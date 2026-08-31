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ব্যক্তিগত ঋণ, গ্যারান্টি ও ভুল তথ্যের বিভ্রান্তি! ইনস্টাগ্রাম লাইভে সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিলেন ড. সুভাষ চন্দ্র

ঋণ মকুব ও দেউলিয়া সংক্রান্ত ভুল তথ্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে লাইভ সেশনে আসেন এসলে গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র। তিনি স্পষ্ট জানান যে তিনি নিজের নামে কোনো ঋণ নেননি, তবে ১৮-২০টি কোম্পানির ঋণের গ্যারান্টার ছিলেন। লাইভে তিনি ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারের পার্থক্য বোঝানোর পাশাপাশি নিজের বর্তমান সম্পত্তির পরিমাণ এবং ভবিষ্যতে নতুন স্টার্টআপ শুরুর পরিকল্পনার কথাও জানান।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:17 PM IST
ব্যক্তিগত ঋণ, গ্যারান্টি ও ভুল তথ্যের বিভ্রান্তি! ইনস্টাগ্রাম লাইভে সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিলেন ড. সুভাষ চন্দ্র
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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