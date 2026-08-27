Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /১ টাকাও ব্যক্তিগত ঋণ নিইনি, ৪৩০০০ কোটি ফেরত দিয়েছে সংস্থাগুলো—আসল তথ্য সামনে আনলেন ডঃ সুভাষ চন্দ্র

'১ টাকাও ব্যক্তিগত ঋণ নিইনি, ৪৩০০০ কোটি ফেরত দিয়েছে সংস্থাগুলো'—আসল তথ্য সামনে আনলেন ডঃ সুভাষ চন্দ্র

NCLT-র আদেশ ও মিডিয়ার বিভ্রান্তিকর রিপোর্টিং নিয়ে সত্য প্রকাশ করলেন ডঃ সুভাষ চন্দ্র। "আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নিইনি। কেবল পার্সোনাল গ্যারান্টর ছিলাম। মূল সংস্থাগুলি ইতোমধ্যেই ৪৫,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৩,০০০ কোটি টাকা শোধ করে দিয়েছে।" ২২,০০০ কোটি টাকার বিভ্রান্তিকর দাবির জবাবে প্রকৃত গাণিতিক হিসাব ও তথ্যাবলী পেশ করলেন প্রবীণ শিল্পপতি।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 27, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:56 PM IST
'১ টাকাও ব্যক্তিগত ঋণ নিইনি, ৪৩০০০ কোটি ফেরত দিয়েছে সংস্থাগুলো'—আসল তথ্য সামনে আনলেন ডঃ সুভাষ চন্দ্র

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গ্যাস কাটার নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে পুরসভার টিম! অগ্নিশর্মা অভিষেক, তীব্র বাদানুবাদ
2
3
4
5