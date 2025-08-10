Double Transport Allowance for Central Govt employee: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতা বাড়ল দ্বিগুণ! কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? কবে পাবেন? জেনে নিন সব...

Double Transport Allowance for Central Govt employee: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতা বাড়ল দ্বিগুণ! কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? কবে পাবেন? জেনে নিন সব...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বিভাগ, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক হারের দ্বিগুণ হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর একটি সংকলন জারি করেছে।
'রাইটস অফ পার্সনস উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস (RPwD) অ্যাক্ট, ২০১৬' অনুযায়ী, ক্ষমতায়ন বিভাগ (Department of Empowerment of Persons with Disabilities - DEPwD) দ্বারা পরিচালিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত বিভাগগুলোর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্বাভাবিক হারের দ্বিগুণ হারে যাতায়াত ভাতা পাবেন।
প্রতিবন্ধী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দ্বিগুণ যাতায়াত ভাতার সুযোগ-
প্রতিবন্ধকতার নাম:
১. লোকোমোটর ডিসঅ্যাবিলিটি (Locomotor Disability), যার মধ্যে কুষ্ঠরোগ থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তি, সেরিব্রাল পালসি, বামনত্ব, মাসকুলার ডিসট্রফি এবং অ্যাসিড হামলার শিকার ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত।
২. দৃষ্টিহীনতা এবং স্বল্প দৃষ্টি (Blindness and Low Vision)।
৩. বধিরতা এবং শ্রবণ সমস্যা (Deaf and Hard of Hearing)।
৪. কথা ও ভাষার অক্ষমতা (Speech and Language Disability)।
৫. বৌদ্ধিক অক্ষমতা (Intellectual disability), যার মধ্যে নির্দিষ্ট শিক্ষণ অক্ষমতা (Specific Learning Disabilities) এবং অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (Autism Spectrum Disorder) অন্তর্ভুক্ত।
৬. মানসিক অসুস্থতা (Mental Illness)।
৭. দীর্ঘস্থায়ী স্নায়ুরোগ (Chronic Neurological conditions), যেমন মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, পারকিনসন্স রোগ ইত্যাদি।
৮. রক্তের ব্যাধিজনিত অক্ষমতা (Disability due to blood disorder), যেমন: (ক) হিমোফিলিয়া, (খ) থ্যালাসেমিয়া, এবং (গ) সিকেল সেল রোগ।
৯. একাধিক প্রতিবন্ধকতা (Multiple Disabilities), যার মধ্যে বধির-দৃষ্টিহীনতা (deaf blindness) অন্তর্ভুক্ত। বধির-দৃষ্টিহীনতা এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তির শ্রবণ ও দৃষ্টি উভয় ধরনের দুর্বলতা একত্রিত থাকে, যা গুরুতর যোগাযোগ, বিকাশ এবং শিক্ষাগত সমস্যা তৈরি করে।
অর্থ মন্ত্রকের ওএম (OM) অনুসারে, মেরুদণ্ডের বিকৃতি (Spinal Deformity) এবং মেরুদণ্ডের আঘাত (Spinal Injury)-কে "লোকোমোটর ডিসঅ্যাবিলিটি"-এর উপ-বিভাগ হিসেবে গণ্য করা হবে।
অর্থ মন্ত্রকের অনুমোদন:
১৫.০৯.২০২২ তারিখের একই অফিসিয়াল মেমোরান্ডামের (OM) অন্যান্য সমস্ত শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে। এটি অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনের পর জারি করা হয়েছে।
সেপ্টেম্বর ২০২২-এর অফিসিয়াল মেমোরান্ডামে, অর্থ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছিল যে, সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, এই বিভাগের একটি অফিসিয়াল মেমোরান্ডাম, যার তারিখ ২০১৭ সালের ৭ই জুলাই, অনুযায়ী যাতায়াত ভাতার হার সংশোধন করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ১লা জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য নিম্নলিখিত হারে যাতায়াত ভাতা প্রযোজ্য:
১. পে লেভেল ৯ এবং তার উপরের পদে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য:
মাসিক যাতায়াত ভাতার হার
ক. অ্যানেক্সার-১ অনুযায়ী শহরগুলোতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য: প্রতি মাসে ৭২০০ টাকা + এর ওপর ডিএ (DA)
খ. অন্যান্য সব জায়গায় কর্মরত কর্মচারীদের জন্য: প্রতি মাসে ৩৬০০ টাকা + এর ওপর ডিএ (DA)
২. পে লেভেল ৩ থেকে ৮ এবং যারা পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল ১ ও ২-তে ২৪,২০০ টাকা বা তার বেশি বেতন পান, তাদের জন্য:
মাসিক যাতায়াত ভাতার হার-
ক. অ্যানেক্সার-১ অনুযায়ী শহরগুলোতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য: প্রতি মাসে ৩৬০০ টাকা + এর ওপর ডিএ (DA)
খ. অন্যান্য সব জায়গায় কর্মরত কর্মচারীদের জন্য: প্রতি মাসে ১৮০০ টাকা + এর ওপর ডিএ (DA)
১. পে লেভেল ১ এবং ২-তে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য:
২. মাসিক যাতায়াত ভাতার হার
ক. অ্যানেক্সার-১ অনুযায়ী শহরগুলোতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য: প্রতি মাসে ১৩৫০ টাকা + এর ওপর ডিএ (DA)
খ. অন্যান্য সব জায়গায় কর্মরত কর্মচারীদের জন্য: প্রতি মাসে ৯০০ টাকা + এর ওপর ডিএ (DA)
আগের ওএম (OM)-এ আরও স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, লেভেল ১৪ এবং তার উপরের কর্মচারীদের জন্য, যদি স্টাফ কার প্রাপ্য হয়, তবে এই ধরনের কর্মচারীরা স্টাফ কার নেওয়া বা উচ্চতর যাতায়াত ভাতা গ্রহণ করার বিকল্প বেছে নিতে পারেন। ২০১৭ সালের ০৭.০৭ তারিখের এই বিভাগের ওএম অনুযায়ী, লেভেল ১৪ এবং তার উপরের পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য যে ১৫৭৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্য, সেই হারে তারা এই উচ্চতর ভাতা নিতে পারবেন। স্টাফ কারের পরিবর্তে যাতায়াত ভাতা শুধুমাত্র প্রতি মাসে ১৫৭৫০ টাকা এবং মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) হবে, এর দ্বিগুণ হারে নয়।
