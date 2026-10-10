Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ইন্টারনেট নেই, কাজ করছে না UPI: বন্ধ মেট্রো-ট্রেন, নেই খাবার জলও-- সিজেপির আন্দোলনে দিল্লিতে হাজার হাজার নাগরিকের নারকীয় পরিস্থিতি

ইন্টারনেট নেই, কাজ করছে না UPI: বন্ধ মেট্রো-ট্রেন, নেই খাবার জলও-- সিজেপির আন্দোলনে দিল্লিতে হাজার হাজার নাগরিকের নারকীয় পরিস্থিতি

CJP Protrest in Delhi: ট্রেন বাতিল, ক্যাব উধাও, ফোনে নেট নেই! সিজেপি বিক্ষোভে সাধারণ মানুষের ওপর নেমে এল চরম খাঁড়া।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 10, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 05:36 PM IST
ইন্টারনেট নেই, কাজ করছে না UPI: বন্ধ মেট্রো-ট্রেন, নেই খাবার জলও-- সিজেপির আন্দোলনে দিল্লিতে হাজার হাজার নাগরিকের নারকীয় পরিস্থিতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অভিজিৎদের ঘিরে ফেলল মহিলা পুলিস: সিজেপি নেতাদের আটক করতে ফ্লাইটে মহিলা পুলিসকর্মী
2
3
4
5