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দ্রুত বদলে যাচ্ছে দুনিয়া, সমাধান খুঁজতে গিয়ে উত্সাহ হারাবেন না, দিল্লি IIT-তে Gen Z-র মন টানার চেষ্টা মোদীর

PM Modi on Gen Z: নিট পেপার লিকের বিরুদ্ধে দিল্লিতে হওয়া বিক্ষোভের জেরে সরে যেতে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মন্দ্র প্রধানকে। তার পরই প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেন জি-দের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে চলার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:50 PM IST
দ্রুত বদলে যাচ্ছে দুনিয়া, সমাধান খুঁজতে গিয়ে উত্সাহ হারাবেন না, দিল্লি IIT-তে Gen Z-র মন টানার চেষ্টা মোদীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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