/ব্যক্তিগত ঋণ শূন্য, ২২ হাজার কোটি টাকার গ্যারান্টি! NCLT-র নিষ্পত্তি নিয়ে বিবৃতি ড. সুভাষ চন্দ্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত তিন দিন ধরে ব্যক্তিগত দেউলিয়াত্বের মামলা এবং NCLT-র নিষ্পত্তি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পোস্ট ঘুরছে। এর মধ্যে '#PaiseVapasKaro' হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করে এবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রের দফতর।
গত ৩০ অগাস্ট ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ড. সুভাষ চন্দ্র নিজে কোনও টাকাই ধার নেননি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ শূন্য। তবে বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার নেওয়া ঋণের জন্য তিনি মোট প্রায় ২২০০০ কোটি টাকার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকার গ্যারান্টি ঋণ নেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল। বাকি গ্যারান্টিগুলি ঋণগ্রহীতাদের ঋণখেলাপির পর দেওয়া হয়েছিল। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং ফিনান্সের উদ্যোগে শুরু হওয়া ব্যক্তিগত দেউলিয়াত্বের মামলায় ঋণদাতাদের দাবির পরিমাণ এবং প্রকৃত বকেয়া নিয়ে বিস্তারিত হিসাব খতিয়ে দেখা হয়। NCLT-নিযুক্ত রেজোলিউশন প্রফেশনাল (RP) ড. সুভাষ চন্দ্রের সম্পদ ও হাতে থাকা অর্থের ভিত্তিতে একটি পরিশোধের পরিকল্পনা তৈরি করেন।
এই হিসাব অনুযায়ী, ২০১৬ সালে সংসদে ঘোষিত ড. সুভাষ চন্দ্রের মোট সম্পদ ও তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৯.০৮ কোটি টাকা। পরে তা কমে দাঁড়ায় ৩১.৭৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা মূল্যের একটি আবাসিক বাড়িও ছিল, যেটি বন্ধক রাখা হয়েছিল। ফলে নগদ বা তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬.৭৯ কোটি টাকা। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, একাধিক ঋণদাতা একই সঙ্গে একাধিক সংস্থাকে ঋণ দিয়েছিল এবং সেই ঋণের পরিশোধের জন্য ড. সুভাষ চন্দ্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি ঋণদাতা দুই, তিন বা চারটি সংস্থাকে ঋণ দিয়েছিল।
কত টাকা দেওয়া হয়েছিল, কত টাকা বাকি?
বিবৃতিতে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ঋণদাতাদের মোট ৪,৮০৮ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ঋণগ্রহীতারা ইতিমধ্যেই ৩,৮০৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। ফলে বাকি ছিল প্রায় ৯৯৮ কোটি টাকা। কিন্তু এই ৯৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টারের কাছ থেকে ঋণদাতারা মোট ৫৩১১ কোটি টাকা দাবি করেন। পরে ১,০৪৯ কোটি টাকার নিষ্পত্তি বা পরিশোধ বাদ দেওয়ার পর বাকি দাবির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,২৬২ কোটি টাকা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগের প্রেস বিবৃতিতে ৩৯৯২ কোটি টাকা এবং এখানে ৪২৬২ কোটি টাকার যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তার কারণ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ভোটে অংশ না নেওয়ায় আগের হিসাবে সেগুলি ধরা হয়নি। ড. সুভাষ চন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি সমস্ত ঋণগ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ঋণদাতাদের সঙ্গে হিসাব মেলানোর পর বকেয়া অর্থ ঋণগ্রহীতারাই পরিশোধ করবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
আরও ঋণ রয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এর বাইরে আরও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ রয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে। এর মধ্যে রয়েছে বিদেশি তহবিল, দেশীয় তহবিল, NBFC এবং বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা। এর বেশিরভাগ ঋণ ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি করা হয়েছে অথবা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বাকি ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে অথবা সেই অর্থও পরিশোধ করা হবে বলে দাবি করা হয়েছে। সবশেষে ড. সুভাষ চন্দ্র আশা প্রকাশ করেছেন, ঋণদাতারাও ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকৃত বকেয়া হিসাব মিলিয়ে নেবেন এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকেই সেই অর্থ আদায় করবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘#PaisaWapasKaro’-সহ বিভিন্ন মন্তব্য করা ব্যক্তিরাও এই ব্যাখ্যার পর বিষয়টি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবেন বলে আশাবাদী দফতর।
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