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  • /VIRAL VIDEO: প্লিজ তুমি আমাদের মেরো না মা: দুই বাচ্চাকে বিষ মেশানো লেমোনেড খাইয়ে লাইভ ভিডিয়োয় ঝাঁপ দিল পুনম, গায়ে কাঁটা দেওয়া ভিডিয়ো

VIRAL VIDEO: প্লিজ তুমি আমাদের মেরো না মা: দুই বাচ্চাকে বিষ মেশানো লেমোনেড খাইয়ে লাইভ ভিডিয়োয় ঝাঁপ দিল পুনম, গায়ে কাঁটা দেওয়া ভিডিয়ো

Fatehabad Incident: ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার ফাতেহাবাদ জেলার ভূনা (Bhuna) এলাকার একটি গ্রামে। মৃত ওই মহিলার নাম পুনম এবং তাঁর বয়স ত্রিশ। তাঁর স্বামী রামমেহের পেশায় রাজমিস্ত্রি। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের পরিবারে তুমুল অশান্তি চলছিল। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 10, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:54 PM IST
VIRAL VIDEO: প্লিজ তুমি আমাদের মেরো না মা: দুই বাচ্চাকে বিষ মেশানো লেমোনেড খাইয়ে লাইভ ভিডিয়োয় ঝাঁপ দিল পুনম, গায়ে কাঁটা দেওয়া ভিডিয়ো

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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