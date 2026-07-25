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ওড়িশা ও দিল্লিতে বাড়ি-জমি... লাখ লাখ টাকার সোনা-রুপো, কত কোটি টাকার মালিক পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান?

Dharmendra Pradhan wealth net worth: ধর্মেন্দ্র প্রধান ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর সম্পত্তির হিসেব পেশ করেছিলেন। সেখানে তাঁর ও তাঁর পরিবারের মোট ঘোষিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে ঋণেরও।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 25, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:53 PM IST
ওড়িশা ও দিল্লিতে বাড়ি-জমি... লাখ লাখ টাকার সোনা-রুপো, কত কোটি টাকার মালিক পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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ওড়িশা ও দিল্লিতে বাড়ি-জমি...লাখ লাখ টাকার সোনা-রুপো, কত কোটি টাকার মালিক ধর্মেন্দ্র?
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