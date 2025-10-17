English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 17, 2025, 09:15 PM IST
Jharkhand High Court: 'একদম ফালতু কথা বলবেন না, লিমিট ছাড়াবেন না...', কোর্টেই বিচারকের দিকে তেড়ে গেলেন উকিল! তারপর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের (Jharkhand High Court) একটি আদালত কক্ষে একজন আইনজীবী (Lawyer) ও বিচারপতির (Judge) মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে। এই ঘটনার পর হাইকোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ অ্যাডভোকেট মহেশ তেওয়ারির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার (Contempt Notice) নোটিস জারি করেছে।

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে নাটকীয় দৃশ্যের জন্ম। একজন আইনজীবী এবং একজন বিচারপতি তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। ১৬ অক্টোবর রাঁচির হাইকোর্টের ২৪ নম্বর কোর্টরুমে এই ঘটনা ঘটে। আইনজীবী বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আপনার সীমা লঙ্ঘন করবেন না'। (Don’t cross limit)

আদালতে এই উত্তপ্ত বিনিময়ের পর হাইকোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ অ্যাডভোকেট মহেশ তেওয়ারির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করে। সূত্র অনুযায়ী, শুনানির সময় বিচারপতি রাজেশ কুমার আইনজীবীর উদ্দেশে 'সাধারণ' (ordinary) মন্তব্য করলে, তার জবাবে তেওয়ারি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান।

আদালতের কার্যক্রমের লাইভ স্ট্রিমের একটি ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই ক্লিপে তেওয়ারিকে বলতে শোনা যায়, "দেশ পুড়ছে। বিচারব্যবস্থা নিয়ে দেশ পুড়ছে।"

বিচারপতি যখন তাকে বাধা দেন এবং তার মন্তব্যে আপত্তি জানান, তখন আইনজীবী আরও বলেন, 'আমি আমার মতো করে সওয়াল করব... কাউকে অপমান করার চেষ্টা করবেন না... আপনার সীমা লঙ্ঘন করবেন না।' তাদের দুজনের মধ্যে তীব্র তর্ক শুরু হলে, আদালত কক্ষে উপস্থিত অন্য আইনজীবীরা পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন।

অন্য একজন প্রবীণ আইনজীবী যখন পরিস্থিতি শান্ত করতে চান, তখন বিচারপতি তাকে ওই আইনজীবীর আচরণ নোট করে রাখতে বলেন। এই বাদানুবাদের কয়েক ঘণ্টা পর ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে (Suo Motu) ঘটনাটি আমলে নেয়।

গণমাধ্যমের খবর অনুসারে, পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ তেওয়ারিকে নোটিস জারি করেছে। ওই আইনজীবীকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তার জবাব দাখিল করতে বলা হয়েছে।

অতীতেও সরকারি আধিকারিককে বিচারপতির তিরস্কার

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বছরের আগস্টে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একজন বিচারপতি শুনানির সময় একজন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (IAS) অফিসারকে তিরস্কার করেছিলেন। বিচারপতির সেই তিরস্কার এবং আইএএস অফিসারকে ভর্ৎসনা করার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শুনানির সময় বিচারপতি ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু এবং একটি এফআইআর দায়ের করারও হুঁশিয়ারি দেন। নিউজ১৮-এর খবর অনুযায়ী, জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানির সময় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে এই ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আইএএস অফিসার ফিরোজ কুমার আপত্তি জানালে, বিচারপতি তাঁকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছিলেন।

 

