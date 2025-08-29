English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Rajasthan bus driver death: আগেই বুঝে গিয়েছিলেন শরীরে ঠিক নেই। তাই হেল্পারের হাতে তুলে দেন বাসের স্টিয়ারিং। তারপর পাশে বসেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। 

সৌমিতা খাঁ | Aug 29, 2025, 04:35 PM IST
Bus Driver Death: শরীর ভালো লাগছে না বুঝে শেষ মুহূর্তে হেল্পারকে বাস চালাতে দিয়ে বসে বসেই হার্ট অ্যাটাক! বাঁচিয়ে গেলেন যাত্রীদের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় আছে, জন্ম-মৃত্যু কারোর হাতেই থাকে না। কার মৃত্যু কখন, কীভাবে হবে কেউ জানে না। বিশেষ করে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু যেন বয়সের কোনও সীমাই মানছে না। রাজস্থানে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা সামনে এল।

ইন্দোর থেকে রাজস্থানের উদ্দেশ্যে বাস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চালাতে চালাতেই একটু অস্বস্তি বোধ করেন ড্রাইভার সতীশ রাও। তখনই তিনি বাসের হেল্পারকে বলেন বাস চালাতে। তিনি পাশেই বসেছিলেন। তাঁর আর এক পাশে বসেছিলেন এক মহিলা যাত্রী। কিন্তু সময় যত অতিক্রম করতে থাকে সতীশের অবস্থা তত অবনতি হতে থাকে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই বাসের মধ্যেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং চলন্ত বাসেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সতীশ রাও বেসরকারি বাসের ড্রাইভার ছিলেন। চলন্ত বাসে তিনি যখন অসুস্থ বোধ করেন, তিনি তখন তাঁর সহকর্মী বাস চালককে বাসটি চালাতে বলেন। সহ-চালক নিকটতম মেডিক্যাল স্টোরে গাড়ি চালিয়ে যান, কিন্তু দোকানটি বন্ধ ছিল।

অন্য চালক বাসটি এগিয়ে নিয়ে যাতে থাকে এই আশায় যে সামনে কোথাও সাহায্য পাবেন। এবং হাসপাতালে পৌঁছাতে পারবেন। বাসের ভিতরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, চালকের পাশে পা গুটিয়ে সতীশ বসে আছে। আচমকাই অজ্ঞান হয়ে চালকের উপর পড়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু যাত্রীরা, চালকের কেবিনে ছুটে আসেন এবং সতীশ কে তুলে ধরেন। কিন্তু পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

চিকিত্‍সকরা জানিয়েছেন, সতীশ রাও সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর জানার পর, তার পরিবার যেকোনও ধরনের তদন্ত, এমনকি ময়নাতদন্তও করতে অস্বীকার করে। পুরো ঘটনায় সকলেই সতীশ রাওয়ের দূরদর্শিতার প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি আগেই নিজের শরীরের অবস্থা বুঝতে পেরে স্টিয়ারিং সহচালকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

