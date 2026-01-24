English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • US Tariff on India: ভারতীয় পণ্যের উপর থেকে উঠে যাচ্ছে ২৫ শতাংশ শুল্ক! হঠাত্ কী হল ট্রাম্পের...

US Tariff on India: ভারতীয় পণ্যের উপরে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় এসেই তিনি শোরগোল শুরু করেন যে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের সমতা নেই। তাই তার উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপাতে হবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 24, 2026, 05:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত কেন রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনবে! ভারত-রাশিয়ার এমন বাণিজ্যিক সম্পর্কের অর্থ সরাসরি রাশিয়াকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করা। তার জেরেই ভারতীয় পণ্যের উপরে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল আমেরিকা। সেই বাড়তি শুল্ক কি এবার তুলে নিচ্ছে আমেরিকা? এমনই সম্ভাবনার কথা ভাসিয়ে দিলেন মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসেন্ট। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা কম করে দিয়েছে।

আমেরিকার এক সংবাদমাধ্যমে স্কট বেসেন্ট বলেন, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানী তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ভারতের উপরে চাপানো অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ কর প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। 

উল্লেখ্য়, ভারতীয় পণ্যের উপরে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় এসেই তিনি শোরগোল শুরু করেন যে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের সমতা নেই। তাই তার উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপাতে হবে। পাশাপাশি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনে পরোক্ষভাবে রাশিয়াকে যুদ্ধে সাহায্য করছে।

ওই মার্কিন সংবাদমাধ্য়মে স্কট বলেন, ভারতের ওপর আমাদের ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ অত্যন্ত সফল একটি পদক্ষেপ।  ভারত এখন রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এই শুল্ক এখনো কার্যকর আছে। তবে আমি মনে করি, এখন তা কমানোর একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে একটা বড় ব্যবসায়িক চুক্তি করতে চায় বলে তাদের ওপর কোনো বাড়তি কর বসাচ্ছে না। 

গত সপ্তাহে দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম যোগ দিয়ে বেসেন্ট বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত রাশিয়ার তেল কেনা শুরু করেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর পর তারা পিছু হটেছে এবং রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বেসেন্টের কথায় ইঙ্গিত মিলছে, ভারতের উপরে আমেরিকায় বাণিজ্য়িক নিষেধাজ্ঞার চাপ কিছুটা হলেও কমতে পারে। গত আগস্টে ট্রাম্পের কর বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা মেটাতে এবং একটি ভালো ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসতে দুই দেশই গত কয়েক মাস ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে।

US Tariff on IndiaUS may rollback tariffDonald Trump
