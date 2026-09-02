Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ভুলেও ধরবেন না, খাবেন না! নেপালের বন্যায় বয়ে আসা মাছে মারাত্মক বিপদ, সতর্কতা জারি সরকারের

ভুলেও ধরবেন না, খাবেন না! নেপালের বন্যায় বয়ে আসা মাছে মারাত্মক বিপদ, সতর্কতা জারি সরকারের

Nepal flood fish in Bihar river: নেপালের ত্রিশূলী নদীর প্লাবিত জল গণ্ডক এবং কোশী নদীর মাধ্যমে হু হু করে ঢুকছে ভারতের বিহার রাজ্যে। আর এই বানের জলের সঙ্গেই সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে ভেসে আসছে বিভিন্ন অজানা প্রজাতির মাছ। ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণের মারাত্মক ঝুঁকি সেইসব মাছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 02, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:36 PM IST
ভুলেও ধরবেন না, খাবেন না! নেপালের বন্যায় বয়ে আসা মাছে মারাত্মক বিপদ, সতর্কতা জারি সরকারের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুরভোটেও SIR-র গেরো! নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় থাকলে ভোট দিতে পারবেন? জেনে নিন এখনই
2
3
4
5