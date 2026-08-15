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'মগজে যাদের নকশাল' তারা ক্ষমতার অলিন্দে মিশে গিয়েছে, এদের এবার চিহ্নিত করতে হবে: মোদী

Modi on Naxal: 'লাল সন্ত্রাস' বন্দুকের নলের মুখে দেশের বিভিন্ন অংশকে কীভাবে "জিম্মি" করে রেখেছিল সে কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 15, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:01 PM IST
'মগজে যাদের নকশাল' তারা ক্ষমতার অলিন্দে মিশে গিয়েছে, এদের এবার চিহ্নিত করতে হবে: মোদী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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