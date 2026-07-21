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'তরুণদের পরিশ্রম ও স্বপ্ন নষ্ট করার অধিকার কারও নেই', নিট কাণ্ডে মুখ খুললেন মোদী! কড়া শাস্তির আশ্বাস

PM Modi On NEET Row: সংসদীয় দলের বৈঠকে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি স্পষ্ট জানান, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে খেলা বরদাস্ত করা হবে না এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়ম রোখাকে কেবল সরকারের নয়, একটি ‘জাতীয় দায়িত্ব’ বলে মন্তব্য করেন তিনি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:39 AM IST
'তরুণদের পরিশ্রম ও স্বপ্ন নষ্ট করার অধিকার কারও নেই', নিট কাণ্ডে মুখ খুললেন মোদী! কড়া শাস্তির আশ্বাস
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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