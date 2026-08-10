/VIRAL VIDEO: প্লিজ তুমি আমাদের মেরো না মা: দুই বাচ্চাকে বিষ মেশানো লেমোনেড খাইয়ে লাইভ ভিডিয়োয় ঝাঁপ দিল পুনম, গায়ে কাঁটা দেওয়া ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরিয়ানার ফাতেহাবাদে মর্মান্তিক ও ভয়ংকর ঘটনা। পারিবারিক বিবাদ ও মদ্যপ স্বামীর লাগাতার মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের জেরে দুই নিষ্পাপ সন্তানকে বিষ মেশানো লেবুর শরবত খাইয়ে হত্যা করার পর নিজেও আত্মহত্যা করলেন এক তরুণী। মর্মান্তিক এই ঘটনাটির আগে ওই মহিলা তাঁর মোবাইল ফোনে একটি ভিডিয়ো রেকর্ড করেন, যা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার ফাতেহাবাদ জেলার ভূনা (Bhuna) এলাকার একটি গ্রামে। মৃত ওই মহিলার নাম পুনম এবং তাঁর বয়স ত্রিশ। তাঁর স্বামী রামমেহের পেশায় রাজমিস্ত্রি। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের পরিবারে তুমুল অশান্তি চলছিল। ঘটনার দিন ক্ষোভ ও হতাশায় পুনম তাঁর দুই সন্তান-- সাত বছরের মেয়ে দিশা এবং তিন বছরের ছেলে কাঠিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির জলের ট্যাঙ্কের কাছে যান।
সেখানে তিনি বিষাক্ত পদার্থ মেশানো লেবুর শরবত তৈরি করেন। সন্তানদের তা জোর করে খাওয়ান আর পুরো কাণ্ড নিজের মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করা শুরু করেন।
'মা, আমাকে মেরো না!'-- প্রকাশ্যে মর্মান্তিক ভিডিয়ো
সোশ্যাল মিডিয়ায় ও পুলিসের হাতে আসা ওই ভিডিয়োটিতে শিশুদের চরম আকুতি ধরা পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, বিষ মেশানো তরল পান করার সময় বড় মেয়ে দিশা বুঝতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং মায়ের পা ধরে বলতে থাকে-- "মা, আমাকে মেরো না!" কিন্তু মানসিক উদ্বেগের চরম শিখরে পৌঁছনো ওই মা মেয়ের করুণ আর্জি কানে তোলেননি। দুই সন্তানকে জোর করে বিষ খাইয়ে দেওয়ার পর তিনি তাঁদের ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বড় জলের ট্যাঙ্কের ভেতর ফেলে দেন। এরপর পুনম নিজেও ওই ট্যাঙ্কের গভীরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন।
পুলিসের তদন্ত ও প্রাথমিক অনুমান
খবর পেয়ে ভূনা থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে জলের ট্যাঙ্ক থেকে তিনজনেরই নিথর দেহ উদ্ধার করে। দেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পুনমের মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়, যেখান থেকেই এই ভয়াবহ ভিডিয়োটি উদ্ধার করে পুলিস।
পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে যে, পুনমের স্বামী প্রতিনিয়ত মদ্যপান করে বাড়িতে আসতেন এবং স্ত্রীর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাতেন। সেই ধারাবাহিক পারিবারিক বিবাদ এবং আর্থিক ও সামাজিক মানসিক চাপই তরুণীকে এই চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য করে বলে পুলিশ অনুমান করছে।
মামলা রুজু
মৃত পুনমের বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর স্বামী রামমেহের ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে হরিয়ানা পুলিশ। ঘটনাটিতে চরম অবহেলা ও নির্যাতনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সামান্য পারিবারিক বিবাদ কী ভাবে দুটি খুদে প্রাণের বলিদানের কারণ হয়ে উঠল, সেই নিয়ে পুরো হরিয়ানাজুড়ে শোক ও ক্ষোভের ছায়া নেমে এসেছে।
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