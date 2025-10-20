English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sensex jumps on Diwali: দিওয়ালিতে দারুণ সুখবর! শেয়ার বাজারে একলাফে ৭০০ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স...

Share Market: বাজার বিশেষজ্ঞ অজয় বাগ্গার মতে, 'এখন বাজার অনেকটাই উর্ধ্বমুখী। নিফটি ও ব্যাঙ্ক নিফটি দু’টিই রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে রয়েছে। তাই সকালের দিকে বাড়লেও বিকেলের দিকে কিছুটা নামতে পারে।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 20, 2025, 02:38 PM IST
Sensex jumps on Diwali: দিওয়ালিতে দারুণ সুখবর! শেয়ার বাজারে একলাফে ৭০০ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলির আলোয় সেজেছে গোটা দেশ। খুশির মেজাজ শেয়ার বাজারেও। সোমবার উৎসবের মরশুমে বাজার খুলতেই একলাফে প্রায় ৭০০ পয়েন্ট বেড়ে যায় সেনসেক্সের সূচক। দু’শো পয়েন্টের বেশি বেড়েছে নিফটিও। বিশ্লেষকদের মতে, উৎসবের আবহে বাজার উর্ধ্বমুখী থাকবে। বছরের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে উন্নতির নতুন শিখর ছুঁতে পারে দালাল স্ট্রিট, এমনটাও আশা করছেন বিশ্লেষকরা।

Add Zee News as a Preferred Source

দুর্গাপুজোর পর এবার কালীপুজো, দীপাবলি। দীর্ঘ সময় ধরে উৎসবে মাতোয়ারা গোটা দেশ। তাই উৎসবের মরশুমে কেনাকাটা তুঙ্গে। গত শনিবার ধনতেরস উপলক্ষে সোনা-সহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর কেনাকাটাও বেড়েছে। সবমিলিয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাজারে। সোমবার তাই বাজার খুলতেই ৬৭৩.৯০ পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্সের সূচক পৌঁছে যায় ৮৪৬২৬.০৯য়ে। নিফটিও বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৯১২.৩৫ পয়েন্টে। তবে বেলা বাড়তে বেশ খানিকটা পড়েছে সেনসেক্সের সূচক। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট লাভের মধ্যেই রয়েছে একাধিক সংস্থার শেয়ার।

একলাফে ৩ শতাংশ বেড়েছে রিলায়্যান্সের শেয়ারের মূল্য। এছাড়াও বাজাজ ফিনান্স, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, টিসিএস, টাটা মোটর্স, সান ফার্মা, মারুতি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, এশিয়ান পেন্টস, এয়ারটেল, টেক মহিন্দ্রা, টাইটান, এনটিপিসির মতো একাধিক শেয়ারে লগ্নিকারীরা বিপুল মুনাফা ঘরে তুলেছেন এদিন। তবে বুধবার যেহেতু বাজার বন্ধ থাকবে, ফলে মঙ্গলবার খানিকটা কমবে শেয়ার বাজারের দৌড়।তবে এরই মধ্যে সতর্কও করছেন অনেকে। মঙ্গলবার মহুরত ট্রেডিং হবে। তারপর বুধবার বাজার বন্ধ থাকবে। তাই মঙ্গলবার দিন শেষে মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। আর সেটা হলেই সূচক কিছুটা নামবে। 

বাজার বিশেষজ্ঞ অজয় বাগ্গার মতে, 'এখন বাজার অনেকটাই উর্ধ্বমুখী। নিফটি ও ব্যাঙ্ক নিফটি দু’টিই রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে রয়েছে। তাই সকালের দিকে বাড়লেও বিকেলের দিকে কিছুটা নামতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে ভারতের বাজার গত বছরের সর্বোচ্চ স্তরের বেশ কাছাকাছিই রয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি হলে আরও বাড়বে।'

এমনিতেই উৎসবের মরসুম। বাজারে সবকিছুরই চাহিদা তুঙ্গে। গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স, পোশাক, সোনা, রুপো, সবকিছুরই বিক্রি বেড়েছে। ধনতেরাসে সোনা ও গাড়ির বিক্রি তো রীতিমতো রেকর্ড ছুঁয়েছে।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আবার প্রায় ৪৮ লক্ষ বিয়ে হবে। আর তার ফলে বাজারে টাকার ফ্লো আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। 

এই বছর মহুরত ট্রেডিং হবে ২১ অক্টোবর, মঙ্গলবার। শুরু হবে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে, চলবে এক ঘণ্টা। তারপর বুধবার বাজার বন্ধ। ফের বৃহস্পতিবার থেকে ট্রেডিং হবে।

বাজার বিশ্লেষক সুনীল গুর্জর বলেন, 'নিফটি গত তিন সপ্তাহে ৪ শতাংশ বেড়েছে। টানা তিনটি সপ্তাহ গ্রাফ উর্ধ্বমুখী।' তাঁর মতে, 'নিফটি এখন ২৫,৬৫০ রেজিস্ট্যান্স এবং ২৪,৫০০ সাপোর্ট লেভেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রেজিস্ট্যান্স ভাঙতে পারলেই বাজারে নতুন হাইয়ের রেকর্ড হবে।'

যেহেতু আয়কর ছাড়, জিএসটি হ্রাসের কারণে আমজনতার হাতে নগদ বাড়ছে, ফলে ক্রয়ক্ষমতাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই শেয়ার বাজারেও জোয়ার আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এহেন পরিস্থিতিতে যদি ভারত এবং আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে দালাল স্ট্রিট নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারে।

আরও পড়ুন: India’s biggest digital arrest scam: দেশের সবথেকে বড় ডিজিট়াল অ্যারেস্ট! ৪০ দিনে ৫৮,০০০০০০০ উধাও বৃদ্ধের অ্যাকাউন্ট থেকে! হাড়হিম...

আরও পড়ুন: Indian Railway Big Update: রেলের বড় ঘোষণা! ট্রেনের এসি কোচে আর পাওয়া যাবে না সাদা চাদর! শুনেছেন? তাহলে এবার...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Diwali 2025share marketSensexNiftySensex jumpsBankingFinancialenergy stocksinvestorsdalal street
পরবর্তী
খবর

10 Key Facts About INS Vikrant: ৮৬৫ ফুটের জলদানবে দিওয়ালি উদযাপন মোদীর, রইল 'চলমান শহর' INS Vikrant-এর ১০ তথ্য...
.

পরবর্তী খবর

Diwali 2025: সোনার চেয়েও দামি! দীপাবলিতে মিষ্টির দাম ১ লাখ টাকারও বেশি! এ মিঠাইয়ে কী আছে জান...