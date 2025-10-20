English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Horror: স্বামীর সঙ্গে প্রেমিকাকে দেখে ক্ষেপে উঠল প্রেমিক। প্রকাশ্যে গর্ভবতী মহিলাকে ছুরির কোপ। স্ত্রীকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামী। খুনি প্রেমিককে কাবু করে তাকেই মেরে ফেলল স্বামী। তারপর...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 20, 2025, 01:18 PM IST
Delhi Murder: বাচ্চা কার? স্বামী-স্ত্রী-প্রেমিকের দড়ি টানাটানিতে জোড়া খুন! রক্তাক্ত রাজধানী! হাড়হিম হত্যালীলা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরকীয়ার জেরে মৃত্যু হল দুজনের। দিল্লিতে হাড়হিম ঘটনা। প্রকাশ্য গর্ভবতী মহিলাকে কুপিয়ে খুন প্রেমিকের। তারপর স্ত্রীর খুনের বদলা নিতে খুনি প্রেমিকের ওই অস্ত্র দিয়েই মেরে ফেলল স্বামী। জানা গিয়েছে, ২২ বছরের শালিনী একজন গৃহবধূ ছিলেন। এবং দুই কন্যাসন্তানের মাও।  শালিনীর স্বামী ২৩ বছরের আকাশ, যিনি পেশায় একজন ই-রিকসা চালক। এখন তিনি হাসপাতালে মৃত্য়ুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। 

ঘটনার সূত্রপাত:
শালিনী ৩৪ বছরের আশু ওরফে শৈলেন্দ্র, একজন স্থানীয় অপরাধীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। আশুর দাবি, শালিনী তাঁর সন্তানসম্ভবা। কিন্তু শালিনী তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তে আশু শালিনীর উপর রেগে যান।

১৮ অক্টোবর রাতে আকাশ এবং শালিনী দিল্লির কুতুব রোডে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে আচমকাই হাজির হয় আশু। আকাশকে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে। কিন্তু আকাশ যেভাবে হোক সেই আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু তারপরই আশুর নজর যায় শালিনীর উপর, তিনি তখন ই-রিকসায় বসেছিলেন। শালিনীর কাছে গিয়ে আশু তাঁকে একাধিকবার ছুরি কোপ বসায়।

স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে আকাশও আহত হয়। কিন্তু শালিনীকে বাঁচাতে পারেননি। তবে আশুকে কাবু করতে সক্ষম হয়। আকাশ আশুর হাতে ছুরি কেড়ে, তাকে খুন করে।

শালিনীর ভাই রোহিত তত্‍ক্ষণাত্‍ তাকে এবং আকাশকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেই সঙ্গে পুলিসও আশুকে একই হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে শালিনী এবং আশুকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস (সেন্ট্রাল) নিধিন ভালসান এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে আকাশের একাধিক ছুরিকাঘাত হয়। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

শালিনীর মা শীলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস খুন ও খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করেছে। মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শীলা জানান, কয়েক বছর আগে শালিনী ও তার স্বামী আকাশের সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। সেই সময় শালিনীর আশুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এমনকী তারা কিছুদিন একসঙ্গে থাকেও। পরে শালিনী ও আকাশের মধ্যে আবার সব ঠিক হয়ে হয় এবং তারা দুই সন্তানকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে শুরু করে।

এতে আশু খুব রেগে যায়। পুলিস জানিয়েছে, আশু দাবি করে যে শালিনী গর্ভবতী এবং সেই সন্তানের বাবা সে নিজে। তবে সূত্র বলছে, শালিনী জোর দিয়ে বলে যে সন্তানের পিতা আকাশই। আর এই দ্বন্দ্ব থেকেই আশু শালিনী ও তার স্বামীর ওপর হামলার পরিকল্পনা করে।

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

