/ব্যক্তিগত ঋণ, গ্যারান্টি ও ভুল তথ্যের বিভ্রান্তি! ইনস্টাগ্রাম লাইভে সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিলেন ড. সুভাষ চন্দ্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঋণ মকুব ও দেউলিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুল তথ্য এবং গুজবের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে লাইভ সেশনে এসে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করলেন জি মিডিয়া এবং এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র। সোমবার সকাল ৯টায় ইনস্টাগ্রাম লাইভে এসে তিনি জনসাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেন এবং নিজের ব্যক্তিগত ইনসলভেন্সি মামলা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান পাবলিক ডোমেইনে রাখেন।
এক কানাকড়ির ঋণও নিজের নামে নেননি
ড. সুভাষ চন্দ্র লাইভে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, তিনি নিজের নামে এক টাকাও ঋণ নেননি। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (NCLT)-এ চলা তাঁর ব্যক্তিগত ইনসলভেন্সি মামলা নিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো ভুল ধারণা বা বিভ্রান্তি তৈরি না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই সমস্ত সত্য প্রকাশ্যে এনেছেন। লাইভ সেশনের সময় অধিকাংশ ইউজার ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারের মধ্যে পার্থক্য জানতে চান। এর উত্তরে ড. চন্দ্র স্পষ্ট করেন যে তিনি মূল ঋণগ্রহীতা ছিলেন না, বরং বিভিন্ন কোম্পানির ঋণের ক্ষেত্রে কেবল 'গ্যারান্টার' হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি জানান, ঋণ নেওয়া ফার্মগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আলোচনা সাপেক্ষে বাকি থাকা সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বরোয়ার হল টাকা গ্রহণকারী, আর গ্যারান্টার দেনাদারকে অর্থ ফেরতের আশ্বাস দিয়ে থাকেন।
কত কোম্পানির গ্যারান্টার ছিলেন?
ড. চন্দ্র জানান যে তিনি প্রায় ১৮ থেকে ২০টি লোন গ্রহণকারী ফার্মের গ্যারান্টার হয়েছিলেন। এই সমস্ত ফার্ম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসেল গ্রুপের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। তিনি এও স্পষ্ট করেন যে তিনি শুধুমাত্র চেনাজানা মানুষ ও পরিবারের সদস্যদের কোম্পানিরই গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, যাঁদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন।
ব্যাংক কি ঋণ মকুব করেছে?
জনগণের একাংশের মনে চলা এই প্রশ্নের জবাবে ড. সুভাষ চন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান যে, ব্যাংকগুলি কোনো ঋণ মকুব করেনি। বকেয়া থাকা সমস্ত অর্থ পুরোপুরি পরিশোধ করা হবে।
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ১০ বছরের আর্থিক ক্ষতি
ইউজারদের করা এক প্রশ্নের জবাবে ড. চন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া তাঁর হলফনামা অনুযায়ী একসময় তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৯ কোটি টাকা। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩১ কোটি টাকায়। অর্থাৎ বিগত প্রায় ১০ বছরে তাঁর প্রায় ৮ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্য ও জীবনের বড় ভুল
তিনি পুনরায় স্পষ্ট করেন যে এই ঋণগুলি ব্যক্তিগত কোনো সুবিধার জন্য নেওয়া হয়নি, বরং বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র অবদান রাখার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল। তবে এই গ্যারান্টি দেওয়াটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি, যার জেরে তাঁকে আজকের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে।
নতুন স্টার্টআপের পরিকল্পনা
দেউলিয়া পরিস্থিতির পরেও নতুন কোনো ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করার পরিকল্পনা আছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে ড. সুভাষ চন্দ্র জানান যে, তিনি ভবিষ্যতে একটি বড় স্টার্টআপের পরিকল্পনা করছেন। তিনি অতীতেও সমস্ত কাজ আইন মেনে করেছেন এবং ভবিষ্যতেও সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আইনানুগভাবে সম্পন্ন করবেন। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দেউলিয়া পরিস্থিতিতে মানুষ নতুন ব্যবসা থেকে দূরে থাকতে চাইলেও তিনি কিছু বন্ধু ও অংশীদারদের সঙ্গে মিলে নতুন স্টার্টআপ গড়ার পথে এগিয়ে যাবেন বলে নিশ্চিত করেছেন।
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