/ভুলেও ধরবেন না, খাবেন না! নেপালের বন্যায় বয়ে আসা মাছে মারাত্মক বিপদ, সতর্কতা জারি সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে বিপর্যয়ের জেরে বিহারের নদীতেও প্লাবন। জলস্তর বৃদ্ধি। তারমধ্যেই নদীর মাছ ধরা ও খাওয়া নিয়ে রাজ্য জুড়ে কড়া সতর্কতা জারি করল মৎস্য দফতর। পড়শি দেশ নেপালে আকস্মিক বন্যা ও ধসের জেরে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। নেপালের ত্রিশূলী নদীর প্লাবিত জল গণ্ডক এবং কোশী নদীর মাধ্যমে হু হু করে ঢুকছে ভারতের বিহার রাজ্যে। আর এই বানের জলের সঙ্গেই সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে ভেসে আসছে বিভিন্ন অজানা প্রজাতির মাছ। এই পরিস্থিতিতে বিহার সরকার এক জরুরি নির্দেশিকা জারি করে সাধারণ মানুষকে বন্যায় ভেসে আসা এই সমস্ত মাছ নদী থেকে আসা ধরা, বিক্রি করা এবং খাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে।
বিহারের পশুপালন ও মৎস্য সম্পদ দফতরের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, নেপালে হিমবাহ ফেটে তুষার ধসে সৃষ্ট বন্যায় নদীর জলের সঙ্গে বিপুল পরিমাণে বর্জ্য, নোংরা নর্দমার জল, কাদা এবং মৃত পশুপাখির দেহ ভেসে আসছে। ফলে বানভাসি এলাকার মাছগুলিতে ক্ষতিকারক জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণের মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। এই ধরনের দূষিত মাছ খেলে বমি, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, মাথা ঘোরা এবং শ্বাসকষ্টের মতো গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। মৎস্য দফতরের তরফে এও বলা হয়েছে যে, কোনও অচেনা মাছ দেখলে তা না খেয়ে অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসন বা জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। যদি কেউ অসাবধানতাবশত এসব মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবে তাকে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নেপালের বিপর্যয় বিহারের সীমান্তবর্তী উত্তরাংশে এবং বেশ কিছু জেলায় স্বাস্থ্যসংকটের আশঙ্কা বাড়িয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক করে জানিয়েছে যে, বন্যার ফলে নলকূপ ও কুয়োর জল দূষিত হয়ে কলেরা, টাইফয়েড এবং হেপাটাইটিসের মতো জলবাহিত রোগ দ্রুত ছড়াতে পারে। সাবধান না হলে মহামারী দেখা দিতে পারে। এছাড়া জমা জলের কারণে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং নানা চর্মরোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্পারণ, সীতামারহি, কিশানগঞ্জ ও পূর্ণিয়ার মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এমনিতেই পানীয় জলে আর্সেনিক ও আয়রনের মাত্রা বেশি। এখন নতুন করে বন্যার জলে তা আরও বিপজ্জনক আকার ধারণ করতে পারে।
সব মিলিয়ে, প্লাবিত অঞ্চলে একদিকে কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে শাকসবজি ও খাদ্যশস্যের ঘাটতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে সংক্রমণের জেরে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিও দেখা দিয়েছে। বিহার প্রশাসন উপদ্রুত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে এবং পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত নদীর জল বা মাছ স্পর্শ না করার তাই কড়া সতর্কতা বার্তা জারি করেছে।
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