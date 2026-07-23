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ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের? পড়ুয়া বিক্ষোভে চাপের মুখে পদত্যাগ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর? চিঠি ঘিরে শোরগোল

Dharmendra Pradhan Resigns?: ইনস্টাগ্রাম, এক্স এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ধর্মেন্দ্র প্রধানের নাম ও স্বাক্ষর সম্বলিত একটি পদত্যাগপত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। কী লেখা সেই চিঠিতে?

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 23, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:16 PM IST
ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের? পড়ুয়া বিক্ষোভে চাপের মুখে পদত্যাগ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর? চিঠি ঘিরে শোরগোল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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