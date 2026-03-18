LPG Cylinder Update: বিনা মেঘে বজ্রপাত; সংকটের দিনেই LPG-র নয়া নিয়ম, রিফিল সিলিন্ডারে ঘোর কড়াকড়ি

LPG Cylinder Update: বিনা মেঘে বজ্রপাত; সংকটের দিনেই LPG-র নয়া নিয়ম, রিফিল সিলিন্ডারে ঘোর কড়াকড়ি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ন'মাস গ্যাস বুক করেননি (Did not book gas for 9 months?)? সিলিন্ডার পেতে এলপিজি (LPG) অফিসে গিয়ে নতুন করে করতে হবে কেওয়াইসি (KYC to get cylinder)। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুকিং নিয়ে এবার কড়া নিয়ম (LPG booking norms) চালু করল তেল বিপণন সংস্থাগুলি (Oil marketing companies)। এখন থেকে কোনো গ্রাহক যদি টানা ৯ মাস বা তার বেশি সময় ধরে কোনো সিলিন্ডারই বুক না করেন, তবে তাঁর গ্যাসসংযোগ সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। তখন কী করতে হবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে? তাঁকে গ্যাস অফিসে গিয়ে নতুন করে কেওয়াইসি (mandatory KYC verification) করতে হবে।
সংকটের মাঝে
দেশ জুড়ে এক ছবি, রাজ্য জুড়ে এক ছবি। কলকাতাতেও তাই। এই শহরে ও অন্যান্য শহরে সম্প্রতি বিভিন্ন গ্যাস ডিলারের অফিসের সামনে গ্রাহকদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। অনেকেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে বুকিং করতে না পেরে সরাসরি অফিসে আসছেন। তাই ভিড় বাড়ছে। গ্যাস নিয়ে চালু হয়েছে একগুচ্ছ নয়া নিয়ম। আর এর মধ্যেই এল আরও এক নয়া নিয়ম। কী নিয়ম?
কড়া নিয়ম
রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুকিং নিয়ে এবার কড়া নিয়ম চালু করল তেল বিপণন সংস্থাগুলি। এখন থেকে কোনো গ্রাহক যদি টানা ৯ মাস বা তার বেশি সময় কোনো সিলিন্ডার বুক না করে থাকেন, তবে তাঁর গ্যাসসংযোগটি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। তখন পুনরায় গ্যাস পেতে হলে ওই গ্রাহককে তাঁর ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিয়ে সশরীরে কেওয়াইসি (KYC) জমা দিতে হবে।
৯ মাসের গেরো
যাঁদের এলপিজি সংযোগ টানা ৯ মাস অব্যবহৃত রয়েছে, তাঁরা সরাসরি অ্যাপ বা ফোনের মাধ্যমে রিফিল বুক করতে পারবেন না। ডিস্ট্রিবিউটরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-- যেন এই ধরনের গ্রাহকদের কেওয়াইসি যাচাই না করে তাঁদের নতুন সিলিন্ডার না দেওয়া হয়।
কেন কড়াকড়ি?
এই কড়াকড়ি করা হচ্ছে মূলত গ্যাস সিলিন্ডারের অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করতে এবং প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে সিলিন্ডার ঠিকমতো পৌঁছে দিতে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, একটি সংযোগ দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পরে হঠাৎ বুকিং করা হচ্ছে, যা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে।
মুশকিল আসান
কী করতে হবে? যাঁদের রিফিল সিলিন্ডার পেতে এই সমস্যা হয়েছে বা হচ্ছে, তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র (যেমন আধার কার্ড, ঠিকানা বা পরিচয়ের প্রমাণ) দিয়ে কেওয়াইসি ফর্ম পূরণ করতে হবে।
এবং পিএনজি
প্রসঙ্গত, জানা গিয়েছে, যাঁদের বাড়িতে ইতিমধ্যেই পাইপলাইনের গ্যাস (PNG) পৌঁছে গিয়েছে, ভবিষ্যতে তাঁদের এলপিজি সিলিন্ডার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হতে পারে, যাতে সেই সিলিন্ডারগুলি অন্যত্র যেখানে গ্যাসের অভাব রয়েছে তেমন এলাকায় সরবরাহ করা যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)