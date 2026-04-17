English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Supreme Court dowry ruling: পণও নেব আবার বউকেও পেটাব, এটা ভয়ংকর: বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court dowry ruling: স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর নিজের পরিবারকে পণ  দেওয়ার অপরাধে আর অভিযুক্ত করা যাবে না।   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 17, 2026, 09:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়েতে পণ নেওয়া অপরাধ, কিন্ত দেওয়া নয়! স্ত্রী ও তাঁর পরিবারকে রক্ষাকবচ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রণের ডিভিশন বেঞ্চের রায়, পণ দেওয়ার জন্য স্ত্রী বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না।

Add Zee News as a Preferred Source

আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু এদেশের বিয়েতে পণ বা যৌতুক দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ হয়নি এখনও। ভালো পাত্র পেলে অনেক সময়ই পণ দিয়ে পাত্রীর পরিবার যেমন পিছুপা হন না, তেমনি ঝোপ বুঝে কোপ মারতে কসুর করেননি পাত্রপক্ষও। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ,  'অনেক সময় স্বামী বা তাঁর পরিবার পালটা চাপ সৃষ্টি করার জন্য স্ত্রীর বিরুদ্ধে যৌতুক দেওয়ার অভিযোগ তোলে। কিন্তু যৌতুক নিরোধক আইনের উদ্দেশ্য হল নির্যাতিতাকে সুরক্ষা দেওয়া, তাঁকে শাস্তির মুখে ঠেলে দেওয়া নয়'।

দেশের শীর্ষ আদালত বলছে, 'যৌতুক নিরোধক আইনে' (Dowry Prohibition Act) পণ দেওয়ার অপরাধ। কিন্তু কোনও মহিলা যখন পণ চাওয়ার বা পণ দেওয়ার অভিযোগ দায়েক করেন, তখন তাঁকে অপরাধের শিকার বলে গণ্য় করা হয়। ফলে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি দাবি করেন যে, তাঁরা যৌতুক দিয়েছেন। সেই কারণে পাত্রীপক্ষকেও শাস্তি পেতে হবে। তাহলে আইনের মূল উদ্দেশ্য় ব্যর্থ হয়ে যায়।

অনেক সময়ই দেখা যায়, পণের মামলা হাত থেকে বাঁচতে বা পাত্রীপক্ষকে আপসে বাধ্য করতে পালটা মামলা দায়ের করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এখন অভিযোগকারী মহিলা ও তাঁর পরিবার হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাবে। স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর নিজের পরিবারকে পণ  দেওয়ার অপরাধে আর অভিযুক্ত করা যাবে না। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Supreme Court dowry ruling IndiaDowry case wife family protectionGiving dowry not punishable Supreme Court
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

