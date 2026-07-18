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'আমার অনুমতি ছাড়া ওষুধ বা স্যালাইন নয়!' সোনম ওয়াংচুককে জোর করে হাসপাতালে নেওয়ায় গর্জে উঠলেন স্ত্রী

Sonam Wangchuk Hunger strike: আমরণ অনশনে বসা লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে জোরপূর্বক সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করেছে দিল্লি পুলিস। হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী "জরুরি পদক্ষেপ" বলে দাবি করলেও, ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, পরিবারের ও ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের অনুমতি ছাড়া ওয়াংচুককে কোনো রকম ওষুধ বা ইনজেকশন দেওয়া যাবে না। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 18, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:15 PM IST
'আমার অনুমতি ছাড়া ওষুধ বা স্যালাইন নয়!' সোনম ওয়াংচুককে জোর করে হাসপাতালে নেওয়ায় গর্জে উঠলেন স্ত্রী
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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