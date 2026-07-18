'আমার অনুমতি ছাড়া ওষুধ বা স্যালাইন নয়!' সোনম ওয়াংচুককে জোর করে হাসপাতালে নেওয়ায় গর্জে উঠলেন স্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে টানা ২১ দিন ধরে আমরণ অনশনে বসা লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে নিবার ভোরে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিস। তাঁকে দিল্লির সরকারি সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওয়াংচুককে হাসপাতালে পাঠানোর এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এবং তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তারদের লিখিত অনুমতি ছাড়া ওয়াংচুককে মুখে বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে কোনও ওষুধ বা স্যালাইন দেওয়া যাবে না।
শনিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ পোস্ট করে গীতাঞ্জলি লেখেন, "আমি দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে আছি, যেখানে সোনমকে ভর্তি করা হয়েছে। আমার, আমাদের পরিবার এবং গত ২০ দিন ধরে ওঁর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের সম্মতি ছাড়া মুখে বা শিরার মাধ্যমে ওনাকে কিছুই দেওয়া যাবে না।" সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে গীতাঞ্জলি বলেন, "গশুক্রবারও ও পুরোপুরি সুস্থ ছিল। হাসপাতালে আনার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটা আমার অধিকার। আমাদের সম্মতি ছাড়া ওনাকে কোনো ওষুধ দেওয়া যাবে না।"
I am at Safdarjung hospital in Delhi where @Wangchuk66 has been admitted. Nothing should be administered to him orally or intravenous without take consent from me, his family and his doctors who have been monitoring his health for the past 20 days.— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 18, 2026
কেন ওয়াংচুককে সরাল পুলিস?
দিল্লি পুলিসের দাবি, দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সোনম ওয়াংচুকের "প্রয়োজনীয় চিকিৎসার" স্বার্থে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিস জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করার সময় আন্দোলনকারীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় সামান্য উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তবে পুলিস অত্যন্ত সংযম দেখিয়ে নিরাপদে এই কাজ সম্পন্ন করেছে। একই সাথে যন্তর মন্তরে থাকা বাকি আন্দোলনকারীদের দ্রুত জায়গাটি খালি করার অনুরোধ করেছে পুলিস। এর আগে দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনই মূল্যবান, তাই সরকারি ডাক্তারদের দিয়ে ওয়াংচুকের স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।
কেন অনশনে বসেছিলেন ওয়াংচুক?
নিট পরীক্ষার অনিয়ম ও কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে যন্তর মন্তরে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন ৫৯ বছর বয়সী সোনম ওয়াংচুক। 'ককরোচ জনতা পার্টি' -র ব্যানারে এই আন্দোলন চলছিল, যেখানে পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলা হচ্ছিল। রবিবার সংসদের দিকে আন্দোলনকারীদের একটি বিশাল পদযাত্রা করার পরিকল্পনা ছিল। ঠিক তার আগের দিন ভোরেই পুলিস ওয়াংচুককে ধর্নামঞ্চ থেকে সরিয়ে দিল।
উদ্বেগজনক স্বাস্থ্য
শুক্রবার রাতেও ওয়াংচুক জানিয়েছিলেন যে, শরীর ভেঙে পড়লেও তিনি অনশন জারি রাখতে বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ী, ১৯ তম দিনের মধ্যেই ওয়াংচুক ৯ কেজিরও বেশি ওজন হারিয়েছেন, যা ওঁর শরীরের মোট ভরের প্রায় ২০ শতাংশ। ওঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধও আসছিল।
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