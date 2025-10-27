English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Teens run over by train: 'চালক দেখেন লাইনের উপর বসে...' হাওড়াগামী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন ২ কিশোর... মর্মান্তিক!

Driver saw them sitting on tracks, teens run over by train: কিশোররা হেডফোন কানে গুঁজে বসেছিল। ট্রেনের অবিরাম হর্ন তাঁরা শুনতে পায় না। যারফলেই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 27, 2025, 05:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! ভয়ংকর! হৃদয় বিদারক! কানে হেডফোন গুঁজে রেললাইনের  উপর বসে ২ কিশোর। শুনতে পেল না ট্রেনের হর্ন। পরিণতি মর্মান্তিক। দ্রুতগতির এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়ল ২ কিশোর। ছিন্নভিন্ন দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রে।

রবিবার মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার পালধি গ্রামের কাছে আমদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে রেললাইনের উপর হেডফোন লাগিয়ে বসে থাকা দুই কিশোর। পুলিস জানিয়েছে, নিহতরা হলে প্রশান্ত খাইরনার এবং হর্ষবর্ধন নান্নাভারে। তাদের বয়স যথাক্রমে ১৬ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে।  তারা মহাত্মা ফুল নগরে থাকত। রবিবার বেলা ১১টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ধরনাগাঁও থানার পালধি ফাঁড়ির এক পুলিসকর্তা জানিয়েছেন, "চালক তাঁদের লাইনের উপর বসে থাকতে দেখেন। ধরাগাঁও থেকে জলগাঁওগামী ট্রেনটির লোকো পাইলট চাঁদসার রেলগেটের কাছে লাইনের উপর দুটি ছেলেকে বসে থাকতে দেখেন।" পালধি রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের কাছে জমা পড়া লোকো পাইলটের রিপোর্ট অনুসারে, কিশোররা হেডফোন কানে গুঁজে বসেছিল। ট্রেনের অবিরাম হর্ন তাঁরা শুনতে পায় না। যারফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। 

পুলিস জানিয়েছে যে,দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উভয় কিশোরই নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছিল। বাড়ি রেললাইন থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে একটি কলোনিতে।

