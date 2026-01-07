Stray Dogs Supreme Court Hearing: 'ওদের জন্য এত দরদ কেন! পাতে না পেলে তো কাঁদেন, মুরগি-খাসির কি প্রাণ নেই?', পথকুকুর নিয়ে মারাত্মক 'সুপ্রিম' রায়...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: 'ওদের জন্য এত দরদ কেন! পাতে না পেলে তো কাঁদেন, মুরগি-খাসির কি প্রাণ নেই?', পথকুকুর নিয়ে মারাত্মক 'সুপ্রিম' রায়...
Supreme Court on Stray Dogs: সুপ্রিম কোর্টে পথকুকুর নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে, যেখানে আদালত মানব নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক দায়িত্বের ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিচারপতিরা বলেছেন, “রাস্তা, স্কুল ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কুকুরমুক্ত রাখতে হবে।” একদিকে কুকুরপ্রেমীরা তাদের সুরক্ষা ও CSVR মডেলের সফলতার কথা বলছেন, অন্যদিকে ভুক্তভোগীরা কুকুর নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা জোর দিয়ে উল্লেখ করছেন। আদালত দুই পক্ষকেই শুনছে এবং স্পষ্ট করেছে, কুকুর শেল্টারে রাখা ও মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত বছর পথ কুকুরদের সরিয়ে ফেলার সুপ্রিম নির্দেশে তোলপাড় হয় গোটা দেশ। নানান বিতর্কের পর সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার ও বুধবার দুই দিনের শুনানি ঘিরে উঠেছে তীব্র বিতর্ক। তিন বিচারপতির বেঞ্চ—বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা ও এন ভি অঞ্জারিয়া—রাস্তা, স্কুল ও সরকারি স্থানে ঘুরে বেড়ানো পথকুকুরদের নিয়ে নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বেঞ্চ বলেছেন, 'কোন কুকুর কখন কামড়াবে—তা কেউ জানে না। তাই প্রতিরোধই চিকিৎসার চেয়ে ভালো। রাস্তা, স্কুল ও প্রতিষ্ঠান কুকুরমুক্ত রাখতে হবে। তারা হয়তো কামড়াবে না, কিন্তু দুর্ঘটনার কারণ হয়ে যায়।'
আবার বুধবার শুনানিতে উঠে এল এক প্রশ্ন, 'শুধু কুকুর কেন? মুরগি, ছাগল—তাদের কি জীবন নেই?' পিটিশনাররা কুকুরের হামলায় আহত ও নিহত ভুক্তভোগীদের ছবি আদালতে দেখানোর চেষ্টা করেন। আদালত সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলেন, 'এই ছবি দেখানোর প্রয়োজন নেই।' নয়ডার এক ৮ বছরের শিশু ভুক্তভোগীর বাবা আদালতে জানান, বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি দাবি করেন, RWA-রা তাদের এলাকায় 'কুকুরমুক্ত অঞ্চল' ঘোষণা করতে পারবে।
সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিবাল, যিনি আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন, বলেন, 'আমরা এখানে কুকুরপ্রেমী এবং পরিবেশপ্রেমী হিসেবে এসেছি। তবে কুকুরের সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তার ভারসাম্য রাখা জরুরি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি নিজে মুরগি খাই না, কারণ তাদের অত্যন্ত নির্মমভাবে বন্দি করা হয়। আর যদি একটি বাঘ মানুষের জন্য বিপজ্জনক হয়, তার মানে সব বাঘকে হত্যা করতে হবে না।'
প্রাণী কল্যাণ সংস্থার পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট কলিন গন্সালভস বলেন, কুকুর কামড়ের তথ্য 'প্রকৃত সংখ্যা থেকে ৫–৭ গুণ বেশি' হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। তিনি সতর্ক করেন, হঠাৎ করে কুকুর ধরার সিদ্ধান্ত 'ভয়ানক ও অপরিবর্তনীয় ফলাফল' ডেকে আনতে পারে। আদালত উল্লেখ করেন, 'আমাদের আদেশ কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও সরকারি স্থানের জন্য সীমাবদ্ধ, রাস্তায় নয়। স্কুল বা হাসপাতালে কুকুর থাকার প্রয়োজন কী? এগুলো সরাতে কী সমস্যা?'
সলিসিটার জেনারেল বলেন, গেটেড কলোনিতে কুকুর রাখা RWA-এর সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত নয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'কাল যদি কেউ বলে, আমি বাড়িতে মহিষ বা গরু রাখব—তাহলে কি হবে?' এক কুকুর কামড়ের ভুক্তভোগী নাগরিকের পক্ষে আইনজীবী বলেন, 'আমরা কুকুরের বিরুদ্ধে নয়, তবে পথকুকুর নিয়ন্ত্রণ জরুরি। মানুষের জীবন আগে।' বিচারপতি বিক্রম নাথ জানান, 'আজ আমরা কুকুরপ্রেমী এবং কুকুরবিদ্বেষী—দুই পক্ষকেই শুনব। আজ আমাদের সময় আছে আপনার জন্য।'
এই সময় আবেদনকারীদের পক্ষে হাজির হয়ে সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, কোনও কুকুর যদি আক্রমণাত্মক হয় বা কামড়ানোর আশঙ্কা থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ফোন করে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্বীজন করে আবার আগের জায়গায় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। এই যুক্তির জবাবে আদালত ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলে, 'তাহলে একটাই কাজ বাকি-কুকুরদের কাউন্সেলিং দেওয়া, যেন তারা ছেড়ে দেওয়ার পর আর কামড়ায় না।' বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানায়, 'বিপদ শুধু কামড় নয়। কুকুর দৌড়ালে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে। চলন্ত গাড়ির সঙ্গে কুকুর দৌড়ানো মানেই বিপদ। বিষয়টা শুধু কামড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।'
সর্বশেষ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্টেডিয়াম, রেলস্টেশন ও সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কুকুরদের সরিয়ে নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। রেবিসে আক্রান্ত বা আক্রমণাত্মক কুকুরদের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় নেই। শেল্টারে রাখলে কুকুরদের জন্য নির্দিষ্ট খাওয়ানোর জায়গা থাকা বাধ্যতামূলক এবং জনসমক্ষে খাবার দেওয়া নিষিদ্ধ।
