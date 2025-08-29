Bus Driver Death: শরীর ভালো লাগছে না বুঝে শেষ মুহূর্তে হেল্পারকে বাস চালাতে দিয়ে বসে বসেই হার্ট অ্যাটাক! বাঁচিয়ে গেলেন যাত্রীদের...

Bus Driver Death: শরীর ভালো লাগছে না বুঝে শেষ মুহূর্তে হেল্পারকে বাস চালাতে দিয়ে বসে বসেই হার্ট অ্যাটাক! বাঁচিয়ে গেলেন যাত্রীদের...
Rajasthan bus driver death: আগেই বুঝে গিয়েছিলেন শরীরে ঠিক নেই। তাই হেল্পারের হাতে তুলে দেন বাসের স্টিয়ারিং। তারপর পাশে বসেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় আছে, জন্ম-মৃত্যু কারোর হাতেই থাকে না। কার মৃত্যু কখন, কীভাবে হবে কেউ জানে না। বিশেষ করে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু যেন বয়সের কোনও সীমাই মানছে না। রাজস্থানে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা সামনে এল।
আরও পড়ুন:Stepson Killed Mother: বউকে ছেড়ে বাবা কেন পরনারীতে মগ্ন! আক্রোশে ছেলে ফেলে কো*পাল সত্ মাকে...
ইন্দোর থেকে রাজস্থানের উদ্দেশ্যে বাস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চালাতে চালাতেই একটু অস্বস্তি বোধ করেন ড্রাইভার সতীশ রাও। তখনই তিনি বাসের হেল্পারকে বলেন বাস চালাতে। তিনি পাশেই বসেছিলেন। তাঁর আর এক পাশে বসেছিলেন এক মহিলা যাত্রী। কিন্তু সময় যত অতিক্রম করতে থাকে সতীশের অবস্থা তত অবনতি হতে থাকে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই বাসের মধ্যেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং চলন্ত বাসেই তাঁর মৃত্যু হয়।
चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, ड्राइवर सतीश मौत के मुंह में चला गया, लेकिन इससे पहले उसने बहादुरी से बस का कंट्रोल साथी को सौंपकर 40 यात्रियों की जान बचा ली। CCTV फुटेज ने सबको भावुक कर दिया। जोधपुर-इंदौर रूट पर चल रही इस प्राइवेट बस के यात्री सदमे में हैं लेकिन सतीश को… pic.twitter.com/BKH7uNgNMy
— Zee News (@ZeeNews) August 29, 2025
সতীশ রাও বেসরকারি বাসের ড্রাইভার ছিলেন। চলন্ত বাসে তিনি যখন অসুস্থ বোধ করেন, তিনি তখন তাঁর সহকর্মী বাস চালককে বাসটি চালাতে বলেন। সহ-চালক নিকটতম মেডিক্যাল স্টোরে গাড়ি চালিয়ে যান, কিন্তু দোকানটি বন্ধ ছিল।
অন্য চালক বাসটি এগিয়ে নিয়ে যাতে থাকে এই আশায় যে সামনে কোথাও সাহায্য পাবেন। এবং হাসপাতালে পৌঁছাতে পারবেন। বাসের ভিতরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, চালকের পাশে পা গুটিয়ে সতীশ বসে আছে। আচমকাই অজ্ঞান হয়ে চালকের উপর পড়ে যান।
আরও পড়ুন:Marriage Scam: 'বিয়ে করব' বলে বারবার স*হবাস-স*ঙ্গ*ম... এক নয় একাধিকের সঙ্গে... হাতায় টাকা! ভয়ংকর অভিযোগ মহিলার...
সঙ্গে সঙ্গে কিছু যাত্রীরা, চালকের কেবিনে ছুটে আসেন এবং সতীশ কে তুলে ধরেন। কিন্তু পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
চিকিত্সকরা জানিয়েছেন, সতীশ রাও সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর জানার পর, তার পরিবার যেকোনও ধরনের তদন্ত, এমনকি ময়নাতদন্তও করতে অস্বীকার করে। পুরো ঘটনায় সকলেই সতীশ রাওয়ের দূরদর্শিতার প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি আগেই নিজের শরীরের অবস্থা বুঝতে পেরে স্টিয়ারিং সহচালকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)