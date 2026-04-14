Dhruvastra Missile: ভয়ংকর ধ্রুবাস্ত্র! গাঢ় অন্ধকারেও নির্ভুল নিশানা, ফুঁড়ে দেয় ইস্পাতও! ভারতের হাতে এবার কালামের স্বপ্নের মারণ মিসাইল

Dhruvastra Missile: ভয়ংকর ধ্রুবাস্ত্র! গাঢ় অন্ধকারেও নির্ভুল নিশানা, ফুঁড়ে দেয় ইস্পাতও! ভারতের হাতে এবার কালামের স্বপ্নের মারণ মিসাইল
Dhruvastra Missile: ক্ষেপণাস্ত্রটি হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষেপ করা যাবে। 'নাগ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইলে'র আধুনিক সংস্করণ এই ধ্রুবাস্ত্র। মনে করা হচ্ছে, এই ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে কাশ্মীর ও লাদাখে সীমান্ত-অঞ্চলকে আরও বেশি সুরক্ষিত রাখতে পারবে ভারত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সেনাবাহিনীর (Indian Army's fleet) বহু-ঈপ্সিত বহরে এবার যোগ হতে চলেছে ভয়ংকর ধ্রুবাস্ত্র। কী এই ধ্রুবাস্ত্র? ধ্রুবাস্ত্র একটি ক্ষেপণাস্ত্র (Dhruvastra Missile)। ক্ষেপণাস্ত্রটি ডিআরডিও তৈরি করেছে। এটি হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষেপ করা যাবে। নাগ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইলের (Nag Anti-Tank Guided Missile) একটি আধুনিক সংস্করণ এই ধ্রুবাস্ত্র। ক্ষেপণাস্ত্রটি উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে বেশি কার্যকরী। এই ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে কাশ্মীর এবং লাদাখে সীমান্ত অঞ্চলকে আরও বেশি সুরক্ষিত রাখতে পারবে ভারতীয় সেনা।
ধ্রুবাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য
এহেন ধ্রুবাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য কী? ১৯৮০-র দশকে ড. এপিজে আবদুল কালাম-- যিনি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিও-- এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। মিসাইলটি নাগ ক্ষেপণাস্ত্র ফ্যামিলির। নাগ ক্ষেপণাস্ত্রের কয়েকটি সংস্করণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি সংস্করণ মাটি থেকে ছোড়া যায়, একটি ছোড়া যায় রকেট লঞ্চার থেকে। ধ্রুবাস্ত্র এই সিরিজেরই এরিয়াল সংস্করণ। ধ্রুবাস্ত্রের সব চেয়ে বড় শক্তি এর 'ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট সিস্টেম'। মিসাইলটি একবার লক্ষ্যবস্তুতে 'লকড' হয়ে গেলে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটিকে ট্র্যাক করবে এবং ধ্বংস করবেই।
রাতের অন্ধকারেও
আরও ব্যাপার আছে। ক্ষেপণাস্ত্রটি খারাপ আবহাওয়া এবং রাতের অন্ধকারেও সক্রিয়। সাঁজোয়া যান কিংবা ট্যাঙ্কের উপস্থিতি অন্ধকারেও বুঝতে পারে এবং নির্ভুলভাবে তাতে নিশানা করতে পারে। লঞ্চের পরে ধ্রুবাস্ত্র প্রথমে একটি উচ্চতায় পৌঁছে যায় এবং তারপরে সেখান থেকে লক্ষ্যবস্তুর উপর সরাসরি আক্রমণ হানে। মিসাইলটির পরিসীমা ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত। এক একটির ওজন ৪৩ কেজি। ক্ষেপণাস্ত্রটি ৮০০ মিলিমিটার পুরু ইস্পাত প্লেট ভেদ করার ক্ষমতা রাখে।
ধ্রুবাস্ত্র-র মূল্য
লাদাখের মতো উঁচু পার্বত্য এলাকার জন্য সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে কালামের স্বপ্নের এই ধ্রুবাস্ত্র। হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (হ্যাল) তৈরি রুদ্র ও প্রচণ্ডের মতো হেলিকপ্টার থেকে ধ্রুবাস্ত্র নিক্ষেপ করা যাবে। একটি ক্ষেপণাস্ত্রের দাম ১ কোটি টাকারও কম বলে অনুমান করা হচ্ছে।
