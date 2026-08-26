/বিকট শব্দ কিরানা হিলসে, আকাশে বিশাল আগুন-ধোঁয়া...পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার প্লান্টে ভারতের নিখুঁত স্ট্রাইক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের সেই অভিশপ্ত রক্তাক্ত ২২ এপ্রিল। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওর বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের উপর নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জনের অকালেই প্রাণ গিয়েছিল। মা-বোনদের সিদুঁর মোছার পরিণাম ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে দিয়েছিল মোদী সরকারের সেনা। ঠিক পরের মাসেই ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিঁদুর' পাকিস্তানের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ৭ থেকে ১০ মে ভারতের সুনির্দিষ্ট ও কৌশলগত সামরিক অভিযানে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত ৯টি নির্দিষ্ট সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবির ও লঞ্চপ্যাড নিখুঁত নিশানায় ধ্বংস করেছিল বায়ুসেনা। লস্কর-ই-তইবা (মুরদিকে) এবং জইশ-ই-মহম্মদের (বাহাওয়ালপুর) মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রধান ঘাঁটিও ছিল। আর এই সময়ে ভারত কি পাকিস্তানের কিরানা হিসল লক্ষ্য করে আঘাত হেনেছিল? পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের সারগোধা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরে এই এলাক। যার দেখভাল করে খোদ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক! মনে করা হয় যে, এই পাথুরে পর্বতমালায় পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি রয়েছে। পাকিস্তানের কিরানা পাহাড় লক্ষ্য করে ভারতের আঘাত হানার রহস্যভেদ করলেন প্রাক্তন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, জেনারেল অনিল চৌহান।
কী বলছেন জেনারেল অনিল চৌহান
পাক অধিকৃত কাশ্মীরের স্কারদুতে অবস্থিত পাক বায়ুসেনার ঘাঁটিতে আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিল ভারত! কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে শেষ মুহূর্তে সেই অভিযান বাতিল করতে হয়েছিল। অনিল চৌহান এই কথা নিশ্চিত করেছেন। জেনারেল জানান, স্কারদুতে হামলা করার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে খারাপ আবহাওয়া বাধ সাধায় অভিযান আর চালানো সম্ভব হয়নি। স্কারদু ঘাঁটি, যা আনুষ্ঠানিক ভাবে পিএএফ বেস কাদরি নামে পরিচিত। পাক বিমান বাহিনীর একটি 'ফরোয়ার্ড অপারেটিং বেস' (সম্মুখ ঘাঁটি), যা গিলগিট-বাল্টিস্তানের স্কারদুর কাছে অবস্থিত। নয়াদিল্লির বিবেকানন্দ সেন্টারে বক্তব্য রাখার সময় জেনারেল চৌহান বলেন, 'সেনাপ্রধান আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সারগোধায় আঘাত হানা উচিত কি না। আমি বলেছিলাম, এগিয়ে যান এবং আরও দু'টি লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করতে বলেছিলাম। তাঁর চিহ্নিত লক্ষ্যবস্তুগুলির মধ্যেই একটি ছিল স্কারদু। আমরা তাতে সম্মতি দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই স্কারদুর আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের লক্ষ্য পরিবর্তন করে ভোলারি ঘাঁটির দিকে যেতে হয়েছিল।' ১০ মে-র বিমান অভিযানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান প্রতীক হয়ে উঠেছিল ভারতীয় বায়ুসেনার চালানো ভোলারি হ্যাঙ্গারের উপর সেই হামলা। গান্ধীনগর-ভিত্তিক সাউথ ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ড এই আক্রমণ চালিয়েছিল। উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়ছিল যে, ওই কাঠামোর ছাদে এক বিরাট ও অমসৃণ গর্ত তৈরি হয়েছিল! এবং তার নীচে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধসে পড়া অংশও দৃশ্যমান ছিল। হ্যাঙ্গার ও রানওয়ের সংযোগকারী চত্বর বা অ্যাপ্রন জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। যা থেকে বোঝা যায় যে, বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসাবশেষ বাইরের দিকে ছিটকে পড়েছিল। ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি কেবল ওই একটি ভবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হওয়ায় এটি একটি নিখুঁত আঘাত বা প্রিসাইজ স্ট্রাইকের এর ইঙ্গিত দেয়।
কিরানা হিলসে ঠিক কী ঘটেছিল?
রহস্যের অবসান ঘটিয়ে ভারতের প্রাক্তন সিডিএস স্পষ্ট করে জানান, ভারতের একটি 'লয়টার মিউনিশন' (সম্ভবত ইসরায়েলি প্রযুক্তিতে তৈরি হারোপ ড্রোন) হামলার জন্য রাডার খুঁজছিল, কিন্তু কিরানা হিলস এলাকার কাছাকাছি পৌঁছনোর পর সেটির জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। জেনারেল চৌহান বলেন, 'ভারতী (প্রাক্তন এয়ার মার্শাল একে ভারতী) ঠিকই বলেছিলেন যে, আমরা কিরানা হিলসকে টার্গেট করিনি।' অপারেশন সিদুঁরের সময়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অফ এয়ার অপারেশনস ছিলেন ভারতী। চৌহান আরও ব্যাখ্যা করেন, 'ওই হামলার আগে আমরা সারগোধার দিকে বেশ কয়েকটি লয়টার মিউনিশন পাঠিয়েছিলাম আর কিরানা হিলস সারগোধা থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। তাই ওই লয়টার মিউনিশনটি সারগোধা ও তার আশপাশের এলাকায় রাডার খুঁজছিল। এগুলির একটি নির্দিষ্ট কার্যকাল থাকে। প্রায় দু' ঘণ্টা আকাশে ভেসে থাকতে পারে এবং যদি কোনও লক্ষ্যবস্তু খুঁজে না পায়, তবে শেষ পর্যন্ত কোথাও একটা গিয়ে আঘাত হানে। সম্ভবত এটি কোনও এক পাহাড়েই গিয়ে আঘাত করেছিল।' চৌহান বুঝিয়ে দিলেন যে, ভারত অনিচ্ছাকৃত ভাবেই কিরানা হিলসে আঘাত করে ফেলেছিল।
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