Diwali 2025 Subh Muhurat Trading: দিওয়ালিতে ঠিক কোন শুভ মুহূর্তে শেয়ারে বিনিয়োগ করলে উপচে পড়বে আপনার সম্পদ? রইল টিপস! জেনে নিন...

Diwali 2025 Subh Muhurat Trading: দিওয়ালিতে ঠিক কোন শুভ মুহূর্তে শেয়ারে বিনিয়োগ করলে উপচে পড়বে আপনার সম্পদ? রইল টিপস! জেনে নিন...
Diwali Good time for Trading: ২১ অক্টোবর দুপুর ১:৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২:৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিএসই এবং এনএসই উভয় এক্সচেঞ্জেই মুহূর্ত ট্রেডিং সেশন আয়োজন করা হবে। এর পাশাপাশি, প্রি-ওপেন সেশনের জন্য দুপুর ১:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত সময় নির্ধারিত করা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে আলোর উৎসব - দীপাবলি (Diwali) একটি শুভ সময়। এটি অন্ধকারের উপর আলোর, অজ্ঞতার উপর জ্ঞানের এবং মন্দের উপর শুভের বিজয়ের প্রতীক। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের মতো, দীপাবলিও নানা বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের আধিক্য দ্বারা বেষ্টিত। এরকম একটি ঐতিহ্য হল মুহুর্তের বাণিজ্য।
এই দিওয়ালি পর্বে ভারতীয় স্টক মার্কেট টানা চার দিন বন্ধ থাকবে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) উভয়ই ১৯, ২১ এবং ২২শে অক্টোবর, সাপ্তাহিক ছুটির সাথে বন্ধ থাকবে। ১৯শে অক্টোবর, রবিবার ধনতেরাস, ২১শে অক্টোবর দিওয়ালি (লক্ষ্মী পুজো) এবং ২২শে অক্টোবর বলিপ্রতিপদ পড়েছে।
মাল্টি-কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) এবং কারেন্সি ডেরিভেটিভসও উৎসব এবং সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে এই চার দিন বন্ধ থাকবে।
দিওয়ালি স্টক মার্কেট ছুটি (Diwali Stock Market Holiday): উৎসবের মরসুমের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। দীপাবলির শুভ উপলক্ষে প্রায় সারা দেশে ছুটি থাকবে। এর পাশাপাশি, দীপাবলির জন্য শেয়ার বাজারও বন্ধ থাকবে। তবে, মুহূর্ত ট্রেডিং অবশ্যই হবে।একই দিনে মুহূর্ত ট্রেডিংও অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, ২২ অক্টোবর বলিপ্রতিপদা উপলক্ষে ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের দুটি প্রধান এক্সচেঞ্জ – বিএসই (BSE) এবং এনএসই (NSE)-তে ২১ অক্টোবর মুহূর্ত ট্রেডিং করা হবে।
২০২৫ সালের শেয়ার বাজারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছুটির দিন
২১শে অক্টোবর: দিওয়ালি (লক্ষ্মী পুজো)
২২শে অক্টোবর: বলিপ্রতিপদ
৫ই নভেম্বর: প্রকাশ গুরু পর্ব শ্রী গুরু নানক দেব
২৫শে ডিসেম্বর: বড়দিন (ক্রিসমাস)
দিওয়ালি মুহুর্ত ট্রেডিং ২০২৫
২১ অক্টোবর দুপুর ১:৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২:৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিএসই এবং এনএসই উভয় এক্সচেঞ্জেই মুহূর্ত ট্রেডিং সেশন আয়োজন করা হবে। এর পাশাপাশি, প্রি-ওপেন সেশনের জন্য দুপুর ১:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত সময় নির্ধারিত করা হয়েছে।
মুহূর্ত ট্রেডিং নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়। বিনিয়োগকারীরা এই সুযোগকে শুভ ফলদায়ক বলে মনে করেন এবং তাদের পোর্টফোলিওতে সফলতা ও উন্নতির জন্য মুহূর্ত ট্রেডিং করে থাকেন। গত কয়েক বছরের প্রবণতা অনুযায়ী, মুহূর্ত ট্রেডিংয়ের পর শেয়ার বাজার সবুজ চিহ্নের (লাভের) সঙ্গে বন্ধ হয়েছে।
২২শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত NSE এবং BSE-র সার্কুলার অনুযায়ী, দিওয়ালি মুহুর্ত ট্রেডিং সেশনটি ২১শে অক্টোবর দুপুর ১:৪৫ থেকে ২:৪৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ট্রেড মডিফিকেশনের জন্য দুপুর ২:৫৫ পর্যন্ত অনুমতি থাকবে।
NSE তাদের সার্কুলারে জানিয়েছে, 'এই দিওয়ালি মুহুর্ত ট্রেডিং সেশনে হওয়া সমস্ত ট্রেডের জন্য সেটেলমেন্টের বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে।'
মুহূর্ত ট্রেডিং কী?
মুহুর্ত ট্রেডিং হলো দিওয়ালির দিন আয়োজিত এক ঘন্টার একটি বিশেষ প্রতীকী সেশন, যা নতুন হিন্দু ক্যালেন্ডার বছর (২০২৫ সালে সংবৎ ২০৮২) শুরুর প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। সাধারণত এই সেশন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলেও, এই বছর এটি দুপুরে আয়োজন করা হবে।
ইক্যুইটি, কমোডিটি ডেরিভেটিভস, কারেন্সি ডেরিভেটিভস, ইক্যুইটি ফিউচারস ও অপশনস, এবং সিকিউরিটিজ লেন্ডিং ও বোরোয়িং (SLB) সহ একাধিক সেগমেন্টে ট্রেডিং করা যাবে।
ঐতিহাসিকভাবে, মুহুর্ত ট্রেডিং প্রায়শই ইতিবাচক থাকে। কম ট্রেডিং ভলিউম থাকা সত্ত্বেও গত ১৬ বছরের মধ্যে ১৩ বার বেঞ্চমার্ক সূচকগুলি লাভে শেষ হয়েছে। ২০২৪ সালে, এই উৎসবের সেশনে দুটি সূচকই লাভ করেছিল - BSE সেনসেক্স ৩৩৫ পয়েন্ট (০.৪২%) বেড়ে ৭৯,৭২৪-এ এবং নিফটি ৫০, ৯৯ পয়েন্ট (০.৪১%) বেড়ে ২৪,৩০৪-এ পৌঁছেছিল।
মুহূর্ত ট্রেডিংয়ের ঐতিহ্য বহু বছর ধরে চলে আসছে। মুহূর্ত ট্রেডিংয়ের দিন বাজার পুরো সময়ের জন্য খোলা থাকে না। বাজারকে বিশেষ, ১ ঘণ্টার ট্রেডিং সেশনের জন্য খোলা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে এই সেশনকে বিনিয়োগকারীদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়।
মুহূর্ত ট্রেডিংয়ের দিন বিনিয়োগকারীরা সাধারণত শেয়ার কেনা-বেচা করে থাকেন। এমন বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে ধন ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী বিনিয়োগকারীদের আশীর্বাদ করেন। এর ফলে তারা সারা বছর ধরে তাদের বিনিয়োগে লাভ পান।
আরও পড়ুন: Lalu Prasad Yadav in IRCTC Hotel Scam before Bihar Election 2025: ভোটের আগেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! IRCTC দুর্নীতির CBI মামলায় লালু-রাবড়ি-তেজস্বীর বিরুদ্ধে কোর্টের বড় পদক্ষেপ...
আরও পড়ুন: Karwa Chauth Tragic Video: মর্মান্তিক VDO! করওয়া চৌথের উপোস করে নাচছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে! জাস্ট ধপ করে পড়ে গেলেন, আর উঠলেনই না...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)