English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dog Cobra Fight: বিষাক্ত সাপের মারণ ছোবল, কোবরা-কুকুরের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত...

Snake Enters Home, Dog Rocky Saves Family: দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে রকি। শুরু হয় তীব্র লড়াই। লড়াইয়ে রকি সাপটিকে সফলভাবে মেরে ফেলে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 18, 2025, 06:36 PM IST
Dog Cobra Fight: বিষাক্ত সাপের মারণ ছোবল, কোবরা-কুকুরের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মালিকের পরিবারকে বাঁচাতে বিষাক্ত কোবরার সঙ্গে পোষ্যের জীবনপণ লড়াই। শেষে মৃত্যু কোবরার। ওদিকে পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে নিজ্যে খেল কোবরার ছোবল। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণে বাঁচাল পরিবারকে। ঘটনাটি ঘটেছে কেরালার আলাপ্পুঝায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

হিরোর নাম রকি। বাড়ির পোষ্য রকি। বাড়ির মালিক সুভাষ কৃষ্ণ কাজের জন্য বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন। বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পোষা কুকুর, রকি। সেই রকি মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ হঠাৎ দেখতে পায় বাড়ির উঠানে একটি কোবরা। বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে কোবরাটি। দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে রকি। শুরু হয় তীব্র লড়াই। লড়াইয়ে রকি সাপটিকে সফলভাবে মেরে ফেলে।

বাইরে কোলাহলের আওয়াজ শুনে কৃষ্ণের স্ত্রী যখন উঠানে আসেন, তখন তিনি সাপটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। ওদিকে দেখেন লড়াইয়ে বিষাক্ত কোবরার ছোবল দিয়েছে রকিকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রকিকে দ্রুত একজন পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। এরপর তাকে বেশ কয়েকটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শেষে চিকিৎসায় এখন সুস্থ হয়ে উঠছে 'হিরো' রকি। 

আরও পড়ুন, Tamluk Doctor Death: ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট মৃত্যুর কারণ...তমলুকের মহিলা চিকিৎসকের 'রহস্যমৃত্যু'তে বড় আপডেট!

ওদিকে স্ত্রীর কাছ থেকে রকির সাহসিকতার কথা শুনে, কৃষ্ণও মধ্যপ্রাচ্য থেকে কেরালায় ফিরে আসেন। আদরের রকির পাশে এখন তিনিও রয়েছেন।

আরও পড়ুন, Airbag kills boy in accident: বাঁচাল না, বরং এয়ারব্যাগ-ই মারল বাবার কোলে বসা ৭-র ছেলেকে... মর্মান্তিক...

আরও পড়ুন, Cancer won guys: 'ক্যানসার জিতে গেছে বন্ধুরা, দেখা হবে...' মৃত্যুর দিন গোনা ২১ বছরের তরুণের লেখা ফেয়ারওয়েল নোট! কাঁদছে নেটপাড়া...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Dog Cobra FightSnake Enters HomeDog Rocky Saves Familykerala
পরবর্তী
খবর

Odisha: ভয়াবহ ভুবনেশ্বর! রাস্তার ধারে পড়ে ক্ষতবিক্ষত নাবালিকা, শরীর জুড়ে গণলালসার দাগ...
.

পরবর্তী খবর

Kolkata: বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বেরিয়ে লাশ হয়ে ফিরল ১৭-এর রিয়া! হেস্টিংসের রক্তমাখা রাস্তা থেকে হ...