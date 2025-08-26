English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
WATCH Deadly Cloudburst: ভয়াল হড়পায় বিভীষিকা গোটা এলাকায়! যেন প্রলয় চলছে চারিদিকে! ভেঙে পড়ল ঘরবাড়ি, ভেসে গেল...ভয়ংকর মৃত্যু..

Deadly Cloudburst in Doda Jammu and Kashmirs: ধসের আশঙ্কায় জম্মু-শ্রীনগর ন্যাশনাল হাইওয়ে সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। নদীর জলে ডোডার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ধুয়েমুছে যায়। নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বহু নদীই ভয়াবহ অবস্থায়!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 26, 2025, 04:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেঘভাঙা বৃষ্টির আর শেষ নেই। বর্ষার প্লাবনে ফ্ল্যাশফ্লাডে কাদাস্রোতে ধসে তছনছ হয়ে যাচ্ছে কাশ্মীর। কাঠুয়া, কিস্তওয়াড়ের (Kathua and Kishtwar) পরে এবার ডোডা (Doda)। সহসাই ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি (Doda cloudburst) ও হড়পায় বিধ্বংসী বন্যাপরিস্থিতি। মারা গেলেন ৪ জন। ভাঙল বহু ঘরবাড়ি। 

আশঙ্কার পূর্বাভাস

আবহাওয়ার তরফে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে যে যে জায়গায় বৃষ্টি-বিপর্যয় বেশি মারাত্মক হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিল, সেগুলি হল-- জম্মু অঞ্চল, যার মধ্যে ছিল কাঠুয়া, সাম্বা, ডোডা, জম্মু, রাম্বান, কিস্তওয়ার জেলা। এই সব অঞ্চলে সমস্ত সরকারি স্কুল ও প্রাইভেট স্কুল বন্ধ থাকার কথা জানানো হয়েছিল।

বাড়ছে নদীর জলস্তর

ধসের আশঙ্কায় জম্মু-শ্রীনগর ন্যাশনাল হাইওয়ে সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। নদীর জলে ডোডার এক গুরুত্বপূর্ণ এক রাস্তা ধুয়েমুছে যায়। তাওই নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বহু নদীই এখন প্লাবিত হয়ে আছে। স্থানীয় প্রশাসন বলছে, জলের স্তর রাতের দিকে আরও বাড়তে পারে।

বন্যা-সতর্কতা, ৪ মৃত্যু

জম্মু অঞ্চলে অবশ্য বন্যা-সতর্কতাও জারি ছিল। জলের কাছাকাছি থাকতে নিষেধ করা হয়েছিল স্থানীয় মানুষজনকে। বলা হয়ে ছিল ধসপ্রবণ এলাকা থেকেও দূরে থাকুন। তবুও অবশ্য প্রাণহানি এড়ানো যায়নি। চারজন মারা গিয়েছেন!

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Doda Cloudburstflood alert in the JammuFour people died after cloudburstRiver TawiJammu and Kashmir’s Doda districtKathuaKishtwarHeavy Downpour
