English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Man Bites Off Snakes Head: পাঁড় মাতালকে কামড়াল বিষধর কালাচ, মুন্ডু কামড়ে ছিঁড়ে শান্তিতে ঘুমোল 'ধন্যি' ছেলে...

Drunk Man: এও হয়। সাপে কামড়েছে বলে সাপের মাথা কামড়ে ছিঁড়ে নিল এক ব্যক্তি। তারপর সেই সাপকেই পাশে নিয়ে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়েও পড়ল। হাড়হিম এই ঘটনা বাড়িতে জানতেই...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 19, 2025, 08:31 PM IST
Man Bites Off Snakes Head: পাঁড় মাতালকে কামড়াল বিষধর কালাচ, মুন্ডু কামড়ে ছিঁড়ে শান্তিতে ঘুমোল 'ধন্যি' ছেলে...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ এক অদ্ভুত প্রতিশোধ। কেউ কখনও শুনেছে বলে মনে হয় না। সাপে কামড়েছে বলে কেউ সাপকে কামড়ে দিয়েছে এমন ঘটনাই শোনা যায় না, তারপরে কামড়ে মুণ্ডু ছিঁড়ে নেওয়া তো দূর অস্ত। এমনই মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলায়। এক ব্য়ক্তিকে কালাচ সাপ কামড়ানোয় সেই সাপকে কামড়ে মাথা ছিঁড়ে নেয় ওই ব্যক্তি। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Newborn baby buried: অলৌকিক! মাটি খুঁড়ে বেরোচ্ছে কান্না, খুঁড়তেই বেরোল ২০ দিনের ফুটফুটে বাচ্চা...

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম ভেঙ্কটেশ। তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় একটি কালাচ সাপ তাকে কামড়ায়। হতচকিত ও ক্ষিপ্ত ভেঙ্কটেশ সঙ্গে সঙ্গেই সাপটিকে ধরে তার মাথা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভেঙ্কটেশ সাপটিকে মেরে ফেলার পর মৃত সরীসৃপটি বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং সেটিকে পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

মধ্যরাতের পর ভেঙ্কটেশের শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং তার অবস্থার অবনতি ঘটে। আতঙ্কিত পরিবার তাকে দ্রুত শ্রীকালহস্তী এরিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে জরুরি চিকিৎসা দেওয়া হয়। বর্তমানে ভেঙ্কটেশের অবস্থা সংকটজনক। শুক্রবার সকালে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তিরুপতি রুইয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে আছেন। এই ঘটনাটি স্থানীয়দের আতঙ্কিত করেছে। অনেকে একে একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য ও ভীতিকর বলে বর্ণনা করেছেন।

আরও পড়ুন, Dharmasthala Mass Burial Case: চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেও ঢাকা গেল না 'গন্ধ'! ধর্মস্থলে মিলল বহু মাথার খুলি! সবই... 'গণকবর' মামলায় বড় আপডেট...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
drunk manMan Bites Off Snakes HeadAndhra Pradesh
পরবর্তী
খবর

Newborn baby buried: অলৌকিক! মাটি খুঁড়ে বেরোচ্ছে কান্না, খুঁড়তেই বেরোল ২০ দিনের ফুটফুটে বাচ্চা...
.

পরবর্তী খবর

Howrah: ধার ছিল ৫ লাখ, কিন্তু শোধ চাইছিল ২৫ লাখ! অসহ্য চাপ আর অত্যাচারে হাওড়ার যুবক অকালেই....