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ব্যক্তিগত ঋণ শূন্য, ২২ হাজার কোটি টাকার গ্যারান্টি! NCLT-র নিষ্পত্তি নিয়ে বিবৃতি ড. সুভাষ চন্দ্রের

তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোনও ঋণ নেননি। Essel Group-এর বিভিন্ন সংস্থার নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে তিনি শুধু Personal Guarantor ছিলেন। NCLT-তে মোট ২২ হাজার ০০৬ কোটি-র বেশি দাবি নথিভুক্ত হলেও, তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী আপত্তিকারী ঋণদাতাদের দাবি তাঁর ব্যক্তিগত গ্যারান্টির ক্ষেত্রে প্রায় ৩৯৯২ কোটি।ড. সুভাষ চন্দ্র সকল ঋণগ্রহীতার সাথে আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা ঋণদাতাদের সাথে হিসাব মিলিয়ে দেখার পর বকেয়া ৪২৬২ কোটি টাকা পরিশোধের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:50 PM IST
ব্যক্তিগত ঋণ শূন্য, ২২ হাজার কোটি টাকার গ্যারান্টি! NCLT-র নিষ্পত্তি নিয়ে বিবৃতি ড. সুভাষ চন্দ্রের
Image Credit: ড. সুভাষ চন্দ্র

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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