Man Bites Off Snakes Head: পাঁড় মাতালকে কামড়াল বিষধর কালাচ, মুন্ডু কামড়ে ছিঁড়ে শান্তিতে ঘুমোল 'ধন্যি' ছেলে...
Drunk Man: এও হয়। সাপে কামড়েছে বলে সাপের মাথা কামড়ে ছিঁড়ে নিল এক ব্যক্তি। তারপর সেই সাপকেই পাশে নিয়ে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়েও পড়ল। হাড়হিম এই ঘটনা বাড়িতে জানতেই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ এক অদ্ভুত প্রতিশোধ। কেউ কখনও শুনেছে বলে মনে হয় না। সাপে কামড়েছে বলে কেউ সাপকে কামড়ে দিয়েছে এমন ঘটনাই শোনা যায় না, তারপরে কামড়ে মুণ্ডু ছিঁড়ে নেওয়া তো দূর অস্ত। এমনই মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলায়। এক ব্য়ক্তিকে কালাচ সাপ কামড়ানোয় সেই সাপকে কামড়ে মাথা ছিঁড়ে নেয় ওই ব্যক্তি।
জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম ভেঙ্কটেশ। তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় একটি কালাচ সাপ তাকে কামড়ায়। হতচকিত ও ক্ষিপ্ত ভেঙ্কটেশ সঙ্গে সঙ্গেই সাপটিকে ধরে তার মাথা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভেঙ্কটেশ সাপটিকে মেরে ফেলার পর মৃত সরীসৃপটি বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং সেটিকে পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।
মধ্যরাতের পর ভেঙ্কটেশের শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং তার অবস্থার অবনতি ঘটে। আতঙ্কিত পরিবার তাকে দ্রুত শ্রীকালহস্তী এরিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে জরুরি চিকিৎসা দেওয়া হয়। বর্তমানে ভেঙ্কটেশের অবস্থা সংকটজনক। শুক্রবার সকালে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তিরুপতি রুইয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে আছেন। এই ঘটনাটি স্থানীয়দের আতঙ্কিত করেছে। অনেকে একে একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য ও ভীতিকর বলে বর্ণনা করেছেন।
