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বিকট শব্দ কিরানা হিলসে, আকাশে বিশাল আগুন-ধোঁয়া...পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার প্লান্টে ভারতের নিখুঁত স্ট্রাইক?

Op Sindoor: বিকট শব্দ কিরানা হিলসে। পাথুরে পাহাড় থেকে আকাশে বিরাট আগুন-ধোঁয়া...পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার প্লান্টে ভারতের নিখুঁত স্ট্রাইক? বিরাট আপডেট সেনাকর্তার

Reported BySubhapam Saha
Published: Aug 26, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:12 PM IST
বিকট শব্দ কিরানা হিলসে, আকাশে বিশাল আগুন-ধোঁয়া...পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার প্লান্টে ভারতের নিখুঁত স্ট্রাইক?
Image Credit: প্রাক্তন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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