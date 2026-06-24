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একই বাড়িতে দুটো গ্যাস কানেকশন! ৩০ দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে LPG বুকিং, জানুন নতুন নিয়ম

বাড়িতে পিএনজি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে পুরনো এলপিজি কানেকশন জমা দিতে হবে। সময়মতো সংযোগ ফেরত না দিলে গ্যাস বুকিং বন্ধ করে অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে। তবে চাকরিজীবী ও শিক্ষার্থীরা ট্রান্সফার ভাউচার পাবেন।

Written BySoumita Khan Edited By:Soumita Khan
Published: Jun 24, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:20 PM IST
একই বাড়িতে দুটো গ্যাস কানেকশন! ৩০ দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে LPG বুকিং, জানুন নতুন নিয়ম
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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