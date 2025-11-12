Shaheen Shahid: ৭ বছর ধরে ডাক্তারি করতে করতেই মাসুদ আজহারের বোনের সঙ্গে মিলে ভারতে... ভয়ংকর প্ল্যান ডিভোর্সি-ডাক্তার শাহিনের!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Faridabad Module terrorist Doctor Shaheen Shahid: ২০০৬ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শাহিন ফার্মাকোলজি বিভাগের লেকচারার হিসেবে কাজ করে। ২০১৫ সালে চোখের ডাক্তার ডা. জাফর-এর সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়। শাহিন ভারতে মহিলাদের নিয়ে একটি সন্ত্রাসী দল গড়ে তুলছিল

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 12, 2025, 10:56 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জৈশ-এ-মোহম্মদ মহিলা শাখা 'জমাত উল-মোমিনত'-এর ভারতের শাখার দায়িত্বে ছিল ডা. শাহিন শাহিদ। সাদামাটা চেহারার আড়ালে যে এক নৃশংস ঘাতক ঘাপটি মেরে বসেছিল কে জানত! 

শাহিন শাহিদ লখনউর লালবাগ এলাকার বাসিন্দা। ফরিদাবাদে জৈশের জঙ্গি নেটওয়ার্ক ধরা পড়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিসে তার গাড়ি থেকে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, কানপুরের জিএসভিএম মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। শাহিন সেখানে বহু বছর ধরে বসবাস ও কাজ করেছে। গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছে।

চাকরি ও শিক্ষা:
২০০৬ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শাহিন ফার্মাকোলজি বিভাগের লেকচারার হিসেবে কাজ করে। আগস্ট ২০০৬ সালে তার চাকরি পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হয়। ২০০৯–১০ সালে সে ছয় মাসের জন্য কনৌজ মেডিক্যাল কলেজে কাজ করতে যায়। পরে আবার জিএসভিএম কলেজে ফিরে আসে। কিন্তু ২০১৩ সালে হঠাৎ করে সে বিনা নোটিসে বিভাগ ছেড়ে দেয়। ২০২১ সালে সরকার তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে।

জিএসভিএমের নথি অনুযায়ী, ডা. শাহিন মূলত লখনউর বাসিন্দা। সে লালবাগ গার্লস ইন্টার কলেজে পড়াশোনা করেছে। ২০০৩ সালে সে প্রয়াগরাজ মেডিক্যাল কলেজ থেকে MBBS সম্পন্ন করেন এবং ২০০৫ সালে এমডি ডিগ্রি পায়। প্রায় আট বছর ধরে লেকচারার হিসেবে কাজ করার সময় সে বিভিন্ন বিতর্কে খবরের শিরোনামে ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবন:

ডা. শাহিন কলেজের এল ব্লকের ২৯ নম্বর ঘরে থাকত। ২০১৫ সালে চোখের ডাক্তার ডা. জাফর-এর সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়। ২০২১ সালে শাহিন তার চাকরি হারায়। যদিও সে কলেজে অনেক বছর কাটিয়েছেন, কিন্তু তার নিজ বিভাগের বা অন্য বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না।

কাজ থেকে অনুপস্থিতি:

কলেজের অনেকেই জানিয়েছেন, শাহিন প্রায়ই কাজে অনুপস্থিত থাকত, তাই সরকার তাকে বরখাস্ত করে। কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে অন্য অধ্যাপক পর্যন্ত—কেউই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। কলেজের কর্মী ও প্রতিবেশীরাও তার বিষয়ে কথা বলতে চায় না।

শাহিনের বাবার প্রতিক্রিয়া:
ডা. শাহিনকে ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর পুলিস তার লখনউয়ের লালবাগের বাড়ি ও দালিগঞ্জের পুরনো বাড়িতে যায়। তাঁর বাবা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে একজন ডাক্তার। সে সারাজীবন মানুষের সেবা করেছে। আমি বিশ্বাস করি না, সে কোনও ভুল কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।'

দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণ:

সোমবার সকালে দিল্লির কাছের ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পাওয়া যায়। সেদিন সন্ধ্যেবেলা লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি বিস্ফোরণে ১৩ জন মারা যান এবং ২০ জন গুরুতর আহত হন। তদন্ত শুরু হলে, লখনউয়ের ডাক্তার শাহিনকে গ্রেফতার করা হয়। তার গাড়ি থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়। তদন্তে জানা যায়, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহে তাঁর গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসুদ আজহারের বোনের সঙ্গে যোগাযোগ:

ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার হওয়া ডা. শাহিনকে নাকি জৈশের মহিলা শাখা ভারতে গঠন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সে ধৃত সন্ত্রাসী ডাক্তার মুজাম্মিলের প্রেমিকা ছিল। পরে জানা যায়, সে জৈশ প্রধান মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। তার নির্দেশেই শাহিন ভারতে মহিলাদের নিয়ে একটি সন্ত্রাসী দল গড়ে তুলছিল। তিনি জৈশের জামাত-উল-মোমিনাত সংগঠনের সদস্য ছিল।

