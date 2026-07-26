/ককরোচদের আন্দোলন শুরু হতেই ইস্তফা দিয়ে চেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র! করেননি কেন? বিস্ফোরক তথ্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ছাত্র আন্দোলনের জেরে শিক্ষামন্ত্রীর পদ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট প্রশ্ন ফাঁসের পর প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয় ককরোচ জনতা পার্টি। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আম ছাত্রছাত্রীরা। তবে তাতে হেলানো যায়নি কেন্দ্রকে। বেশ কয়েক সপ্তাহ যন্তরমন্তরে আন্দোলন চলার পর গতকাল পদত্যাগ করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে, এই সিদ্ধান্ত আগে কেন নিল না কেন্দ্র? এনিয়ে এবার বড় আপডেট ফাঁস করলেন মধ্য প্রদেশের বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।
মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাশের দাবি, ধর্মেন্দ্র প্রধান অত্যন্ত সত্ মানুষ। ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে তিনি তাঁকে চেনেন। ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই ধর্মেন্দ্র দলের প্রধানকে বলে আসছিলেন যে 'আপনারা যদি মনে করেন আমার পদত্যাগ করা উচিত তাহলে আমি ইস্তফা দেবট। কিন্তু পার্টি সে কথা শোনেনি। তাই একসময় পাটি যখন মনে করল তার পদত্যাগ করাই উচিত তখন ইস্তফা দিতে এক মুহুর্ত দেরি করেননি ধর্মেন্দ্র। এটাই হল দলের প্রতি অনুগত এক কর্মীর পরিচয়।
উল্লেখ্য, গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। খবর ছড়াতেই হইচই পড়ে যায় ককরোচ জনতা পার্টি শিবির-সহ গোটা দেশে। কারণ এটা তাদের টানা আন্দোলনের জয়। গত ১২ বছরে মোদী সরকারের কোনও মন্ত্রী এভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়নি। তাঁর ইস্তফাপত্রে ধর্মেন্দ্র প্রধান লেখেন, ছাত্রছাত্রীরা যাতে কোনও দেশবিরোধী শক্তির খপ্পরে পড়ে না যায় তার জন্যই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।
একই কথা বলেছেন কৈলাশ বিজয় বর্গীয়। তাঁরও দাবি, প্রধানের পদত্যাগ ‘বিদেশি শক্তিগুলোর’ চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছে। ওরা বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো ভারতেও হিংসা ছড়িয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। ধর্মেন্দ্র যা করতে করেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ।
সিজেপির বিক্ষোভকে হাতিয়ার করেছে বিরোধীরা। এভাবেই বিজেপি বিরোধীদের বিঁধলেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। তিনি বলেন, ছাত্ররা এই আন্দোলন শুরু করেছিল। কংগ্রেস কেবল তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর বিরোধী দল পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছিল। সেই হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যেই তারা সিজেপি-র মধ্যে আশার আলো দেখতে পায়।
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