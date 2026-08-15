'মগজে যাদের নকশাল' তারা ক্ষমতার অলিন্দে মিশে গিয়েছে, এদের এবার চিহ্নিত করতে হবে: মোদী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের নয়া শত্রু 'দিমাগি নকশাল'। স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় তাঁর ভাষণে এমনই নকশালদের কথা টেনে আনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, জঙ্গলে যারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল তাদের শেষ করা হয়েছে। তার পরেও রয়েছে 'দিমাগি নকশাল'। অর্থাত্ যাদের মগজে নকশাল এখনও রয়েছে গিয়েছে। দেশের ক্ষমতার করিডোরে এরা মিশে গিয়েছে। এদের চিহ্নিত করতে হবে যাতে দেশের তরুণদের দেশের উন্নয়নে টেনে আনা যায়।
'লাল সন্ত্রাস' বন্দুকের নলের মুখে দেশের বিভিন্ন অংশকে কীভাবে "জিম্মি" করে রেখেছিল সে কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে বিভিন্ন অভিযানে ৩,৫০০-এরও বেশি নিরাপত্তা কর্মী শহীদ হয়েছেন। ভারত ৮০ বছর আগে স্বাধীনতা অর্জন করলেও এতদিন নকশালবাদের কবলে আটকা পড়েছিল।
'দিমাগী নকশাল' বা মনস্তাত্ত্বিক নকশালদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি, বনের সশস্ত্র নকশালদের দমন করা গেলেও ক্ষমতার অলিন্দে 'দিমাগী নকশাল' বা ভাবাদর্শগত নকশালরা সক্রিয় রয়েছে। দেশের যুবসমাজকে একতাবদ্ধ করতে এদের চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানান তিনি।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর নকশালমুক্ত ভারত গড়ার যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তার ফলে বর্তমানে মাওবাদী সহিংসতা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বহু এলাকা নকশালমুক্ত হয়ে উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। বহু বছর ধরে নকশাল মানসিকতার লোকেরা ক্ষমতার অলিন্দে জায়গা করে নিয়েছিল। তারা সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে ছিল এবং তাদের মাওবাদী চিন্তাভাবনা সরকারি নীতিমালায় প্রভাব ফেলত।
তিনি আরও বলেন, "আমরা বনের সশস্ত্র নকশালদের নির্মূল করতে সফল হয়েছি। কিন্তু এই 'দিমাগী নকশালরা' সমাজে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছে... তারা সমাজকে ভুল পথে চালিত করতে চায়। এই 'দিমাগী নকশালদের' চিহ্নিত করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং দেশের যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে।
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