/একই বাড়িতে দুটো গ্যাস কানেকশন! ৩০ দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে LPG বুকিং, জানুন নতুন নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১জুলাই থেকে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এলপিজি গ্যাস সরবরাহ! আগে থেকেই গ্যাস সরবরাহকারীদের জন্য এল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। এই সিলিন্ডারগুলির মধ্যে রয়েছে ইনডেন, ভারত গ্যাস বা এইচপি গ্যাস। কেন্দ্রীয় সরকার রান্নার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় ও কড়া নিয়ম চালু করেছে।
সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়মটি তৈরি হয়েছে। যেসব পরিবার বাড়িতে পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস বা পিএনজি (PNG) সংযোগ নিয়েছেন, তাঁদের জন্য এই নিয়ম। তাঁদের এখন পুরনো এলপিজি সংযোগ ৩০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।
দেশে ডবল গ্যাস সংযোগের খেলা বন্ধ করা এই নিয়মের মূল লক্ষ্য। এলপিজি গ্যাসের ভর্তুকি ব্যবস্থায় বড় উন্নতি করা এর উদ্দেশ্য। গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকায় সিলিন্ডার সরবরাহ বাড়ানোও লক্ষ্যের তালিকায়। কারণ ওইসব এলাকায় এখনও পাইপড গ্যাসের সুবিধা পৌঁছায়নি।
গত বছরের মে মাসে সরকার এ বিষয়ে একটি নতুন নির্দেশ জারি করেছিল। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'এলপিজি অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডার' জারি করেছে। এই কড়া নিয়ম অনুযায়ী একটি কাজ করতে হবে। বাড়িতে নতুন পিএনজি সংযোগ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম মানতেই হবে। চালু হওয়ার ঠিক ৩০ দিনের মধ্যে বর্তমান এলপিজি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে।
বিষয়টি একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। কোনো পরিবারের বাড়িতে ১ জুন পিএনজি সংযোগ চালু হল। তাদের ১ জুলাইয়ের মধ্যে পুরনো এলপিজি কানেকশন ফিরিয়ে দিতে হবে। কোনো গ্রাহক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংযোগ ফেরত না দেন, তবে সমস্যা হবে। তেল কোম্পানিগুলি সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্যাস বুকিং বন্ধ করে দেবে। তাদের গ্যাস অ্যাকাউন্ট চিরতরে ব্লক করে দেওয়া হবে।
চাকরিজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা:
সরকার চাকরিজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নিয়ম তৈরি করেছে। তাদের জন্য ট্রান্সফার ভাউচার দেওয়া হবে। অনেকেই কাজের সূত্রে বা পড়াশোনার জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে যান। চাকরি বা পড়াশোনার জন্য তাদের যাতায়াত করতে হয়। এই ধরনের গ্রাহকদের সুবিধার জন্য সরকার বিশেষ নিয়ম রেখেছে। যখন এই গ্রাহকরা তাঁদের এলপিজি কানেকশন জমা দেবেন, তখন তাদের একটি ভাউচার দেওয়া হবে। গ্যাস এজেন্সি তাদের একটি বিশেষ 'ট্রান্সফার ভাউচার' দেবে।
এই ভাউচারের সবচেয়ে বড় সুবিধা পাওয়া যাবে। এই মানুষগুলো যখন নতুন কোনো শহর বা এলাকায় যাবেন, তখন তারা কোনো ঝামেলা ছাড়াই নতুন এলপিজি কানেকশন পাবেন। তবে এর জন্য একটি শর্ত রয়েছে। নতুন ওই এলাকায় পিএনজি সুবিধা থাকা যাবে না। ভাড়ার বাড়িতে থাকা মানুষ, ছাত্রছাত্রী, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিফটে কাজ করা পেশাদারদেরও এর সুবিধা হবে।
এছাড়া বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী গ্রাহকরা পরবর্তী সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন। অঞ্চল ও ক্যাটেগরি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের ব্যবধানে তা করা যাবে। ২৫, ৩৫ বা ৪৫ দিন পর পর সিলিন্ডার বুক করা যাবে।
কড়া নজরদারিতে তেল কোম্পানিগুলি:
দেশের সব বড় তেল বিপণন সংস্থা এই নিয়ম কার্যকর করতে নেমেছে। তারা এখন পুরো অ্যাকশন মোডে কাজ করছে। কোম্পানিগুলি তাদের গ্রাহকদের ডেটাবেস সক্রিয়ভাবে স্ক্যান করছে। কিছু চালাক গ্রাহককে চিহ্নিত করার জন্য এই কাজ চলছে। কিছু গ্রাহক একই বাড়িতে দুটি সুবিধাই নিচ্ছেন। তারা পিএনজি এবং এলপিজি- দুটি সংযোগই ভোগ করছেন।
এই ধরনের গ্রাহকদের চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাদের পুরোপুরি পিএনজি নেটওয়ার্কে চলে যেতে বলা হচ্ছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা এ কথা জানিয়েছেন। সিস্টেম থেকে এই ধরনের ডবল সংযোগ সরিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে এলপিজির কালোবাজারি পুরোপুরি বন্ধ হবে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের অপব্যবহারও বন্ধ হবে।
সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন গরিব ও অভাবী গ্রামীণ পরিবারের মানুষ। তারা জ্বালানির জন্য পুরোপুরি এলপিজি সিলিন্ডারের ওপর নির্ভর করেন। তাদের কাছে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা এখন আরও উন্নত ও সহজ হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)