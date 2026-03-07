Massive LPG price hiked in India due to war: শনি সকালেই মধ্যবিত্তের মাথায় বাজ-- রান্নার গ্যাসের দাম একলাফে বাড়ল ৬০ টাকা, নতুন সিলিন্ডার বুকিংয়েও কেন্দ্রের বড় নির্দেশিকা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cylinder Price hike: বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বাড়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ছোট দোকানের মালিকরা। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 7, 2026, 08:15 AM IST
আজ ৭ মার্চ থেকে আবার বাড়ল গ্যাসের দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতির দাবার চালে আবারও অস্থির হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। ইরান, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনা ও যুদ্ধের পরিস্থিতির প্রভাব এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল ভারতের সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে। 

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের আকাশচুম্বী দামের দোহাই দিয়ে আজ থেকে দেশজুড়ে এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের দাম একলাফে অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। শনিবার, ৭ মার্চ থেকে কার্যকর হওয়া নতুন হার অনুযায়ী, ১৪.২ কেজির গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের দাম প্রতিটিতে ৬০ টাকা এবং ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

প্রায় এক বছর স্থিতিশীল থাকার পর এই আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্তের পকেটে বড় টান দেবে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। 

দেশের বড় শহরে গ্যাসের নতুন দর: 

এক নজরেইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের প্রধান মহানগরীগুলোতে রান্নার গ্যাসের দাম এখন আকাশছোঁয়া। 

মহানগরী ভেদে পরিবহন খরচ ও স্থানীয় করের পার্থক্যের কারণে দামে কিছুটা ভেদ দেখা গেছে:

শহর       গার্হস্থ্য সিলিন্ডার (১৪.২ কেজি)      বাণিজ্যিক সিলিন্ডার (১৯ কেজি)

নিউদিল্লি     ৯১৩ টাকা (বৃদ্ধি ৬০ টাকা)            ১৮৮৩ টাকা (বৃদ্ধি ১১৫ টাকা)

কলকাতা    ৯৩৯ টাকা (বৃদ্ধি ৬০ টাকা)          ১৯৯০ টাকা (বৃদ্ধি ১১৫ টাকা)

মুম্বাই         ৯১২.৫০ টাকা                               ১৮৭০ টাকা (প্রায়)

চেন্নাই          ৯২৮.৫০ টাকা                            ১৯৫০ টাকা (প্রায়)

কলকাতায় গ্যাসের দাম বরাবরের মতই দেশের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় কিছুটা বেশি। ফলে তিলোত্তমার গৃহস্থালির বাজেট সামলাতে এখন নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়।

মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে: মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও ইরান যুদ্ধ 

এই মূল্যবৃদ্ধির মূলে রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত চরম আকার ধারণ করেছে। এর প্রভাব পড়েছে সরাসরি জ্বালানি বাজারে।

১. হরমুজ প্রণালীর সংকট

বিশ্বের মোট এলপিজি ও জ্বালানি তেলের একটি বিশাল অংশ পারস্য উপসাগরের 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz) দিয়ে পরিবাহিত হয়। যুদ্ধের আশঙ্কায় এই নৌপথটি এখন অনিরাপদ। জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটা এবং বিমা খরচ (Insurance premium) কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় সরবরাহ ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. আমদানি নির্ভরতা 

ভারত তার প্রয়োজনীয় এলপিজির প্রায় ৬০ শতাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করে, যার সিংহভাগ আসে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব অ্যামিরাটস থেকে। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ‘সৌদি আরামকো’র কন্ট্রাক্ট প্রাইস (CP) বেড়ে গেছে। আমদানিকারক দেশ হিসেবে ভারতকে এখন চড়া দামে এই গ্যাস কিনতে হচ্ছে, যার ভার শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো হয়েছে।

সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব: আশঙ্কা ও আতঙ্ক

গ্যাসের দাম বাড়ার খবর চাউর হতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্যাস সিলিন্ডার বুক করার হিড়িক পড়ে যায়। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আগেভাগে সিলিন্ডার মজুদ করার চেষ্টা করছেন।

বুকিংয়ে কড়াকড়ি: পরিস্থিতি সামাল দিতে তেল বিপণন সংস্থাগুলো রিফিল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ২১ দিনের বাধ্যতামূলক ব্যবধান বা 'লক-ইন পিরিয়ড' চালু করেছে। অর্থাৎ, একটি সিলিন্ডার নেওয়ার ২১ দিনের আগে দ্বিতীয়টি বুক করা যাবে না।

বিকল্প জ্বালানির ভয়: উত্তর ভারতের অনেক গ্রামে মানুষ আবারও কাঠ বা কয়লার উনুন ব্যবহারের কথা ভাবছেন। কলকাতার এক গৃহিণী আক্ষেপ করে বলেন, 'বাজারের সব জিনিসের দাম চড়া। তার ওপর যদি মাসে মাসে গ্যাসের দাম বাড়ে, তবে সংসার চালানো দায় হয়ে যাবে।'

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের প্রভাব: খাদ্যশিল্পে অশনি সংকেত

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বাড়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ছোট দোকানের মালিকরা। চলতি মাসেই এটি বাণিজ্যিক গ্যাসের দ্বিতীয় দফায় মূল্যবৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের মতে, জ্বালানির খরচ বাড়লে খাবারের দাম বাড়ানো ছাড়া আর কোনও পথ থাকবে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের বাইরে খাওয়ার খরচ বাড়বে এবং টিফিন বা হোম ডেলিভারির দামও চড়চড় করে বাড়বে। 

ছোট চা বিক্রেতা থেকে শুরু করে বড় ক্যাটারিং ব্যবসায়ী—সকলেই এই সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগে রয়েছেন।

সরকারের আশ্বাস ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে, দেশে জ্বালানির কোনও সংকট নেই এবং পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। সরকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

বিকল্প উৎস: মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে সরকার রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত জ্বালানি আমদানির নতুন চুক্তি কার্যকর করার চেষ্টা করছে।

উজ্জ্বলা যোজনা: ১০ কোটিরও বেশি সুবিধাভোগীদের জন্য প্রতি সিলিন্ডারে ৩০০ টাকার ভর্তুকি অব্যাহত রাখা হয়েছে। তবে মূল দাম বেড়ে যাওয়ায় তাদেরও বাড়তি টাকার চাপ সইতে হচ্ছে।

দেশীয় উৎপাদন: আমদানি হ্রাসের আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় সরকার দেশীয় শোধনাগারগুলোকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে।

চ্যালেঞ্জের মুখে অর্থনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ কেবল একটি কূটনৈতিক সংঘাত নয়, এটি এখন ভারতের প্রতিটি সাধারণ মানুষের জীবনের সংকটে পরিণত হয়েছে। যদি ইরান ও পশ্চিম এশিয়ায় দ্রুত শান্তি ফিরে না আসে, তবে আগামী দিনগুলোতে জ্বালানির দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অর্থনীতিবিদরা।আপাতদৃষ্টিতে ৬০ টাকার এই বৃদ্ধি সামান্য মনে হলেও, এটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মুদ্রাস্ফীতির পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। 

জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য ভারতকে দ্রুত গ্রিন এনার্জি বা বিকল্প শক্তির দিকে ঝুঁকতে হবে, অন্যথায় এই আন্তর্জাতিক অব্যাবস্থার শিকার হতে হবে সাধারণ নাগরিককেই। ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এই জ্বালানি সংকট মোকাবিলা করা।

 

