জেন জি কি রাজনৈতিক আন্দোলনের শতাব্দীপ্রাচীন পথটাই বদলে দিচ্ছে? সিজেপি'র বিক্ষোভ থেকে উঠে আসছে আশ্চর্য সমীকরণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউনিসেফ (UNICEF)-এর মতে, ডিজিটাল নাগরিক সক্রিয়তা (digital civic engagement), অনলাইন সৃজনশীলতা ও অফলাইন কর্মকাণ্ডের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই জেন জি'রা সম্প্রতি রাজনীতির সংজ্ঞাটাই যেন বদলে দিয়েছে। যে কোনও আন্দোলনে সাধারণের অংশগ্রহণের পরিধিকে তারা আরও প্রসারিত করেছে। এটা এখন একটা দৃষ্টান্ত ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠছে।
রাজনৈতিক সৃজনশীলতা
এই তরুণ প্রজন্ম তাঁদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে, সেটাকে ঘিরে একটা নিজস্ব পরিসর বা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে এবং নিজেদের জন্য় জনসমর্থন জোড়ো করতে গিয়ে দারুণ সৃজনশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। ভিডিয়ো, মিম (meme), ডিজিটাল শিল্পকলা ও অন্যান্য ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে তারা আন্দোলনের অভিমুখ ও পরিসর দুইই বাড়িয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি ইউনিসেফ জোর দিয়ে বলেছে, এই ধরনের সৃজনশীল মাধ্যমগুলি তরুণদের নিজস্ব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করছে এবং বর্তমান ডিজিটাল যুগে নাগরিক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে আগের থেকে অনেক সহজ করে তুলেছে।
দৃশ্যশ্রাব্য জেন জি
রয়টার্স ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ জার্নালিজম-এর গবেষণায় দেখা গেছে, ইয়াং জেনারেশন সাধারণত পুরনো ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার ওয়েবসাইট বা বিখ্যাত টেলিভিশন চ্যানেল এড়িয়ে যেতেই পছন্দ করে। বদলে তারা সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিয়ো প্ল্যাটফর্ম এবং পার্সোনাল কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মাধ্যমেই সংবাদ গ্রহণ ও তার আদানপ্রদানে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। জেন জি (Gen Z) প্রধানত দৃশ্যশ্রাব্য (visual) ও সংক্ষিপ্ত আকারের কনটেন্ট বেশি পছন্দ করে, যা রাজনৈতিক আলোচনা ও জনমানসের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে এক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করছে।
অফলাইন অংশগ্রহণও জরুরি
আসলে কৌতুক, মিম এবং সংক্ষিপ্ত আকারের ভিডিয়ো জেন জি-কে তাদের দ্রুত ভাব আদান-প্রদান করতে, জটিল বিষয়গুলিকে সহজভাবে তুলে ধরতে এবং আরও বৃহত্তর পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করছে। তবে, এই গবেষণাগুলি কিন্তু এটি দাবি করে না যে, কেবল ডিজিটাল কনটেন্টের জোরেই কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন জয়ী হয়ে যায়; এবং এটা ঠিক যে, একটি সফল অভিযানের পেছনে সব সময়ই সাংগঠনিক ক্ষমতা, জনমত, নেতৃত্ব এবং ধারাবাহিক অফলাইন অংশগ্রহণও সমান জরুরি।
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