Dream11: সম্পর্ক নেই BCCI-Dream11-এর! চাকরি হারাচ্ছেন বহু কর্মী? অনিশ্চয়তার কালো মেঘ...

Dream11: সম্পর্ক নেই BCCI-Dream11-এর! চাকরি হারাচ্ছেন বহু কর্মী? অনিশ্চয়তার কালো মেঘ...
RMG Ban Dream11 Future: দেশের অনলাইন গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতে বড় ধাক্কা এসেছে সরকারের রিয়েল মানি গেমিং নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তে। এই পরিস্থিতিতে জনপ্রিয় ফ্যান্টাসি স্পোর্টস প্ল্যাটফর্ম Dream11 কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ড্রিম ১১-র (Dream11) সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI)। অনলাইন গেমিং বিল (RMG ban) পাশ হওয়ার পর কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসর ‘ড্রিম ১১’ সরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তার আগেই সিলমোহর দিয়েছে বিসিসিআই। সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে পাশ হওয়া ‘দ্য প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব অনলাইন গেমিং বিল’-এর সুবাদে বন্ধ হতে পারে ড্রিম ১১, মাই ১১ সার্কেলের মতো ফ্যান্টাসি অ্যাপগুলি। এর জেরে ড্রিম ১১-র কর্মচারিদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।
বিসিসিআই ও ড্রিম ১১-র সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় চাকরি হারানোর ভয়ে রয়েছেন অনেকে। তবে কর্মীদের আশ্বস্ত করে Dream11-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হর্ষ জৈন জানিয়েছেন, সরকারের নতুন নিয়মে ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ তৈরি হলেও সংস্থায় কোনও ধরনের ছাঁটাই (layoff) হবে না। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, “All the talent here is safe” — অর্থাৎ সংস্থার প্রতিটি কর্মীই সুরক্ষিত।
