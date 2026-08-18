Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ভাইরাল ‘দিমাগি নকশাল পার্টি’! ইনস্টায় ২ দিনে ফলোয়ার ছাড়াল ৫ লক্ষ, কে এই পেজের অ্যাডমিন?

ভাইরাল ‘দিমাগি নকশাল পার্টি’! ইনস্টায় ২ দিনে ফলোয়ার ছাড়াল ৫ লক্ষ, কে এই পেজের অ্যাডমিন?

লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল ‘দিমাগি নকশাল’ শব্দবন্ধটি। আর তার পরেই ইনস্টাগ্রামে আত্মপ্রকাশ ‘দিমাগি নকশাল পার্টি’র! মাত্র ৪৮ঘণ্টাতেই অনুগামীর সংখ্যা পেরোল ৫ লাখ। কে বা কারা চালাচ্ছে এই অ্যাকাউন্ট? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 18, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:37 PM IST
ভাইরাল ‘দিমাগি নকশাল পার্টি’! ইনস্টায় ২ দিনে ফলোয়ার ছাড়াল ৫ লক্ষ, কে এই পেজের অ্যাডমিন?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিশ্বকাপারদের সঙ্গে টক্কর! এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ কঠিন গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল
2
3
4
5