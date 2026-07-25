/ওড়িশা ও দিল্লিতে বাড়ি-জমি... লাখ লাখ টাকার সোনা-রুপো, কত কোটি টাকার মালিক পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারিতে পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে শেষমেশ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের। 'যুবশক্তিকে কোনও কুচক্রে ফাঁসতে দেব না।' পদত্যাগের পরই দেশের ছাত্রসমাজকে খোলা চিঠি ধর্মেন্দ্র প্রধানের। সাম্প্রতিককালে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ছাত্র আন্দোলন হিসেবে দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলেছে ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে এই পড়ুয়া বিক্ষোভ। ওদিকে দেশজুড়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে পদত্যাগী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে। চলুন জেনে নেওয়া যাক মোট কত টাকার সম্পত্তির অধিকারী পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।
কোটি টাকার সম্পত্তি, রয়েছে ঋণও
ধর্মেন্দ্র প্রধান ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর সম্পত্তির হিসেব পেশ করেছিলেন। সেই সময় জমা দেওয়া তাঁর নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর এবং তাঁর পরিবারের মোট ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬.৯২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ১২.৭৫ লাখ টাকা, যেখানে তাঁর স্ত্রীর বার্ষিক ঘোষিত আয় ছিল ৪৯.৯২ লাখ টাকা। পাশাপাশি, তাঁর কাঁধে প্রায় ২.৩০ কোটি টাকার বেশি ঋণও রয়েছে।
ব্যাংক, এফডি এবং পিএপএফে বিনিয়োগ
নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, ধর্মেন্দ্র প্রধান ও তাঁর পরিবারের ব্যাংকে, মিউচুয়াল ফান্ড এবং বিমায় বড় ধরণের বিনিয়োগ রয়েছে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট (FD) এবং পিএপএফ (PPF) মিলিয়ে তাঁর পরিবারের মোট ২.৪৭ কোটি টাকা জমা ছিল। পাশাপাশি, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ৮০.৪০ লাখ টাকার মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ রয়েছে। এছাড়া তিনি একাধিক জীবনবিমা পলিসিতে ৬৭.৭২ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে রেখেছেন।
গাড়ি, ২০০ গ্রাম সোনা ও প্রচুর রূপা
অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে তাঁর নিজের নামে একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি রয়েছে। তাঁর স্ত্রী মৃদুল ঠাকুরের নামে রয়েছে একাধিক বাণিজ্যিক গাড়ি। ওদিকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের নিজের কাছে রয়েছে ২০০ গ্রাম সোনা ও ২.৫ কেজি রুপো। যার সম্মিলিত বাজারমূল্য ১৩.৫ লাখ টাকা। হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর স্ত্রীর কাছেও রয়েছে ৫০০ গ্রাম সোনা ও ১০ কেজি রুপা। যার মূল্য ৩৫ লাখ টাকা। এছাড়াও, ২ লাখ টাকার কম্পিউটার ও ৪ লাখ টাকার গৃহস্থালী সামগ্রীসহ আরও প্রায় ৬ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে প্রধান দম্পতির।
ওড়িশা-দিল্লিতে বাড়ি, জমি
স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ওড়িশা ও দিল্লি-এনসিআরে বেশ কয়েকটি সম্পত্তি রয়েছে। ওড়িশা-দিল্লিতে বাড়ি ও জমি রয়েছে তাঁর। ২০২৪ সালের নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, ওড়িশায় ধর্মেন্দ্র প্রধানের নামে ১২ লাখ টাকার কৃষি জমি ও ২০.৫০ লাখ টাকার অকৃষি জমি রয়েছে। এছাড়া ধর্মেন্দ্র প্রধান ও তাঁর স্ত্রীর নামে মোট ১.৯৮ কোটি টাকার আবাসিক সম্পত্তি রয়েছে। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমে একটি অ্যাপার্টমেন্ট এবং ওড়িশার ভুবনেশ্বরে একটি বাড়ি রয়েছে।
নগদ টাকার হিসাব
২০২৪ সালের হলফনামা অনুসারে, ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে নগদ ৩৫,০০০ টাকা এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে ৪০,০০০ টাকা ছিল। তাঁদের দুই সন্তানের কাছে যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা এবং ৭,০০০ টাকা নগদ ছিল। ফলে পুরো প্রধান পরিবারের কাছে মোট নগদ অর্থের পরিমাণ ছিল ৯২,০০০ টাকা।
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