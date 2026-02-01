Union Budget 2026: বাজেটে বাংলার কপালে কিছু কি জুটল? তর্ক-বিতর্কে না ভুলে দেখে নিন সঠিক তালিকা...
Union Budget 2026: ২০২৬-এর বাজেটে একেবারেই আশা পূরণ হল না রাজ্যবাসীর। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান নিয়ে কোনও দিশা নেই। মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ঘোষণা নেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫-এ বিহার ভোটের আগে সেখানে বিপুল ৬০ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এবছর বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সেই রকমই প্রত্যাশা ছিল রাজ্যবাসীর। বাংলাতেও এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বড় কোনও ঘোষণা আসবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশায় একেবারেই জল ঢেলে দিলেন অর্থমন্ত্রী।
অর্থমন্ত্রী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন, তবে রাজ্যের জন্য এমন কোনও বিশেষ প্রকল্প বা আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা হয়নি, যা রাজ্যবাসীর আশা পূরণ করত। এর ফলে, বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেকের মধ্যেই হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।
আরও পড়ুন:Union Budget 2026: ছকভাঙা নির্মলা! ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন পথে বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রীর...
বাজেটে কী কী ঘোষণা করা হয় বাংলার জন্য?
ডানকুনি এবং সুরাতকে সংযুক্ত করার জন্য নতুন ফ্রেট করিডর। এটি পূর্ব-পশ্চিম ফ্রেট করিডোর। এটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে, পাশাপাশি দেশের মধ্যে দ্রুত এবং সাশ্রয়ী পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করবে।
এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি শহর-সহ সাতটি শহরের মধ্যে হাই স্পিড রেল করিডর চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এই করিডরের মধ্যে বারাণসী-শিলিগুড়ি রুটটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাজ্যের মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করবে। বারাণসী-নতুন দিল্লি করিডর। বুলেট ট্রেনের মাধ্যমে শিলিগুড়ি দিল্লির সঙ্গে সংযুক্ত হবে।
এর পাশাপাশি, দুর্গাপুরে নয়া শিল্প করিডরের ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের জন্য বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই রেশ ধরে ইন্টিগ্রেটেড ইস্ট-কোস্ট করিডর তৈরি করা হবে। আর তার একটি কেন্দ্র তৈরি করা হবে দুর্গাপুরে। দুর্গাপুর, যা পূর্ব ভারতের শিল্প কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, সেখানে পূর্ব উপকূলীয় শিল্প করিডরের উন্নয়ন করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্গাপুরকে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প হাব হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এটি শিল্পের বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করবে। দেশের ৫টি পূর্বদয় রাজ্যে ৫টি পর্যটন কেন্দ্র তৈরির কথাও ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও এই রাজ্যগুলোর জন্য ৪ হাজার ইলেকট্রিক বাসের কথাও ঘোষণা করেন তিনি।
আরও পড়ুন:Union Budget 2026 Live: বাজেটে জুড়ল বাংলা! ডানকুনি থেকে সুরাত পর্যন্ত ফ্রেট করিডর...
পশ্চিমবঙ্গের পানিহাটিতে অবস্থিত NIPER কলকাতা-সহ সারা দেশে মোট ৭টি NIPER-এর উন্নয়নের ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে, রাজ্যে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে, যা ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়োটেকনোলজি খাতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)