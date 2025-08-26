Dowry Violence: বেধড়ক মারধর, মুখের ভিতর গরম ছুরি! পণের চাহিদায় নিক্কির পর এবার খুশবুকে...

Dowry Violence: বেধড়ক মারধর, মুখের ভিতর গরম ছুরি! পণের চাহিদায় নিক্কির পর এবার খুশবুকে...
Madhya Pradesh: উত্তরপ্রদেশের পর এবার মধ্যপ্রদেশে গৃহবধূর উপর নারকীয় অত্যাচার। পণের জন্য স্ত্রীর উপর ভয়ংকর হামলা। গরম ছুরি দিয়ে সারা শরীর পুড়িয়ে দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগী থেকে যাদব, বিজেপিশাসিত রাজ্যে ফের নারকীয় অত্যাচারের শিকার গৃহবধূ। উত্তরপ্রদেশের পর এবার মধ্যপ্রদেশে পণের জন্য অত্যাচার। ২৩ বছরের গৃহবধূ বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন। ওই মহিলার স্বামী তাঁকে হাত বেঁধে নির্মম নির্যাতন চালায়। তারপর ব্যথায় চিত্কার করলে তাঁর মুখে গরম ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। ওই অবস্থাতেই নির্যাতিত মহিলা কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান।
ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে, মধ্যপ্রদেশের খারগোন জেলায়। যেখানে এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে গরম ছুরি দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি স্ত্রীর শরীর, হাত ও পায়ে গরম ছুরি চেপে ধরে — যার ফলে তার শরীরে একাধিক গুরুতরভাবে পুড়ে যায়।
নির্যাতিতা অভিযোগ করেন যে, স্বামীর পণের চাহিদা পুরণ করতে না পারায় তাঁর উপর ভয়ংকর অত্যাচার করা হয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর থেকে স্বামী কোনওভাবেই তাঁকে মেনে নেয়নি। লাগাতার মারধর, নির্যাতনের পর খুশবু পিপলিয়া সোমবার ভোরে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যান। বাড়ির এক গৃহকর্মীর ফোন থেকে নিজের বাড়িতে সমস্ত জানিয়ে দেন। আহত অবস্থায় খুশবুকে আওয়ারকছ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
খুশবুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস একটি মামলা দায়ের করেছে এবং বিষয়টি তদন্ত করছে। নির্যাতিতার পরিবার এই নৃশংস নির্যাতনের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। খুশবু পুলিসকে জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই তাঁর স্বামী তাঁকে পছন্দ করত না। এমনকী তাঁকে সবসময় ভয় দেখাত, যাতে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান।
খুশবু আরও জানান, গত রবিবার রাতে তাঁর স্বামী মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন। ফিরেই তাঁকে লাথি মারে এবং টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে যায়। তারপর সেখানেই তাঁর হাত-পা বেঁধে মাথায় বন্দুকের মতো কিছু চেপে ধরে এবং তারপর শরীরের বেশ কয়েকটি জায়গায় গরম ছুরি দিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে দেয়।
এমনকী অত্যাচার করতে করতে সে জানায় যে, তার পরিবারের লোকজন তাকে জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। হামলার সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ। সোমবার ভোর ৪টের সময় খুশবু শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যান।
খুশবুর বাবা লোকেশ বর্মা বলেন, নির্যাতনের কথা জানতে পেরে তিনি তার ছোট ছেলেকে তাকে বাড়িতে আনতে পাঠান। তারা মেনগাঁও থানায় মামলাটি জানায়, কিন্তু পৌঁছানোর পর কিছু ব্যক্তি পরিবারকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। তিনি আরও বলেন যে তার স্বামী তাকে অপছন্দ করে এবং যৌতুক চাওয়ার কারণেই এই অত্যাচার। তার মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার দাবি করেন।
