Cough Syrup Deaths: বিষাক্ত জেনেও কাশির ওষুধ লিখে দেন! সিরাপকাণ্ডে ১১ শিশুর মৃত্যুর পর গ্রেফতার ডাক্তার...
Cough Syrup Death Update: আগেই শিশু মৃত্যুর খবরে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল পুলিস। সূত্রের খবর, কোল্ডরিফ সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা স্রিসান ফার্মাসিউটিক্যালস-এর অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সোনি-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিরাপকাণ্ডে এবার গ্রেফতার অভিযুক্ত চিকিত্সক। যার কথা মতো ওষুধ খেয়ে ১১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকেই এবার গ্রেফতার করা হল। ‘বিষাক্ত’ কাশির সিরাপ ‘কোল্ডরিফ’ (Coldrif) প্রেসক্রাইব করেছিলেন ড. প্রবীণ সোনি। অভিযোগ, তিনি-ই শিশুদের প্রাণঘাতী কাশির ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পুলিস সূত্রে খবর, কাফ সিরাপ খাওয়ার পরই মধ্যপ্রদেশে চিন্দওয়ারা জেলায় ১১ জন শিশুর মৃত্যু ঘটে।
আরও পড়ুন, Cough Syrup Row: কালান্তক কাফ সিরাপ! একের পর এক শিশুমৃত্যুর জেরে কেন্দ্রের বড় সিদ্ধান্ত, এবার নিষিদ্ধ হয়ে গেল...
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ একজন সরকারি চিকিৎসক ৷ নিজের প্রাইভেট ক্লিনিকে তিনি শিশুদের চিকিৎসা করেছিলেন ৷ শনিবারই এফআইআর দায়ের হয় ড. সোনির বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গেই কফ সিরাপটির নির্মাতা স্রিসান ফার্মাসিউটিক্যালের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়। একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র ১০৫ ও ২৭৬ এবং ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট-এর ২৭(এ) ধারায় মামলা হয়েছে।
শনিবারই মধ্যপ্রদেশে কোল্ডরিফ সিরাপ বিক্রি, রাখা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। রাজস্থান, তামিলনাড়ুতেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই সিরাপ। সিরাপের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, কোল্ডরিফ সিরাপে ৪৮.৬ শতাংশ ডায়থিলান গ্লাইকল মেশানো হয়েছিল, যা নির্দিষ্ট সীমার থেকে অনেক বেশি। এর ফলেই সিরাপ বিষাক্ত হয়ে ওঠে।ডাই-ইথাইল গ্লাইকল একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, যা কিডনি বিকল করে দিতে পারে। ঘটাতে পারে মৃত্যুও।
প্রসঙ্গত, শুধু কাফ সিরাপ নয়, সর্দিকাশির ওষুধ ২ বছরের নীচে ব্যবহার না করাই উচিত বলেছেন ডিজিএইচএস। কারণ, ৫ বছরের নীচে এই ধরনের অ্যান্টিটাসিভ ও অ্যান্টিঅ্যালার্জিক কম্বিনেশনের ওষুধ রেকমেন্ডেড নয়। তার বেশি বয়স হলেও প্রেসক্রিপশনে সাবধানে সর্দিকাশির ওষুধ লিখতে বলা হয়েছে চিকিৎসকদের।
আরও পড়ুন, Cough Syrup Death: কাফ সিরাপেই মরণফাঁদ! মৃত্যুমিছিল, বাজারে দেদার বিকোচ্ছে...আতঙ্ক...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)