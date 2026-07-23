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শিক্ষামন্ত্রী বাবার পদত্যাগের দাবি! পড়ুয়া-বিক্ষোভের মাঝেই ধর্মেন্দ্র প্রধানের মেয়ের বড় পদক্ষেপ

নেটিজেনরা কেবল নৈমিষার অ্যাকাউন্টেই থেমে থাকেননি। তাঁরা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল মিডিয়া পেজেও নানা মন্তব্য করেছেন। সেখানে তাঁর বিদেশে পড়াশোনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দাবি করা হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 23, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:46 AM IST
শিক্ষামন্ত্রী বাবার পদত্যাগের দাবি! পড়ুয়া-বিক্ষোভের মাঝেই ধর্মেন্দ্র প্রধানের মেয়ের বড় পদক্ষেপ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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