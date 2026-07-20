/CJP-র প্রতিবাদ তীব্র হতেই অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে ধর্মেন্দ্র প্রতাপ; জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতের পথে দলের শীর্ষ নেতারা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিজেপি'র প্রতিবাদ তীব্র হতেই অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে ধর্মেন্দ্র প্রতাপ; জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতের পথে দলের শীর্ষ নেতারাও। নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP) তাদের আন্দোলন আরও জোরালো করে তুলেছে। এই আবহে সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রতাপ।
'সংসদ চলো' অভিযান
সংসদের বাদল অধিবেশনের সূচনার দিনেই এই রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায়। অধিবেশনের প্রথম দিনেই সংসদের ভেতরে বিরোধী দলগুলি বিষয়টি নিয়ে সরব হয়। অন্য দিকে দিল্লিতে হাজার হাজার আন্দোলনকারী জড়ো হয়ে সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহির দাবিতে সংসদের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এ ছবি সকালের। দিল্লি পুলিসের জারি করা নানা নিষেধাজ্ঞা ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা তাঁদের সংসদ চলো অভিযান অব্যাহত রাখায় রাজধানীতে কড়া নিরাপত্তা জারি হয়। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির আবহেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়।
সংঘর্ষ
দিল্লি পুলিস এই সংসদ অভিযানের অনুমতি দেয়নি এবং যন্তর মন্তর এলাকা ছাড়া অন্যত্র ১৬৩ ধারা (আগের ১৪৪ ধারা) জারি করে জমায়েত নিষিদ্ধ করেছিল। তা সত্ত্বেও শত শত বিক্ষোভকারী যন্তর মন্তর চত্বরে জড়ো হয়ে সংসদের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন। ভিড় বাড়তে থাকলে দিল্লি পুলিস ও নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের থামাতে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ও পুলিসকর্মী আহত হন।
রাজনৈতিক জলঘোলা এবং ঘটনাক্রম
বিরোধী দলগুলি যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিসি পদক্ষেপ ও লাঠিচার্জের বিষয়টি সংসদের দুই কক্ষেই তোলার পরিকল্পনা করেছে। ঘটনার পরই সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হয়। সোনম ওয়াংচুককে যন্তর মন্তর থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। তবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি করতে অস্বীকার করে জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বুধবারেও শুনানি হতে পারে। এদিকে, সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছেন। পাশাপাশি দলের মুখপাত্র সৌরভ দাস প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন বলে জানা গিয়েছে।
সোনম ও তাঁর তিন শর্ত
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে ২১ দিন ধরে অনশন করার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় বিশিষ্ট শিক্ষা ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে দিল্লির সাফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওয়াংচুক সফদরজং হাসপাতাল থেকে একটি হাতে লেখা চিঠিতে এই আন্দোলনকে ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন এবং অনশন তোলার জন্য তিনটি শর্ত দিয়েছেন--
১. নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য সরকারকে দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে।
২. রাজনৈতিক দলগুলিকে সংসদে এই বিষয়টি তোলার আশ্বাস দিতে হবে।
৩. শীর্ষ নেতৃত্বকে হাসপাতালে এসে এই বিষয়ে আশ্বাস দিতে হবে।
শুধু তাই নয়, ওয়াংচুক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি দিয়ে সাময়িকভাবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান, যাতে তিনি রাজপথের মিছিলে যোগ দিতে পারেন।
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