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ককরোচদের আন্দোলন শুরু হতেই ইস্তফা দিয়ে চেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র! করেননি কেন? বিস্ফোরক তথ্য...

Dharmendra Pradhan Resignation: গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। খবর ছড়াতেই হইচই পড়ে যায় ককরোচ জনতা পার্টি শিবির-সহ গোটা দেশে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:47 PM IST
ককরোচদের আন্দোলন শুরু হতেই ইস্তফা দিয়ে চেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র! করেননি কেন? বিস্ফোরক তথ্য...

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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