্তরের মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা NEET-UG ২০২৬ এর প্রশ্নফাঁস বিতর্ককে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যখন উত্তেজনা চরমে, তখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের একটি "পদত্যাগপত্র"। যে ভাইরাল ভুয়ো পদত্যাগপত্র ঘিরে বিভ্রান্তিও ছড়ায়। পরে দেখা যায় যে, ভাইরাল হওয়া পদত্যাগপত্রটি সম্পূর্ণরূপে ভুয়ো।
ভুয়ো পদত্যাগপত্রের ফ্যাক্ট-চেক
ফ্যাক্ট-চেকে দেখা যায়, ভাইরাল হওয়া চিঠিটি সাম্প্রতিক কালের নয়। কারণ, চিঠিটি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সম্বোধন করে লেখা। তার একটি কপি পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, যেহেতু ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী, তাই তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে না লিখে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছেই লিখতে হবে।
কীভাবে ছড়াল ভুয়ো ইস্তফাপত্র?
ইনস্টাগ্রাম, এক্স এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ধর্মেন্দ্র প্রধানের নাম ও স্বাক্ষর সম্বলিত একটি পদত্যাগপত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দাবি করা হয়, পরীক্ষা পরিচালনায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের নৈতিক দায় স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।
এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ভুয়ো খবর রটানো হয়েছে। এধরনের ভুয়ো চিঠি ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে কঠোর আইনি ও সাইবার ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে।
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