LPG Cylinder: বিরাট খবর: ১৪.২ থেকে কমে ১০ কেজি হচ্ছে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার, বলছে রিপোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরমুজ সংকটে LPG সরবরাহে চাপ। আর তার জেরে গ্যাস সংকট দেশে। গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহে চাপ। সেই কারণে এবার রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন কমিয়ে দেওয়ার-ই কথা ভাবছে ভারত সরকার। শোনা যাচ্ছে, ১৪.২ কেজির বদলে রান্নার গ্যাসে ১০ কেজির সিলিন্ডার দেওয়ার কথা ভাবছে মোদী সরকার।
এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে সামনে এসেছে এই খবর। যেখানে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার কারণে আমদানি ব্যাহত হওয়ায়, ভারত গৃহস্থালি LPG সরবরাহের ক্ষেত্রে রেশনিং করার কথা বিবেচনা করছে। মানে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন কমানোর কথা ভাবছে। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি এমনই একটি পরিকল্পনা সামনে নিয়ে এসেছে। যেখানে বলা হয়েছে, দেশে গ্যাস সংকট পরিস্থিতিতে প্রচলিত ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের বদলে ১০ কেজির LPG সিলিন্ডার ভরে দেওয়া হবে। এর লক্ষ্য একটাই, যাতে সীমিত পরিমাণ মজুত গ্যাস আরও বেশি পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়।
এক শিল্প কর্মকর্তার মতে, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্যই হল জ্বালানির মজুত ধরে রাখা। একই সঙ্গে গৃহস্থালিগুলিকে নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা। বর্তমান সংকটের সময়ে উপলব্ধ জ্বালানি সংরক্ষণ করে যত বেশি সম্ভব পরিবারকে রিফিল পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। কারণ, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল ও গ্যাস পণ্য পরিবহন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে ভারতের LPG আমদানির ওপর।
প্রসঙ্গত, ভারত তার মোট LPG চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশই আমদানির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের দৌত্যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ভারতের জন্য খুলে গেলেও, দেশে LPG আসার হার হঠাৎ করেই কমে গিয়েছে এই সংকটে। বর্তমানে ভারতীয় বন্দরের দিকে নতুন কোনও কার্গো রওনা হয়নি বলেও জানা যাচ্ছে।
গত সপ্তাহে মাত্র দুটি ভারতীয় জাহাজ- শিবালিক ও নন্দা, হরমুজ প্রণালী পার করে ভারতে পৌঁছাতে পেরেছে। যা কিনা দেশের মাত্র এক দিনের চাহিদা মেটানোর মতো পরিমাণ LPG এনেছে। ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া একাধিক এলপিজিবাহী জাহাজ এখনও পারস্য উপসাগরে অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)