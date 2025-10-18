Dog Cobra Fight: বিষাক্ত সাপের মারণ ছোবল, কোবরা-কুকুরের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত...

Dog Cobra Fight: বিষাক্ত সাপের মারণ ছোবল, কোবরা-কুকুরের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত...
Snake Enters Home, Dog Rocky Saves Family: দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে রকি। শুরু হয় তীব্র লড়াই। লড়াইয়ে রকি সাপটিকে সফলভাবে মেরে ফেলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মালিকের পরিবারকে বাঁচাতে বিষাক্ত কোবরার সঙ্গে পোষ্যের জীবনপণ লড়াই। শেষে মৃত্যু কোবরার। ওদিকে পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে নিজ্যে খেল কোবরার ছোবল। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণে বাঁচাল পরিবারকে। ঘটনাটি ঘটেছে কেরালার আলাপ্পুঝায়।
হিরোর নাম রকি। বাড়ির পোষ্য রকি। বাড়ির মালিক সুভাষ কৃষ্ণ কাজের জন্য বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন। বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পোষা কুকুর, রকি। সেই রকি মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ হঠাৎ দেখতে পায় বাড়ির উঠানে একটি কোবরা। বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে কোবরাটি। দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে রকি। শুরু হয় তীব্র লড়াই। লড়াইয়ে রকি সাপটিকে সফলভাবে মেরে ফেলে।
বাইরে কোলাহলের আওয়াজ শুনে কৃষ্ণের স্ত্রী যখন উঠানে আসেন, তখন তিনি সাপটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। ওদিকে দেখেন লড়াইয়ে বিষাক্ত কোবরার ছোবল দিয়েছে রকিকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রকিকে দ্রুত একজন পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। এরপর তাকে বেশ কয়েকটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শেষে চিকিৎসায় এখন সুস্থ হয়ে উঠছে 'হিরো' রকি।
ওদিকে স্ত্রীর কাছ থেকে রকির সাহসিকতার কথা শুনে, কৃষ্ণও মধ্যপ্রাচ্য থেকে কেরালায় ফিরে আসেন। আদরের রকির পাশে এখন তিনিও রয়েছেন।
