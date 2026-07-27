Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /জেন জি কি রাজনৈতিক আন্দোলনের শতাব্দীপ্রাচীন পথটাই বদলে দিচ্ছে? সিজেপির বিক্ষোভ থেকে উঠে আসছে আশ্চর্য সমীকরণ

জেন জি কি রাজনৈতিক আন্দোলনের শতাব্দীপ্রাচীন পথটাই বদলে দিচ্ছে? সিজেপি'র বিক্ষোভ থেকে উঠে আসছে আশ্চর্য সমীকরণ

Gen Zs strategy in Political Communication: হাস্যরস, মিম এবং শর্টস ব্যবহার করে জেন জি ঘুরিয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক সব আন্দোলনের মুখ। এর এই কৌশল কি তাদের চেয়ে অনেক বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রচার যন্ত্রের বিরুদ্ধে বয়ানের লড়াইয়ে (narrative battle) জয়ী হতে সাহায্য করেছিল?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 27, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:39 PM IST
জেন জি কি রাজনৈতিক আন্দোলনের শতাব্দীপ্রাচীন পথটাই বদলে দিচ্ছে? সিজেপি'র বিক্ষোভ থেকে উঠে আসছে আশ্চর্য সমীকরণ
Image Credit: এ লড়াই বয়ানের লড়াই! আন্দোলনের ভাষায় আমূল বদল (ফাইল ছবি)!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারতের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ সূচি সামনে; আছে ODI, Test, T20I, কিউয়িদের সঙ্গেই ১২ ম্যাচ
Indias cricket schedule in 202643 min ago
2
Jaya Ahsan52 min ago
3
west bengal govt1 hr ago
4
Cow smuggling1 hr ago
5
Deadly Wildfire2 hrs ago