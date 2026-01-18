Aadhaar Card On WhatsApp: হোয়াটসঅ্যাপেই এবার ডাউনলোড করুন আধার, সহজ ৮ ধাপেই ১২ সংখ্যার অনন্য পরিচয়পত্র হাতে...
Aadhaar Card On WhatsApp: আর চিন্তা নেই! হোয়াটসঅ্যাপেই এবার সহজে ডাউনলোড করুন আপনার আধার কার্ড। সহজ ৮ ধাপেই আপনার হাতে চলে আসবে ১২ সংখ্যার অনন্য পরিচয়পত্র। জেনে নিন স্টেপ ধরে ধরে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত দেশবাসীর জন্য এক ১২ সংখ্যার অনন্য পরিচয়পত্র হল আধার কার্ড (Aadhaar Card)। যা ভারতের প্রতিটি বাসিন্দার জন্য তৈরি হয়েছে। এটি 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (UIDAI) দ্বারা প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত তথ্য (ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ এবং লিঙ্গের উল্লেখ থাকে), বায়োমেট্রিক তথ্য (ব্যক্তির আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা একজনের কার্ড অন্যজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে), ঠিকানার প্রমাণ (ভারতের যে কোনোও স্থানে পরিচয়পত্র এবং ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে)। যেমন থাকে তেমনই সরকারি সুবিধা (গ্যাস সিলিন্ডারে ভর্তুকি, রেশন কার্ডের সুবিধা এবং বিভিন্ন সরকারি স্কিমের টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেতে আধার কার্ড প্রয়োজন হয়) পাওয়া যায় এই কার্ডে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা বা প্যান কার্ডের সঙ্গে লিংক করার জন্য যা এখন আধার বাধ্যতামূলক।
আরও পড়ুন: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?
'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'
ভারত সরকার দ্রুতগতিতে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র দিকে এগিয়ে চলেছে এবং সরকারের দেওয়া পরিষেবাগুলির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ চালু করেছে। এখন থেকে আধার কার্ড ডাউনলোড করার জন্য আর ইউআইডিএআই (UIDAI)-এর ওয়েবসাইটে যেতে হবে না বা ডিজিলকার (DigiLocker) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও খুলতে হবে না। ভারত সরকার এক নতুন সুবিধা চালু করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আধার কার্ড পেয়ে যাবেন হাতে। অফিসিয়াল মাইগভ হেল্পডেস্ক হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটের মাধ্যমে আধার ডাউনলোড করা যাবে, যা আধার অ্যাক্সেস আরও সুবিধাজনক এবং দ্রুততর করে তুলেছে। হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা চালু হওয়ার আগে, অনেকের জন্য আধার কার্ড পাওয়া বেশ ঝামেলার ছিল। অনেক ব্যবহারকারীকে ইউআইডিএআই-এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হত। ওটিপি-র জন্য অপেক্ষা করতে হত এবং তারপর পিডিএফ ফরম্যাটে তাদের আধার কার্ড ডাউনলোড করতে হত, যা সময়সাপেক্ষ ছিল। আধার কার্ড পাওয়ার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ চালু হওয়ার ফলে এই প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই প্রতিদিন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। এর ফলে তাদের আধার কার্ড অ্যাক্সেস করার সময় কমে গিয়েছে এবং সরকারের পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাও উন্নত হয়েছে।
মাইগভ হেল্পডেস্কের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর
এই নতুন পরিষেবা ব্যবহারকরার জন্য, আপনাকে কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত পূরণ করতে হবে। আপনাকে আপনার আধার নম্বর প্রদান করতে হবে এবং সেটিকে আপনার মোবাইল ডিভাইসের সঙ্গে লিঙ্ক করতে হবে, পাশাপাশি একটি সক্রিয় ডিজিলকার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এবং আপনার ফোনে মাইগভ হেল্পডেস্কের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর (+৯১৯০১৩১৫১৫১৫) সেভ করতে হবে। এই শর্তগুলো পূরণ হয়ে গেলে, আপনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সহজেই আপনার আধার কার্ড অ্যাক্সেস করতে এবং ডাউনলোড করতে পারবেন।
আপনার আধার ডাউনলোড করার পদ্ধতিটি নীচে দেওয়া হল
১) আপনার ফোনে +91-9013151515 নম্বরটি আপনার কন্টাক্টে সেভ করুন।
২) হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনটি খুলুন এবং এই নম্বরে Hi বা Namaste পাঠান।
৩) চ্যাটবটটি ডিজিলকার পরিষেবাগুলির একটি মেনু দেখাবে। সেখান থেকে DigiLocker বেছে নিন।
৪) আপনাকে ডিজিলকারে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হবে।
৫) আপনার ডিজিলকার অ্যাকাউন্ট সফলভাবে তৈরি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার পর, আপনাকে আপনার ১২-সংখ্যার অনন্য আধার নম্বরটি প্রবেশ করাতে হবে।
৬) আপনার আধার কার্ড নিবন্ধনের সময় দেওয়া মোবাইল নম্বরে আপনি এসএমএসের মাধ্যমে একটি ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) পাবেন। আপনার পরিচয় যাচাই করার জন্য এই ওটিপিটি প্রয়োজন হবে।
৭) যাচাইকরণের পরে আপনার আধারের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নথির একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে।
৮) পিডিএফ ফাইল ফরম্যাটে ডাউনলোড করার জন্য “Aadhaar” নির্বাচন করুন এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরাসরি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনে সেভ হয়ে যাবে।
আরও পড়ুন: স্বামী-স্ত্রী দু'জনের আয়ে 'যৌথ কর'! বাজেটে বড় চমক? করদাতাদের জন্য এই ১০ বড় ঘোষণা করতে পারেন নির্মলা সীতারমন...
মনে রাখবেন
এই পরিষেবা আপনাকে একবারে শুধুমাত্র একটি পিডিএফ বা নথি/বই ডাউনলোড করার সুযোগ দেয়। হোয়াটসঅ্যাপ ডাউনলোডের বিকল্পটি ব্যবহার করার আগে আপনার আধার নম্বরটি ডিজিলকারের সঙ্গে লিঙ্ক করা থাকাও আবশ্যক শর্ত। যদি আপনার আধার নম্বরটি বর্তমানে আপনার ডিজিলকার অ্যাকাউন্টে না থাকে, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ ফিচারটি ব্যবহার করার আগে আপনি ডিজিলকার অ্যাপ বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এটি লিংক করতে পারেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)