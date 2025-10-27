Teens run over by train: 'চালক দেখেন লাইনের উপর বসে...' হাওড়াগামী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন ২ কিশোর... মর্মান্তিক!

Teens run over by train: 'চালক দেখেন লাইনের উপর বসে...' হাওড়াগামী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন ২ কিশোর... মর্মান্তিক!
Driver saw them sitting on tracks, teens run over by train: কিশোররা হেডফোন কানে গুঁজে বসেছিল। ট্রেনের অবিরাম হর্ন তাঁরা শুনতে পায় না। যারফলেই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! ভয়ংকর! হৃদয় বিদারক! কানে হেডফোন গুঁজে রেললাইনের উপর বসে ২ কিশোর। শুনতে পেল না ট্রেনের হর্ন। পরিণতি মর্মান্তিক। দ্রুতগতির এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়ল ২ কিশোর। ছিন্নভিন্ন দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রে।
রবিবার মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার পালধি গ্রামের কাছে আমদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে রেললাইনের উপর হেডফোন লাগিয়ে বসে থাকা দুই কিশোর। পুলিস জানিয়েছে, নিহতরা হলে প্রশান্ত খাইরনার এবং হর্ষবর্ধন নান্নাভারে। তাদের বয়স যথাক্রমে ১৬ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। তারা মহাত্মা ফুল নগরে থাকত। রবিবার বেলা ১১টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
ধরনাগাঁও থানার পালধি ফাঁড়ির এক পুলিসকর্তা জানিয়েছেন, "চালক তাঁদের লাইনের উপর বসে থাকতে দেখেন। ধরাগাঁও থেকে জলগাঁওগামী ট্রেনটির লোকো পাইলট চাঁদসার রেলগেটের কাছে লাইনের উপর দুটি ছেলেকে বসে থাকতে দেখেন।" পালধি রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের কাছে জমা পড়া লোকো পাইলটের রিপোর্ট অনুসারে, কিশোররা হেডফোন কানে গুঁজে বসেছিল। ট্রেনের অবিরাম হর্ন তাঁরা শুনতে পায় না। যারফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
পুলিস জানিয়েছে যে,দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উভয় কিশোরই নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছিল। বাড়ি রেললাইন থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে একটি কলোনিতে।
আরও পড়ুন, Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'...
আরও পড়ুন, RG Kar Doctor Death: "আরজি করে একটু..." বড় দাবি পরিবারের, চিকিৎসকের আকস্মিক মৃত্যুতে গাঢ় 'রহস্য'!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)